Автор: Лейла Бабаева, Веве-Берн, 6. 05. 2021.
Наша Газета писала о Клоде Николье, единственном швейцарце, побывавшем в космосе. Сегодня Конфедерации, активно участвующей в освоении межпланетного пространства, необходим новый космонавт, и как раз кстати ЕКА объявило о найме новых сотрудников, которым предстоит отправиться на международную космическую станцию (МКС), а также исследовать Луну.
Отобранных кандидатов ожидают несколько лет подготовки, прежде чем они смогут полюбоваться Землей из космоса. В интервью телерадиокомпании RTS Клод Николье отметил, что очень хочет увидеть среди отобранных кандидатов швейцарца или швейцарку. На сайте Швейцарского космического агентства опубликовано видео, в котором Клод Николье дает советы кандидатам. Он подчеркнул, что космонавты – представители человечества, и поэтому нужно забыть о собственных амбициях и, проявляя скромность, выполнять поставленные задачи вместе с коллегами. Кандидаты должны все время расширять свои знания, врачу следует быть немного инженером и наоборот. Кроме того, необходимо быть мастером на все руки, ведь если на МКС возникнут проблемы с трубопроводом, то придется попробовать себя в роли сантехника.
Желающий отправиться в космос должен быть гражданином одного из государств-членов ЕКА, иметь диплом о высшем техническом или медицинском образовании и три года опыта работы по специальности. В список требований также входят прекрасное здоровье, стрессоустойчивость и свободное владение английским языком. Зарплата космонавтов составляет 5-10 тыс. евро в месяц, в зависимости от опыта.
Желая убедить соотечественников отправлять свои резюме в ЕКА, Клод Николье подчеркнул, что один из плюсов профессии космонавта заключается в смеси необычных ощущений и понимании своей особой роли. Один из швейцарских кандидатов заявил, что не верит в способность роботов заменить человека в космосе в ближайшем будущем, так как в этой профессии важную роль часто играет интуиция, которой у машин нет. Напомним, что в Конфедерации в «космическом секторе» работают более 200 компаний, а швейцарские технологии используются в рамках самых разных проектов.
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