Мы писали о том, что женщин часто не приглашают участвовать в клинических исследованиях, в связи c чем полученные результаты отражают реакцию лишь мужского организма на тот или иной препарат. Есть и другая проблема, которую упомянула профессор медицинского факультета Женевского университета (UNIGE) Антуанетта Пешер-Бертши в интервью изданию Le Journal de l’UNIGE: женщин часто лечат как мужчин, прописывая им те же дозы лекарств и не думая о побочных эффектах. Еще один интересный пример: «Если я скажу «инфаркт миокарда» моему коллеге, то он сразу же представит себе полного 50-летнего курильщика, страдающего от стресса на работе», - рассказала профессор. После 60 лет инфаркт миокарда случается у женщин чаще, чем у мужчин, но если мужчина пожалуется на боль в левой части груди, то его сразу направят в отделение кардиологии, а женщинам в таком случае нередко прописывают антидепрессанты, говорится в исследовании, проведенном профессором Лозаннского университета (UNIL) Кароль Клер. Антуанетта Пешер-Бертши уверена, что «полноценными» пациентками женщины станут, если включить гендерный вопрос в программы обучения медицинских факультетов. В UNIL это уже сделали, ознакомившись с результатами исследования Кароль Клер.



Сегодня на вышеописанные проблемы обратили внимание политики. Член Национального совета Леонор Порше представила два предложения: включить гендерный вопрос в клинические исследования и в программы обучения будущих врачей, а также в политику в сфере здравоохранения. Этот вопрос актуален еще и потому, что иногда мужчины и женщины по-разному реагируют на конкретное лекарство. Более того, при одном и том же заболевании в зависимости от пола пациента могут появляться разные симптомы.



Член Партии Зеленых Леонор Порше, избранная в парламент в октябре прошлого года, уверена, что для повышения качества лечения необходимо обеспечить равенство пациентов и пациенток. С этой целью в клинических исследованиях обязательно должны участвовать женщины. Кроме того, депутат предлагает Федеральному совету внести изменения в свои критерии при рассмотрении вопросов, связанных с медициной: например, принимая решение удалить конкретные лекарства из списка покрываемых медстраховкой, следует учитывать интересы как швейцарцев, так и швейцарок.



В интервью телерадиокомпании RTS Леонор Порше подчеркнула, что иногда речь идет о жизни и смерти. Политик привела в пример инфаркт: пациентки с этим диагнозом не получают такую же медицинскую помощь, как пациенты, поскольку врачам «известны только мужские симптомы». Можно вспомнить и скандалы с лекарствами, например, с талидомидом, который был причиной появления на свет детей с врожденными пороками.





На сайте отделения Партии зеленых в кантоне Во приведены слова Леонор Порше о том, что она борется за права женщин с самого раннего возраста и что ее первым шагом в этой области было участие в женской забастовке 1991 года, когда она находилась… в детской коляске. Интересно, что, говоря «равенство», Леонор Порше имеет в виду не только женщин: мужчины тоже могут столкнуться с непониманием врачей, если страдают, например, от депрессии, так как это расстройство традиционно воспринимается, как «женское».А пока правительство рассматривает предложение депутата, недовольные отношением врачей женщины могут обратиться к другим специалистам. В этом случае пригодится список внимательных к пациенткам врачей, составленный швейцарской ассоциацией «Féminista!»