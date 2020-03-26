2020-й войдет в историю как год, когда из-за коронавируса отменили буквально все: от Женевского автосалона и песенного конкурса «Евровидение» до Евро-2020 и Олимпийских игр в Токио. За распространением эпидемии по миру можно следить с помощью интерактивной карты университета Джона Хопкинса, а мы продолжаем информировать вас о развитии событий в Швейцарии.

Более 100 скончавшихся

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 25 марта, в Швейцарии подтверждены 9765 случаев заражения Covid-19, что на 929 больше, чем днем ранее. От вызванных инфекцией осложнений скончались 103 человека. Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами.

По сообщениям группы изданий Tamedia, число заболевших в Конфедерации приближается к 11000, а скончались уже более 150 человек.

В Швейцарии проведено почти 10 000 тестов на миллион жителей. Это, наверное, самый высокий или, по крайней мере, один из лучших в мире показателей, отметил на состоявшейся в среду пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе. Федеральный советник также похвалил швейцарцев за дисциплинированность и подчеркнул, что максимальную самоизоляцию нужно соблюдать и дальше.

Статистика по Италии

Если OFSP сообщает только количество скончавшихся, то Министерство здравоохранения Италии предоставило более подробную информацию, опубликовав статистику по 3 200 смертельным случаям (данные по состоянию на 20 марта).

Средний возраст скончавшихся в Италии пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией составил 78,5 лет. От вызванных заболеванием осложнений гораздо чаще умирают мужчины, чем женщины: 70,6% и 29,4% соответственно.

У 1,2% скончавшихся не было никаких сопутствующих болезней, остальные имели хотя бы одно хроническое заболевание. Наиболее распространенные симптомы инфекции: затрудненное дыхание (73%), кашель (40%) и температура (76%). 5,7% пациентов не имели симптомов при госпитализации. При тяжелом развитии болезни пациенты с Covid-19 умирают в среднем через восемь дней после появления первых симптомов.

Тест-площадка в Люцерне

С 25 марта в Люцерне работает drive-in центр, где можно сделать тест на коронавирус, но только по направлению врача.

Для этого нужно приехать к центру на автомобиле, сотрудники Spitex выполнят забор мазка из горла через открытое окно машины. Время контакта с потенциально инфицированными лицами и, следовательно, риск заражения для медицинского персонала снижаются до минимума. Анализ проб будет проводиться в лаборатории Synlab. Ожидается, что в центре будут делать до десяти тестов в час, а результаты будут известны в течение двух суток.

Центр работает с понедельника по пятницу, с 13.00 до 17.00. Подробную информацию можно узнать на сайте кантона Люцерн. Ранее мы рассказывали, что открытие подобного тест-центра в Берне отложено.

Тест на антитела

Мазок на коронавирус помогает выявить «активных» больных, но многие, возможно, уже переболели Covid-19, не зная об этом. Чтобы выяснить, есть ли у человека иммунитет к инфекции, нужно провести серологический тест на антитела, над созданием которого работает, в частности, группа исследователей Цюрихского университетского госпиталя под руководством Адриано Агуцци. На этой неделе госпиталь начнет оценивать эффективность разработанного им анализа крови. Добавим, что клинические испытания пока находятся на начальной стадии. Кроме того, серологический тест разрабатывает Институт микробиологии при Лозаннском университете и Университетском госпитальном центре кантона Во (UNIL – CHUV).

Хотите ли вы, чтобы вас реанимировали?

Над таким вопросом Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) призывает задуматься лиц, находящихся в группе риска. Мы уже рассказывали о выпущенных в Швейцарии директивах для медицинского персонала относительно того, кого стоит лечить, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными. Один из критериев – воля заболевшего. «Ни при каких обстоятельствах ограниченные ресурсы не должны использоваться для лечения, которого пациент не хочет», - подчеркивается в директивах.

Бум домашних родов

Жизнь идет своим чередом, и дети продолжают появляться на свет несмотря ни на что. Рождение ребенка – это, как правило, полный неизвестности момент, и в разгар пандемии опасений у будущих родителей становится все больше. Страх заразиться коронавирусом в больнице и запрет на посещение толкают многие пары на домашние роды, сообщает RTS.

