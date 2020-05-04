Коронавирус атакует людей, не обращая внимания на их социальное положение или счет в банке, но именно на примере возбудителя COVID-19 можно наблюдать рост неравенства. Газета Женевского университета Le journal de l’UNIGE приводит слова профессора политических наук Йонаса Понтуссона о том, что в городах люди из-за тесного соседства подвергаются большей опасности, чем в деревнях. Кроме того, при заражении граждан с низким социальным статусом возникает более высокий риск осложнений, поскольку люди этой категории нередко страдают от хронических заболеваний – гипертониии, диабета, ожирения и т.д.

По данным исследования, проведенного в США, в период пандемии обеспеченные американцы преимущественно остаются дома, а люди с низкими доходами продолжают ездить на работу, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Профессор пояснил, что не стесненные в средствах люди смогли переехать в загородные резиденции, а бедным ничего не остается, как самоизолироваться в стенах своих квартир. Тем не менее, Йонас Понтуссон советует не делать поспешных выводов, так как сегодня еще нет проверенных данных о росте неравенства в связи с пандемией. Он подчеркнул, что многие оказались в невыгодном положении, однако политический климат мог бы способствовать проведению реформ для обеспечения лучшей защиты уязвимых слоев населения.

В связи с распространением коронавирусной инфекции население, вероятно, задумается об условиях работы в конкретных отраслях. Реформы действительно необходимы, так как, вернувшись на работу, некоторые сотрудники будут подвергаться опасности заражения, поскольку их служебные обязанности не всегда позволяют соблюдать социальную дистанцию. Если предположить, что им придется остаться дома на карантине из-за контактов с инфицированными людьми, будут ли они по-прежнему получать зарплату? А если нет, то какие им полагаются компенсации? Политолог отметил, что при сохранении такой ситуации в течение полугода или дольше возникнет немало сложных вопросов в сфере социального обеспечения.

Тут возникает вопрос о неравенстве доходов, и в этой области часто звучат слова об индивидуальной ответственности: т.е., безработные оказались в таком положении, потому что недостаточно упорно трудились или вложили мало средств в свое образование. Сегодня, впрочем, трудно обвинять кого-то в потере работы, если владелец компании закрыл ее из-за пандемии. Йонас Понтуссон указал на то, что в связи с распространением коронавирусной инфекции население, вероятно, задумается об условиях работы в конкретных отраслях. Избиратели могут прийти к выводу, что работники, в силу своих обязанностей подвергающиеся повышенному риску заражения – врачи, фармацевты, продавцы товаров первой необходимости, сотрудники служб вывоза мусора, – должны получать компенсации. Не исключено также, что работодателям в этой сфере придется повысить зарплаты своим подчиненным, чтобы сделать их должности более привлекательными.

О росте неравенства можно судить и по следующим событиям. Гуманитарная организация Caravane de solidarité уже несколько недель по субботам проводит в Женеве раздачу продуктов питания и товаров первой необходимости неимущим. 2 мая перед катком Верне образовалась очередь длиной более километра: некоторые пришли очень рано, главным образом те, кому ничего не досталось в прошлый раз. На входной двери и в фойе были наклеены объявления на разных языках: английском, французском, испанском, португальском, арабском и даже на монгольском (кириллицей). Большинство тех, кто приходят за помощью – люди, не имеющие легального статуса в Швейцарии, присутствие которых в городе Кальвина стало более очевидным в этот сложный период. В основной своей массе они зарабатывают на жизнь уборкой помещений или трудятся в ресторанах, но из-за пандемии COVID-19 остались без работы. Их положение осложняет то, что они не могут зарегистрироваться как безработные и получать пособие. Каждую неделю за едой приходят все больше людей, 2 мая в очереди стояли 2200 человек, среди которых были и швейцарцы. Кто бы мог подумать, что в одной из богатейших стран мира, да к тому же в Женеве, где находятся штаб-квартиры ООН и многих международных организаций, можно будет увидеть такие картины? Впрочем, это выглядит весьма символично, ведь здесь проходят конференции, посвященные правам человека, в том числе праву на питание.

В каждый пакет, приготовленный сотрудниками Caravane de solidarité, уложены 2 кг риса, 1 кг макаронных изделий, бутылка растительного масла, рыбные консервы, зубная паста и т.д., всего на 20 франков. Акция проводится при поддержке города Женева, Университетского госпиталя Женевы (HUG), организации «Врачи без границ» (MSF), штаб-квартира которой находится в городе Кальвина, а также благотворительных фондов. Зная, что нелегалы боятся обращаться к врачам, сотрудники MSF побеседовали со стоящими в очереди людьми, чтобы оценить состояние их здоровья, а представители социальных служб Женевы давали бесплатные консультации. Координатор по вопросам оказания медицинской помощи MSF Роберта Петруччи рассказала в интервью телерадиокомпании RTS, что «мы привыкли работать в зонах вооруженных конфликтов, но не могли себе представить, что однажды будем делать это в Женеве». На странице Caravane de solidarité в Facebook отмечается, что 2 мая сотрудники организации раздали 1370 пакетов, и намерены защищать права живущих в Женеве нелегальных работников.

А чья еще работа стала особенно актуальной в период пандемии? Разумеется, это – медицинский персонал, но есть также специалисты, о труде которых задумываются немногие. Сотрудники прачечных ежедневно стирают постельное белье из больничных палат и медицинскую одежду, повара готовят еду для пациентов, а работники домов престарелых обеспечивают особый уход за пенсионерами в этот сложный период.

Например, в прачечных компании Bardusch с начала марта кипит работа, из некоторых больниц белье и одежду доставляют дважды в день. В интервью журналу Bilan глава прачечных в Сьерре и Ивердон-ле-Бене Клодин Метцлер рассказала, что эти предприятия обслуживают больницы на протяжении нескольких десятилетий, сотрудники носят маски и спецодежду. Помещения прачечных дезинфицируют несколько раз в день, с персоналом проводят разъяснительные беседы, а те, кто чувствуют недомогание, должны оставаться дома и соблюдать карантин.

Говоря о домах престарелых (EMS), можно привести пример женевского «La Terrassière SA»: с начала марта на кухню могут войти лишь те, кто там работают, обязательно в масках и перчатках. Еду жителям EMS доставляют сотрудники, занимающиеся уборкой комнат, они же моют столики, на которых развозят блюда. Раньше еду жителям EMS приносили повара, это было дополнительной возможностью общения, однако сегодня они осознают, что работа в закрытой кухне – способ предотвратить заражение.

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