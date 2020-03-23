Коронавирус: кого будут лечить?

Во всем мире, по данным университета Джона Хопкинса, новая коронавирусная инфекция диагностирована более чем у 330 000 человек, 98 000 из них выздоровели, около 14 000 заболевших скончались. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Италии, где заболевание унесло жизни более 5 000 человек. О ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

Более 7 000 заболевших



Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 22 марта, в Швейцарии зафиксированы 7 014 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции; скончались 60 человек - только в Женеве за выходные отмечены шесть смертельных исходов заражения. По данным группы изданий Tamedia, речь идет о 98 умерших. Напомним, что OFSP обновляет информацию по заболевшим и скончавшимся только раз в день, поэтому она может отличаться от данных, предоставляемых кантонами.

На прошедшей в субботу в Берне пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох отметил, что результаты введенных правительством мер станут видны примерно через неделю, и рост заболевших, вероятно, станет менее выраженным не раньше, чем через несколько дней.

Кого будут спасать?

В связи с эпидемией Covid-19 Швейцарская академия медицинских наук и Швейцарское общество интенсивной терапии дополнили опубликованные в 2013 году директивы для медицинского персонала относительно того, кого стоит лечить, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.

При наличии достаточных ресурсов все пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии, будут госпитализированы и получат лечение в соответствии с установленными критериями. Если же количество тяжелобольных пациентов превысит число мест в реанимации, то врачам придется принять сложное решение.

Приоритет будет отдан тем пациентам, которые имеют больше шансов вылечиться. Возраст пациента не должен быть основным критерием, но он может иметь значение, так как у пожилых пациентов с Covid-19 риск неблагоприятного исхода выше. Кроме того, не должны учитываться пол, место жительства, национальность, религиозная принадлежность, социальное положение, статус застрахованного или возможная хроническая инвалидность.

Решение должно приниматься в каждом конкретном случае, а правила относятся ко всем находящимся в реанимации пациентам, а не только к заболевшим Covid-19, подчеркнул Даниэль Кох в ходе субботней пресс-конференции.

Места в реанимации есть!

Вопрос о том, сколько осталось свободных мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии по всей Швейцарии, Даниэлю Коху задают на каждом брифинге. На прошлой неделе он говорил о 160 доступных койках из 800 возможных. На брифинге в субботу он сказал, что свободные места есть, но затруднился назвать их точное количество, сославшись на то, что госпитали и кантоны постоянно работают над оборудованием новых мест. По информации RTS, речь идет как минимум о 400 дополнительных койках.

Добавим, что Швейцария и Германия пришли на помощь Эльзасу, где больницы уже переполнены. В частности, госпитали граничащих с Францией кантонов Юра, Базель-сельский и Базель-городской примут шесть французских тяжелобольных пациентов с Covid-19. Как подчеркивается в совместном коммюнике кантональных властей, «это живое доказательство гуманитарных традиций, добрососедской помощи в трудной ситуации и стремления вместе и, несмотря на границы, преодолеть коронавирусный кризис в трехнациональном регионе».

Новый симптом

Среди наиболее распространенных клинических проявлений Covid-19 называют температуру, кашель, больное горло, затрудненное дыхание, иногда - диарею. К этому списку отоларингологи Великобритании, США, Франции и Италии добавили потерю вкуса и обоняния. Это редкий симптом, который, в основном, встречается у пациентов в возрасте от 23 до 45 лет с легкой формой заболевания. Врачи не рекомендуют при исчезновении обоняния и вкуса без других видимых причин, например, если нос не заложен, применять кортикотерапию и промывать нос, так как это, по словам президента Национального профессионального совета отоларингологов Франции Жана-Мишеля Клена, может привести к «попаданию вируса из слизистой оболочки носа в легкие».

Больше пяти не собираться

Федеральный совет принял решение ужесточить меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции и запретил собираться группами более пяти человек – на улицах, в парках и других общественных местах. Для каждого из нарушителей предусмотрен штраф в размере до 100 франков. О других видах наказаний за несоблюдение правительственных постановлений читайте в нашей статье.

На состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе в очередной раз призвал всех следовать разработанным правительством рекомендациям. «Время трудное, и следующие несколько дней будут тяжелыми», - сказал Берсе и добавил, что меры окажутся эффективными только в том случае, если они найдут поддержку у всех жителей Швейцарии.

Более 40 млрд франков для поддержки экономики

В дополнение к выделенным ранее 10 млрд франков правительство для поддержки экономики предоставит еще 32 млрд, в том числе 270 млн для культурной и 100 млн для спортивной отраслей. Кроме того, для предприятий будет облегчен доступ к банковским кредитам. Компании и самозанятые лица смогут временно отсрочить оплату взносов социального страхования (AVS, AI, APG, AC). Родители, которым ради присмотра за детьми приходится прерывать работу, а также, те, кто не работает из-за назначенного врачом карантина, смогут получить компенсацию. С полным пакетом мер экономической поддержки можно ознакомиться на сайте правительства.

Министр финансов Ули Маурер отметил в ходе прошедшей в пятницу в Берне пресс-конференции, что Конфедерация в состоянии предоставить 42 млрд франков, потому что «у нас очень здоровый бюджет, мы погасили долги и затормозили расходы».

Телекоммуникационные сети не выдерживают

Перебои со связью, снизившаяся скорость интернет-соединения, не открывающиеся новостные сайты, проблемы с загрузкой страниц – с такими проблемами сейчас сталкиваются швейцарские интернет-пользовали, многие из которых вынуждены работать удаленно. Коммуникационные сети испытывают огромную нагрузку из-за участившихся звонков, видеоконференций, файловых загрузок и обменов сообщениями. А если добавить к этому потоковое воспроизведение фильмов и сериалов, то причина сбоев становится очевидной.

Компания Swisscom обратилась к клиентам с просьбой разумно подходить к использованию сетей, например, переносить звонки на вечер и пересылать большие объемы данных по Wi-Fi, а не через мобильный интернет. Другие операторы сделали более широкие жесты в адрес клиентов: UPC до 30 апреля предоставит всем своим интернет-пользователям скорость подключения не менее 100 Мбит/с без дополнительной оплаты, а Salt до 31 мая переводит клиентов, у которых был тарифный план с ограниченным доступом в сеть, на безлимитный интернет – также без доплаты.

Кроме того, для предотвращения перегрузки сетей Youtube и Netflix снизили качество видео для европейских пользователей.

Добавим, что Швейцария рассматривает вопрос об использовании мобильных данных для оценки того, исполняют ли люди постановления властей, например, не собираются ли большими группами, несмотря на запрет. По уверениям властей, речь идет не о мониторинге в реальном времени, а о ретроспективном анализе анонимизированных данных.

Даже Женевский фонтан «остался дома»

Работа 147-метрового фонтана, одной из главных женевских достопримечательностей, приостановлена. Власти приняли это решение, чтобы защитить здоровье сотрудников. Ожидается, что фонтан запустят, когда эпидемия закончится, и это станет символом возвращения к нормальной жизни. Кроме того, после зимнего перерыва, по всему городу заработали около 200 колонок с питьевой водой.

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