Родильные отделения, впрочем, уверяют, что принимают все меры для защиты матерей, новорожденных и медицинского персонала от вируса. Кроме того, в случае осложнений или непредвиденной ситуации мать и ребенок быстрее получат квалифицированную помощь в больнице, а не дома.

Добавим, что в настоящее время считается, что коронавирусная инфекция не более распространена у беременных и протекает у них не тяжелее, чем у других женщин той же возрастной группы, пишет NZZ. Кроме того, нет доказательств того, что инфекция наносит вред еще не рожденному ребенку. В одних больницах мать, заболевшую Covid-19, разлучают с ребенком на 14 дней сразу после его рождения, в других так не поступают, но просят мать соблюдать меры гигиены, не целовать ребенка и носить маску. Инфицированная коронавирусом мать также может кормить ребенка грудью: Sars-CoV-2 не был обнаружен в грудном молоке.

Все существующие исследования показывают, что дети не подвергаются особому риску в связи с Covid-19. Гораздо более опасны для новорожденных другие заболевания, например, корь.

Кредиты для компаний

С четверга средние и малые предприятия могут подавать заявки на предоставление кредитов по облегченной процедуре. Кредиты до 500 000 франков выдаются на беспроцентной основе, а выше этой суммы – под 0,5%. Срок погашения составляет от пяти до семи лет. Банки могут отказать в выдаче ссуды, если компания находилась в бедственной финансовой ситуации еще до наступления «корона-кризиса». Компании с оборотом более 500 млн франков не смогут воспользоваться этой программой. Кроме того, приняты меры для снижения административного бремени для компаний, например, временно приостановлена обязанность работодателей сообщать в службы занятости о вакансиях в определенных сферах.

Репатриация и ограничения на въезд

Конфедерация распространила ограничения на въезд на все страны Шенгенской зоны, кроме Лихтенштейна. Напомним, что ранее это относилось к Италии, Франции, Германии, Австрии и Испании, а также к государствам, не входящим в Шенгенскую зону. В страну смогут въехать граждане Швейцарии; обладатели швейцарского вида на жительство; лица, вынужденные приехать в Швейцарию по профессиональным причинам; а также лица, находящиеся в ситуации крайней необходимости. Транзитные и грузовые перевозки разрешены.

Операция по репатриации швейцарских граждан, тем временем, продолжается: уже более 500 туристов вернулись в Конфедерацию из Коста-Рики, Колумбии и Марокко. МИД планирует организовать десятки других рейсов.

Swisscom следит за вами

По просьбе властей компания Swisscom будет обнаруживать многочисленные сборища людей с помощью анонимизированных данных мобильных телефонов. Оператор проинформирует OFSP, если более 20 смартфонов будут находиться на территории площадью 100 на 100 метров. Swisscom передаст информацию не в режиме реального времени, а в течение 24 часов. Напомним, что Федеральный совет запретил собираться в общественных местах группами из более пяти человек.

Миллион от Федерера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер и его супруга Мирка сделали пожертвование в размере одного миллиона франков в адрес семей, оказавшихся в трудном положении. «Наш вклад – это только начало. Мы надеемся, что другие присоединятся к нам и помогут еще большему числу нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Оставайтесь здоровыми!», - написал Федерер на своей странице в Instagram.

Свет надежды

Завершим нашу «хронику коронавируса» позитивной новостью из Церматта, муниципалитет которого поручил художнику Джерри Хофштеттеру создать специальную иллюминацию для Маттерхорна. Каждый вечер, после захода солнца и до 23.00, самая узнаваемая горная вершина Швейцарии будет подсвечена особым образом. Это знак надежды, солидарности с заболевшими и благодарности тем, кто помогает преодолеть кризис. Полюбоваться световым спектаклем можно с помощью веб-камеры – не нарушая рекомендации правительства и не выходя из дома.

Все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.