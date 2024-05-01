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четверг, 2 мая 2024 года   

Швейцарский космонавт изучает русский |L’astronaute suisse apprend le russe

Автор: , Берн, .

Марко Зибер учится выживать Photo © ESA - Trailhaven

Марко Зибер стал вторым швейцарцем, официально принятым в корпус астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА).

 

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Marco Sieber est devenu le deuxième suisse à être admis dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Почти ровно три года назад, в мае 2021-го, мы рассказывали вам о том, что Швейцария ищет нового космонавта: Клоду Николье , единственному швейцарцу, побывавшему на тот момент в космосе и давшему эксклюзивное интервью Нашей Газете, исполнялось тогда 77 лет и требовался новый покоритель межзвездного пространства. В ноябре 2022 года стало известно, что швейцарец Марко Зибер стал одним из пяти счастливчиков, отобранных из более чем 22 500 претендентов в состав команды астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА). В июне 2023 года мы узнали, что Ренато Крпун, отвечавший ранее за «космические дела» в Государственном секретариате по вопросам образования, исследований и инноваций, стал первым швейцарцем, возглавившим это самое Европейское космическое агентство.

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швейцарские космонавты
Швейцария и космические исследования
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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