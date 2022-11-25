После почти тридцатилетнего перерыва швейцарский астронавт снова полетит в космос! 23 ноября в Париже были объявлены имена тех, кто прошел отбор в отряд астронавтов ЕКА 2022 года. В их число вошел и 33-летний врач-уролог из госпиталя Биля/Бьенна Марко Зибер.

В ответ на призыв ЕКА о наборе новых астронавтов для полетов на Международную космическую станцию свои заявки отправили 22 523 человека со всей Европы, в том числе 668 жителей Швейцарии: 119 женщин и 549 мужчин. Марко Зибер подал заявку, потому что это была его детская мечта. Как и многие другие дети, он увлекался космосом, читал соответствующие книги и, играя с братом, пытался построить космическую ракету. «Это увлечение никогда не ослабевало, но я немного забыл о нем. А в последние несколько лет понял, что стать астронавтом можно, будучи европейским гражданином», - рассказал он. Как говорится, если очень захотеть, то можно и в космос полететь!

Марко Зибер вырос в Эмментале, окончил гимназию в Бургдорфе. В 2009-м прошел подготовку для десантников в швейцарском спецназе, где получил воинское звание сержанта. В 2015-м получил степень доктора медицины в Бернском университете. Его диссертация была посвящена роботизированной хирургии, причем на выпускном экзамене Марко оказался лучшим. В 2018-м стал главным врачом подразделения швейцарских вооруженных сил Swisscoy, развернутом в Косово в составе международных миротворческих сил KFOR под руководством НАТО. В 2021-м получил диплом специалиста по доклинической экстренной и спасательной медицине (SGNOR). Работал ассистентом преподавателя курсов анатомии и физиологии на медицинском факультете Бернского университета, а затем врачом в госпиталях Интерлакена, Берна и Биля/Бьенна. Кроме того, был врачом скорой медицинской помощи по спасению на вертолете и инструктором по парашютному спорту на предармейских курсах. Наряду с родными для него немецким и швейцарским вариантом немецкого Марко владеет английским и французским. Имеет лицензию частного пилота. Увлекается активными видами спорта, такими как прыжки с парашютом, парапланеризм, подводное плавание, скитуринг и кайтсерфинг.

Процесс отбора был сложным и многоэтапным, включая сдачу тестов и прохождение многочисленных собеседований. «Нам нужны очень особенные люди», - подчеркнул генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер на церемонии объявления имен прошедших конкурс кандидатов. Вместе с Марко Зибером в команду астронавтов вошли Софи Адено (Франция), Пабло Альварес Фернандес (Испания), Розмари Куган (Великобритания), а также Рафаэль Льежуа (Бельгия), преподающий, к слову, нейроинженерию в Женевском университете. Новый отряд начнет 12-месячную базовую подготовку в Европейском центре астронавтов ЕКА в Кельне весной 2023 года. Их первый полет, предположительно на МКС, состоится только через три-четыре года.

Любопытно, что, помимо пяти основных членов, ЕКА впервые создало резервный список астронавтов. Он состоит из 11 кандидатов, которые успешно прошли весь процесс отбора, но не могут быть задействованы в данный момент. Находящиеся в резерве специалисты начнут подготовку в том случае, если будут включены в состав участников полета. Кроме того, ЕКА отобрало одного кандидата с ограниченными возможностями: 41-летний паралимпийский спринтер из Великобритании Джон Макфолл примет участие в проекте для парастронавтов Parastronaut Feasibility Project.

Выбор Марко Зибера может дать новый толчок швейцарским исследования космоса. В Швейцарии нет собственного космического агентства, и Берн в значительной степени полагается на программы ЕКА. Один из примеров – миссия ClearSpace-1 по уборке мусора на околоземной орбите. Добавим, что бюджет ЕКА на следующие три года составит почти 17 миллиардов евро, а вклад Швейцарии – 600 миллионов франков.

Напомним, что пока первым и единственным побывавшим в космосе швейцарцем остается уроженец кантона Во Клод Николье. Он присоединился к отряду ЕКА в 1978 году и провел в космическом пространстве более тысячи часов, совершив четыре полета на челноке НАСА и приняв участие в ремонте телескопа «Хаббл». Клод Николье покинул ЕКА в 2007 году и с тех пор является профессором EPFL, где преподает космическую инженерию.