Автор: Заррина Салимова, Берн, 31.10.2024.
Итальянский модный бренд представил дизайн скафандров для участников миссии по высадке на Луну «Артемида III».|
La marque italienne a présenté le design des combinaisons spatiales de l’équipage de la mission Artemis III.
Не только дьявол носит Prada – астронавты Nasa также скоро облачатся в герметичные костюмы, разработанные миланским модным домом в сотрудничестве с техасской компанией Axiom Space. По словам генерального директора Axiom Space Мэтта Ондлера, создание скафандров потребовало экстремальных инженерных решений и фантастических производственных возможностей.
Скафандры предназначены для участников лунной миссии Nasa, которая запланирована на осень 2026 года и получила свое название в честь древнегреческой богини Луны Артемиды. Подготовка к полету проходит серьезно. Миссия «Артемида I» состоялась в конце 2022 года с космическим кораблем Orion – без экипажа и посадки. В сентябре 2025 года экспедиция будет повторена, но на этот раз с экипажем и в окололунном режиме. Ожидается, что миссия «Артемида III» продлится от двадцати пяти до тридцати четырех дней, а пребывание на Луне займет около шести дней. К естественному спутнику Земли полетят четыре астронавта: двое из них останутся на орбите, а двое «прилунятся» на борту посадочного аппарата Starship HLS. Планируется два выхода в открытый космос продолжительностью не менее четырех часов. Примечательно, что в программе «Артемида III» примет участие женщина, а это значит, что первая женщина, побывавшая на Луне, будет носить Prada.
Модели костюмов были представлены на Международном астронавтическом конгрессе в Милане в середине октября. Новые скафандры очень похожи на те, которые носили астронавты программы «Аполлон» в 1969-1972 годах: плотный, огнеупорный материал, массивный шлем, рюкзак и тяжелые ботинки. На рукавах костюмов изображен флаг США, а также типичные красные полосы Prada, которые отсылают к спортивной линейке Linea Rossa, изначально разработанной маркой для команды Luna Rossa, участвующей в Кубке Америки по парусному спорту (в переводе с итальянского Luna Rossa означает «красная луна»).
В том, что модная и космическая индустрия будут продолжать сотрудничать друг с другом, можно не сомневаться – особенно с увеличением популярности и доступности космического туризма. В Prada, как пишет Vogue, уже заложили основу для последующих коллабораций, предложив Axiom новые процессы изготовления высокоэффективных волокон и почти бесшовные методы производства, которые могут стать интересными решениями для скафандров в будущем.
Добавим, что в последний раз американские астронавты побывали на Луне в декабре 1972 года, а всего на естественном спутнике Земли высаживались двенадцать астронавтов. Беспилотные посадки на Луну также совершали Советский Союз, Китай и Индия.
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