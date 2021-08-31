В марте прошлого года Наша Газета рассказывала об инициативе швейцарских часовщиков, решивших объединиться против коронавируса. После того, как в связи с пандемией часовой салон Watches & Wonders был отменен, а Baselworld перенесен на более поздний срок, девять люксовых часовых брендов Bvlgari, Breitling, De Bethune, Gerald Genta, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie., MB&F, Ulysse Nardin и Urwerk решили организовать собственный мини-салон Geneva Watch Days. Прошедший в прошлом году первый выпуск мероприятия оказался успешным, а формат независимой, децентрализованной и камерной ярмарки доказал свою жизнеспособность – и в эти дни город Кальвина принимает Geneva Watch Days уже во второй раз.

За этот год мир в целом и часовая индустрия в частности пережили многое. Пандемия, например, до сих пор далека от завершения. Заглянув в прошлогодний анонс первого мини-салона, мы с удивлением обнаружили, что на тот момент число заболевших Covid-19 в Швейцарии составляло всего около сотни человек, тогда как на сегодняшний день количество зарегистрированных случаев приближается к отметке в 780 000 инфекций.

Что ж, даже если человечество еще не победило вирус, то, по крайней мере, научилось с ним жить: желание путешествовать, ходить по ресторанам и радовать себя покупками снова вернулось ко многим. Так, прошлый год, когда экспорт швейцарских часов показал беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году, вошел в историю часовой индустрии как annus horribilis (лат.: ужасный год). Закрытие фабрик и бутиков по всему миру, а также остановка туризма нанесли тяжелый удар по производителям часов. Но прошествии первой половины 2021-го, часовщики выдохнули: ситуация, кажется, начала стабилизироваться. За шесть месяцев этого года экспорт швейцарских часов достиг 10,6 млрд франков, что сопоставимо (-0,5%) с уровнем, зарегистрированным в 2019 году. Возвращение к почти докризисным значениям свидетельствует о постепенной нормализации рынка, однако объемы экспорта продолжают снижаться, особенно в сегменте часов начального и среднего ценового диапазона. Выход из кризиса, тем не менее, идет быстрее, чем ожидалось: люксовые часы снова вызывают интерес у жителей Китая и США, хотя в Европе бизнес все еще пытается оправиться от последствий из-за отсутствия туристов.

В этом контексте восстановления после сложнейшего для швейцарской часовой промышленности года и проходят Geneva Watch Days. Бренды представляют свои новинки децентрализованно – каждый в различных отелях на берегу Женевского озера. Это, конечно, сильно отличается от того, как проходили выставки в «доковидные» времена: ранее Baselworld и Watches & Wonders Geneva (бывшая SIHH) объединяли под одной крышей всех участников. Этот формат, по мнению организаторов, катализирует потребности современного рынка и индустрии, позволяя сочетать в себе личные встречи и цифровые технологии. Еще один хороший знак: если в 2020 году на Geneva Watch Days были аккредитованы около 150 представителей прессы, то в этом году их будет более чем в два раза больше.

Не забыта и публика, для которой открыт павильон Rotonde du Mont-Blanc площадью 600 квадратных метров. Здесь можно ознакомиться с новой продукцией компаний-участниц, представленных на 46 стендах, а также посетить ежедневные презентации, проводимые экспертами Phillips в сотрудничестве с Bacs & Russo, по основным темам, затрагивающим часовую индустрию и проблемы, с которыми она сталкивается сегодня: от цифровизации и дистрибуции до коллекционирования. Те же, кто не сможет приехать в Женеву, смогут ознакомиться с часовыми новинками в цифровом формате в режиме реального времени.

Добавим, что, как и в предыдущем году, участники и посетители Geneva Watch Days должны будут соблюдать санитарные правила. Речь идет об обычных требованиях, таких как соблюдение дистанции, использование дезинфицирующего геля и ношение масок. Кроме того, работает пункт для проведения антигенных и ПЦР-тестов за свой счет – для тех, кто не может представить сертификат о вакцинации против Covid-19 или отрицательный результат теста. Пункт расположен в шатре, примыкающем к павильону Rotonde du Mont-Blanc.