Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 05. 2020. Просмотров: 35
Через неделю в Швейцарии откроются школы, однако научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно того, какую роль играют дети в распространении Covid-19.|
Les écoles rouvriront leurs portes dans une semaine, mais la communauté scientifique n’est pas encore parvenue à un consensus sur le rôle des enfants dans la transmission du Covid-19.
В Конфедерации сохраняется тенденция к уменьшению ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания Covid-19. 1 мая Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил о 119 случаях заражения, 2 мая – о 112, а 3-го – о 88. Подробнее о ситуации читайте в нашей хронике.
348 заболевших на 100 000 жителей
К настоящему моменту в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 29 905 человек, 1473 из них скончались. По данным OFSP, средний возраст заболевших составил 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84. При этом 86% пациентов, которым потребовалось лечение в стационаре, и 98% скончавшихся имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание: чаще всего упоминаются гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. 61% госпитализированных пациентов и 58% скончавшихся – это мужчины.
Напомним, что бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности, поэтому статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться. Так, по информации платформы corona-data.ch, которая агрегирует данные кантонов, число жертв превысило 1760 человек.
Насколько высок у детей риск заболеть?
Согласно информации, указанной на сайте Минздрава Швейцарии, дети до 10 лет подвержены гораздо меньшему риску заболеть Covid-19, чем взрослые. Более того, представитель OFSP Даниэль Кох в ходе брифингов и многочисленных интервью неоднократно заявлял, что дети являются «плохими переносчиками» вируса, поэтому контакт с ними не представляет опасности для людей из группы риска, например, для бабушек и дедушек. В частности, Кох опирается на выводы исландских и австралийских ученых, которые выяснили, что дети без симптомов заболевания не являются переносчиками инфекции, сообщает RTS.
В конце прошлой недели появилось несколько новых исследований, результаты которых могут поставить под сомнение слова Коха. Так, специальная рабочая группа, созданная по инициативе Конфедерации, более осторожна в своих оценках, чем OFSP. «В настоящее время мы не можем сделать никаких окончательных выводов относительно того, могут ли дети передавать вирус Sars-Cov2», - пишет RTS со ссылкой на доклад рабочей группы.
Авторы другого исследования, которое было проведено Центром по новым вирусным заболеваниям при Университетском госпитале Женевы (HUG) и медицинском факультете Женевского университета, считают, что вирусная нагрузка у заболевших детей такая же, как у взрослых. К аналогичному выводу пришли немецкие исследователи, которые изучили пробы 3712 инфицированных людей и не обнаружили разницы в вирусной нагрузке между разными возрастными группами. Однако, стоит отметить, что швейцарские и немецкие ученые изучали степень вирусной нагрузки у детей и взрослых, но не оценивали то, насколько легко дети передают вирус, по сравнению со взрослыми. Другими словами, до сих пор неизвестно, заразны ли дети в той же степени, что и взрослые.
Даниэль Кох, впрочем, продолжает придерживаться высказанного им ранее мнения. «Я еще раз подчеркиваю, что открытие школ не повлечет за собой проблем. Эпидемии среди школьников не будет. Опасности для родителей и учителей нет», -заявил он в ходе состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции.
Что рекомендует экспертная группа?
Вопрос возобновления школьных занятий находится в компетенции кантонов, которые вместе с коммунами и учреждениями образования должны разработать планы защиты для учителей и учеников. Часть кантонов уже представили свои санитарные инструкции, о которых можно подробнее прочитать в нашей статье. Общие рекомендации по возобновлению работы школ опубликовала и рабочая группа Конфедерации по Covid-19. Эксперты, в частности, рекомендуют детям с симптомами заболевания оставаться дома. Идти в школу нужно кратчайшим путем, при этом и дети, и учителя должны избегать поездок на общественном транспорте, в противном случае – носить маски. Родители должны проводить в школе как можно меньше времени. Количество детей в одном классе должно быть сокращено до 15 человек, а число часов, проводимых учениками в школе, должно быть ограничено. Стоит избегать смешивания между классами, особенно во время перемен. Нужно отменить контактные мероприятия, например, командные виды спорта. Эксперты рекомендуют возобновлять обучение только в рамках обязательного школьного образования – учащиеся более высоких ступеней должны продолжать учиться на дому. Наконец, школы должны иметь средства для дезинфекции рук, а учащиеся должны избегать физического контакта между собой и не пожимать учителям руку.
Добавим, что, по словам Даниэля Коха, дети должны носить маску только в том случае, если они самостоятельно могут ее надеть и снять: маска может препятствовать дыханию, что при определенных обстоятельствах, например, если ребенок не в состоянии снять ее сам, представляет опасность.
Как будет работать приложение по отслеживанию контактов?
Тестовая версия разработанного по инициативе Конфедерации приложения для отслеживания контактов DP-3T должна появиться 11 мая, а общедоступная – в середине месяца, причем окончательные сроки релиза зависят от Apple и Google. Программа будет работать следующим образом: если пользователь приложения заболевает коронавирусом, то он получает код, с помощью которого может загрузить свои данные. Те люди, которые также установили приложение и имели контакт с зараженным, получат соответствующее уведомление и должны будут позвонить на горячую линию. По словам профессора Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и руководителя экспертной группы по вопросам цифровой эпидемиологии Марселя Салате, данные будут храниться децентрализовано, а личные данные и информация о местонахождении не будут регистрироваться. Напомним, что приложение можно установить по желанию и в любой момент удалить.
Швейцарская фармаиндустрия в борьбе с Covid-19
Мы уже рассказывали, что швейцарские ученые достигли заметных успехов в разработке вакцины против коронавируса, в частности, лаборатория Бернского университета обещает поставить вакцину к октябрю. Кроме того, два основных лекарственных средства, тестируемых сейчас для лечения Covid-19, производятся швейцарскими фармаконцернами. Речь идет о тоцилизумабе, выпускаемом Roche под торговым названием Actemra, и о гидроксихлорохине, продаваемым Sandoz, дочерней компанией Novartis.
Наконец, в воскресенье стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило разработанные Roche серологические тесты. Напомним, что с их помощью можно определить людей, которые уже переболели Covid-19 и выработали соответствующие антитела к вирусу. Подробнее о том, как работают серологические тесты, можно узнать из нашей статьи.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.
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