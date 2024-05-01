Швейцарский космонавт изучает русский |L’astronaute suisse apprend le russe

Почти ровно три года назад, в мае 2021-го, мы рассказывали вам о том, что Швейцария ищет нового космонавта: Клоду Николье , единственному швейцарцу, побывавшему на тот момент в космосе и давшему эксклюзивное интервью Нашей Газете, исполнялось тогда 77 лет и требовался новый покоритель межзвездного пространства. В ноябре 2022 года стало известно, что швейцарец Марко Зибер стал одним из пяти счастливчиков, отобранных из более чем 22 500 претендентов в состав команды астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА). В июне 2023 года мы узнали, что Ренато Крпун, отвечавший ранее за «космические дела» в Государственном секретариате по вопросам образования, исследований и инноваций, стал первым швейцарцем, возглавившим это самое Европейское космическое агентство.