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четверг, 31 октября 2024 года   

Астронавты носят Prada |Les astronautes s’habillent en Prada

Автор: , Берн, .

Фото: Axiom Space

Итальянский модный бренд представил дизайн скафандров для участников миссии по высадке на Луну «Артемида III».

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La marque italienne a présenté le design des combinaisons spatiales de l’équipage de la mission Artemis III.

Не только дьявол носит Prada – астронавты Nasa также скоро облачатся в герметичные костюмы, разработанные миланским модным домом в сотрудничестве с техасской компанией Axiom Space. По словам генерального директора Axiom Space Мэтта Ондлера, создание скафандров потребовало экстремальных инженерных решений и фантастических производственных возможностей.

Скафандры предназначены для участников лунной миссии Nasa, которая запланирована на осень 2026 года и получила свое название в честь древнегреческой богини Луны Артемиды. Подготовка к полету проходит серьезно. Миссия «Артемида I» состоялась в конце 2022 года с космическим кораблем Orion – без экипажа и посадки. В сентябре 2025 года экспедиция будет повторена, но на этот раз с экипажем и в окололунном режиме. Ожидается, что миссия «Артемида III» продлится от двадцати пяти до тридцати четырех дней, а пребывание на Луне займет около шести дней. К естественному спутнику Земли полетят четыре астронавта: двое из них останутся на орбите, а двое «прилунятся» на борту посадочного аппарата Starship HLS. Планируется два выхода в открытый космос продолжительностью не менее четырех часов. Примечательно, что в программе «Артемида III» примет участие женщина, а это значит, что первая женщина, побывавшая на Луне, будет носить Prada.

Модели костюмов были представлены на Международном астронавтическом конгрессе в Милане в середине октября. Новые скафандры очень похожи на те, которые носили астронавты программы «Аполлон» в 1969-1972 годах: плотный, огнеупорный материал, массивный шлем, рюкзак и тяжелые ботинки. На рукавах костюмов изображен флаг США, а также типичные красные полосы Prada, которые отсылают к спортивной линейке Linea Rossa, изначально разработанной маркой для команды Luna Rossa, участвующей в Кубке Америки по парусному спорту (в переводе с итальянского Luna Rossa означает «красная луна»).

Костюм весит 90 кг и состоит из 25 слоев. Одна из задач астронавтов состоит в поиске водных кратеров на Южном полюсе Луны. Этот регион считается одним из самых холодных мест во Вселенной, поэтому одежда должна быть правильно сконструирована. Скафандр может выдерживать экстремальные нагрузки, включая лунную пыль и перепады температур от -200 до +150 градусов Цельсия. Он также защищает астронавтов от радиации и внешнего давления. Подробности о материалах не раскрываются – промышленная тайна! Скафандр постоянно измеряет функции организма, а искусственный кислород может поддерживать жизнь астронавтов до 13 часов во время нахождения в открытом космосе. Используются регенерируемая система очистки от углекислого газа и надежная технология охлаждения для отвода тепла от системы. В шлем встроена камера, связь с другими астронавтами и с Землей поддерживается через 4G-соединение. Испытания проводились под водой для имитации лунной среды и в условиях пониженной гравитации в Космическом центре Nasa имени Линдона Джонсона.

В том, что модная и космическая индустрия будут продолжать сотрудничать друг с другом, можно не сомневаться – особенно с увеличением популярности и доступности космического туризма. В Prada, как пишет Vogue, уже заложили основу для последующих коллабораций, предложив Axiom новые процессы изготовления высокоэффективных волокон и почти бесшовные методы производства, которые могут стать интересными решениями для скафандров в будущем.

Добавим, что в последний раз американские астронавты побывали на Луне в декабре 1972 года, а всего на естественном спутнике Земли высаживались двенадцать астронавтов. Беспилотные посадки на Луну также совершали Советский Союз, Китай и Индия.

космос и Швейцария
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