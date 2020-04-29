Новой коронавирусной инфекцией во всем мире заразились уже 3 млн человек, более 210 000 из них скончались. В европейских странах ситуация начинает стабилизироваться, и все больше стран заявляют о постепенном снятии ограничений. О ситуации в Швейцарии подробнее читайте в нашем обзоре.

Больше всего смертельных случаев – в кантоне Во

За прошедшие сутки Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) зарегистрировал 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом общее число инфицированных достигло 29 264 человек. По отношению заболевших к общему числу жителей лидирует кантон Женева.

Согласно бюллетеню OFSP от 28 апреля, от вызванных Covid-19 осложнений скончались 1380 человек, а по информации платформы corona-data.ch, число жертв превысило 1680 человек. При этом больше всего смертельных случаев было зарегистрировано в кантонах Во, Тичино и Женева, тогда как в кантонах Обвальден и Аппенцелль-Иннерроден – ни одного летального исхода.

Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Романдские учителя боятся возвращаться на работу

Мы уже рассказывали, что школьный вопрос разделил Конфедерацию: если в немецкоязычной части Швейцарии к запланированному на 11 мая открытию обязательных школ отнеслись в целом положительно, то жители более пострадавшей от эпидемии Романдии посчитали это решение преждевременным. Сегодня Федеральный совет должен представить подробности стратегии возобновления школьных занятий, а накануне профсоюз учителей Романдии (SER) выпустил заявление, в котором перечислил ряд собственных требований.

Преподаватели, среди прочего, настаивают на том, чтобы школы приняли строгие меры по охране здоровья и обеспечению гигиены помещений в течение всего дня, а не только после уроков. Кроме того, уязвимые лица и их родственники (как ученики, так и учителя) должны иметь право оставаться дома. Число учащихся в классах должно быть уменьшено, чтобы все могли соблюдать безопасное расстояние. Если кантоны и коммуны не могут выполнить эти требования, то профсоюз просит отложить возобновление занятий на одну или две недели.

Тем временем, петиция, запущенная водуазскими родителями и призывающая отменить открытие школ 11 мая, собрала уже 18 000 подписей, сообщает Le Temps. «При отсутствии научных подтверждений воздействия вируса на детей и способ его передачи, когда заражено только около 7-10% населения, немыслимо представить себе, что 11 мая школы вновь откроются», - пишут авторы петиции и призывают возобновить учебу по желанию в начале июня, сосредоточившись на подготовке к началу нового учебного года в августе. Добавим, что ассоциация родителей учеников кантона Во не поддерживает петицию и считает ее радикальной.

Вакцина к октябрю?

В настоящее время на стадии разработки находятся около 80 вакцин по всему миру, в том числе и в Швейцарии. Так, лаборатория Бернского университета объявила о том, что к середине осени сможет изготовить вакцину от нового коронавируса. Клинические испытания запланированы на август, а восемь недель спустя, т.е. к октябрю, ученые надеются приступить к вакцинации жителей Швейцарии. Правда, при условии, что лаборатория сможет привлечь 100 миллионов франков для завершения разработки вакцины.

Власти не комментируют эти заявления, но OFSP отмечает, что это один из четырех швейцарских проектов в области вакцинации, которые находятся в центре внимания экспертной группы, о чем свидетельствует, в частности, недавний визит в лабораторию федерального советника Алена Берсе, уточняет RTS.

Антивирусная маска из Цюриха

Компания HeiQ, спин-офф Цюрихского политеха, выпускает специальные покрытия для текстиля, которые делают синтетические волокна водоотталкивающими, воздухопроницаемыми и стойкими к ультрафиолетовыму излучению. Еще шесть лет назад в HeiQ разработали метод противовирусной обработки текстиля, но тогда идеей никто не заинтересовался, и проект был приостановлен. Однако сейчас, в разгар эпидемии, компания решила возродить производство и выпустила текстильные маски, пропитанные раствором, который убивает новый коронавирус.

Маска была разработана против коронавируса 229E, но она эффективна также против нового коронавируса, потому что все вирусы имеют мембрану одного и того же типа. Она немного толще обычной хирургической, и ее можно стирать в машине, как любой другой текстиль. Маски уже были доставлены в швейцарские госпитали и в армию, а также в больницы в Великобритании, Италии и США, сообщает RTS. Когда они поступят в швейцарские магазины, пока неизвестно.

Когда откроют границы?

Во вторник в режиме видеоконференции состоялась встреча министров юстиции и внутренних дел стран Шенгенского соглашения. Приоритетом для властей остается защита населения от распространения вируса, однако министры поддержали идею поэтапной отмены ограничений на поездки. Сначала должно произойти постепенное открытие внутренних европейских границ, и только во вторую очередь будет рассматриваться вопрос открытия внешних границ Шенгенской зоны для въезда лиц из третьих стран.

Федеральный департамент юстиции и полиции (DFJP) изучает в настоящий момент сценарии снятия ограничений на передвижение. Швейцария сможет разрешить жителям покидать страну только в том случае, если они смогут въехать на территорию соседних государств. Федеральная советница Карин Келлер-Суттер на прошлой неделе провела переговоры по этому вопросу с министрами внутренних дел Франции, Германии и Австрии. На данный момент введенные в марте меры пограничного контроля остаются в силе.

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