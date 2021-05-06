Наша Газета писала о Клоде Николье, единственном швейцарце, побывавшем в космосе. Сегодня Конфедерации, активно участвующей в освоении межпланетного пространства, необходим новый космонавт, и как раз кстати ЕКА объявило о найме новых сотрудников, которым предстоит отправиться на международную космическую станцию (МКС), а также исследовать Луну.

В последний раз Европейское космическое агентство нанимало новых космонавтов в 2009 году, сегодня необходимо увеличить их число для реализации разных проектов на МКС и участия в программе Артемида (англ. Artemis) по отправке людей на Луну. Резюме можно отправить до 28 мая этого года, отмечается в коммюнике ЕКА. Отбор будет проходить в несколько этапов: вначале – психологические тесты, которые продлятся до конца этого года, в начале 2022-го – медкомиссия, а затем – собеседование, весь процесс займет около полутора лет.

Отобранных кандидатов ожидают несколько лет подготовки, прежде чем они смогут полюбоваться Землей из космоса. В интервью телерадиокомпании RTS Клод Николье отметил, что очень хочет увидеть среди отобранных кандидатов швейцарца или швейцарку. На сайте Швейцарского космического агентства опубликовано видео, в котором Клод Николье дает советы кандидатам. Он подчеркнул, что космонавты – представители человечества, и поэтому нужно забыть о собственных амбициях и, проявляя скромность, выполнять поставленные задачи вместе с коллегами. Кандидаты должны все время расширять свои знания, врачу следует быть немного инженером и наоборот. Кроме того, необходимо быть мастером на все руки, ведь если на МКС возникнут проблемы с трубопроводом, то придется попробовать себя в роли сантехника.

Желающий отправиться в космос должен быть гражданином одного из государств-членов ЕКА, иметь диплом о высшем техническом или медицинском образовании и три года опыта работы по специальности. В список требований также входят прекрасное здоровье, стрессоустойчивость и свободное владение английским языком. Зарплата космонавтов составляет 5-10 тыс. евро в месяц, в зависимости от опыта.

Желая убедить соотечественников отправлять свои резюме в ЕКА, Клод Николье подчеркнул, что один из плюсов профессии космонавта заключается в смеси необычных ощущений и понимании своей особой роли. Один из швейцарских кандидатов заявил, что не верит в способность роботов заменить человека в космосе в ближайшем будущем, так как в этой профессии важную роль часто играет интуиция, которой у машин нет. Напомним, что в Конфедерации в «космическом секторе» работают более 200 компаний, а швейцарские технологии используются в рамках самых разных проектов.