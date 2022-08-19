Тот факт, что женская одежда стоит дороже мужской, – это, конечно, не новость. И чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в любой магазин и изучить ценники на платьях, брюках, блузках и рубашках. А вот то, что цены на товары для женщин растут быстрее, может многих удивить. Основываясь на индексе потребительских цен онлайн-платформы Comparis, корреспонденты NZZ Am Sonntag провели исследование и пришли к любопытным выводам. Оказалось, что по сравнению с 2000 годом женская одежда в Швейцарии подорожала на 6,5%, а мужская и детская – всего на 0,34%. Цены на спортивную одежду, часто попадающую в категорию унисекс, также выросли в гораздо меньшей степени, чем на женские вещи.

Этот феномен получил название «розовая инфляция» – по аналогии с уже известным в экономике термином «розовый налог», обозначающим более высокую разницу в ценах на женские товары. Например, мужская бритва одной популярной марки стоит 14,90 франка, а женская – 17 франков. Еще один пример: НДС на тампоны и прокладки составляет 7,7%, а на икру и «Виагру» – всего 2,5%. Национальный совет одобрил снижение налога на женские средства гигиены только в мае этого года, после нескольких лет дебатов. Наконец, сдать мужскую рубашку в химчистку одной из бернских сетей стоит 3,50 франка, а женская хлопковая блузка обойдется уже в 9,80 франка.

Чем же объясняется такое ценовое неравенство? Эксперт компании Comparis Михаэль Кун считает, что это связано с законом спроса и предложения и тем, что больше женщин готовы оплачивать дополнительные расходы, приобретая одежду. Цена, например, на последние оставшиеся в самолете места повышается, то же самое происходит с одеждой: если спрос на вещь высок, то она, как правило, дорожает. «По разным причинам женщины готовы платить за одежду или косметику больше, чем мужчины. Производители и дистрибьюторы знают об этом и пользуются этой гибкостью для повышения своей маржи, хотя качество или добавленная стоимость соответствующих товаров не оправдывают этого. Хотя я сожалею об этом, есть определенная логика в том, что это повышение отражается в инфляции», - отметила в свою очередь генеральный секретарь Федерации потребителей Романдии и член Национального совета Софи Мишо Гигон в комментарии Le Temps.

По данным NZZ Am Sonntag, мужчины более склонны отказаться от покупки или перейти на более дешевую одежду в случае подорожания. Это отчасти останавливает производителей от повышения цен на мужскую одежду. Некоторые указывают на то, что ценовая несправедливость компенсируется огромным выбором модной одежды, доступной женщинам, у которых есть возможность купить простой топ за пару десятков франков в магазине масс-маркета или вещь от люксовых брендов стоимостью более тысячи франков. Но такой взгляд на проблему сводится к ее упрощению. Дело не в том, что женщины могут экономить, покупая одежду в дешевых магазинах. Дело в том, что они хотят иметь возможность покупать качественную одежду по той же цене, что и мужчины. Как верно подметила дизайнер из Лозанны Мэрилл Крусаз, нет причин, по которым должна существовать разница в стоимости мужской и женской одежды, так как цена на нее устанавливается в зависимости от ткани, времени изготовления и других факторов. Но это в идеале, а в реальности, производители просто пользуются тем, что вещь одного и того же качества женщинам можно продать дороже, чем мужчинам.

Можно ли решить эту проблему с помощью политического вмешательства? По сообщениям Le Temps, штат Нью-Йорк с 2020 года запретил взимать более высокую плату за фактически аналогичную услугу (в парикмахерских или прачечных) или товар в зависимости от пола. Предприятия, попавшиеся на несоблюдении этого постановления, могут быть оштрафованы на 250 долларов, а в случае повторного нарушения – уже на 500 долларов. Национальная советница от Партии зеленых Грета Гисин считает, что это могло бы стать примером и для Швейцарии. Политик представила постулат, предлагающий Федеральному совету количественно определить «розовый налог» во всех областях, где есть гендерно-дифференцированные продукты. Это могло бы вынести тему на общественное обсуждение. В конце концов, признание проблемы, повышение осведомленности населения, дебаты и давление общественности могли бы инициировать изменения. Правда, только в долгосрочной перспективе. Пока же остается признать, что до гендерного равенства далеко не только в вопросе зарплат, но и в вопросе трат…