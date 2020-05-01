Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сменил с красного на розовый цвет плакатов со сводом санитарных правил – это знак того, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется, а Швейцария готовится вернуться к нормальной жизни. Подробнее о ситуации по коронавирусу в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

Правила гигиены продолжают действовать

Согласно бюллетеню OFSP от 30 апреля, новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 29 586 человек, причем за прошедшие сутки вирус был выявлен у 179 человек. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 1423 заболевших, средний возраст которых составил 84 года.

Несмотря на постепенное ослабление ограничительных мер, OFSP рекомендует продолжать соблюдать уже хорошо известные всем правила гигиены: тщательно и регулярно мыть руки; избегать рукопожатий; чихать и кашлять в одноразовый платок или сгиб локтя; при наличии симптомов респираторной инфекции оставаться дома; всегда сначала звонить перед тем, как идти к врачу или в отделение неотложной помощи.

Кроме того, OFSP настаивает на соблюдении социальной дистанции, а если это невозможно, например, в общественном транспорте или в парикмахерской, рекомендуется носить маску. Видеоинструкцию с объяснениями, как правильно надевать и снимать маску, можно найти на официальном канале OFSP на Youtube:

Наконец, OFSP просит, по возможности, продолжать работать из дома – это уменьшит количество контактов и, следовательно, будет способствовать снижению скорости распространения вируса.

На каких условиях откроются школы?

Основные санитарные принципы охраны здоровья и защиты сотрудников сформулированы OFSP в сотрудничестве с Государственным секретариатом по экономике (SECO), а конкретные планы защиты должны быть выработаны самими школами в сотрудничестве с коммунами и кантонами, поэтому стоит ожидать того, что в каждом городе к вопросу возобновления школьных занятий будут подходить по-разному. Так, в Вале классы разобьют на две группы, которые будут посещать школу в разные дни. В Женеве и Невшателе одна часть класса будет ходить на занятия утром, другая – после обеда.

В кантоне Во занятия будут возобновлены в маленьких группах, чередующихся между собой. Руки следует мыть по прибытии в школу и после каждого перерыва. При необходимости ученикам и учителям предоставят дезинфицирующие средства. Помещения будут дезинфицироваться дважды в день. Все мусорные баки должны быть закрыты крышкой. Родителей попросят не собираться вблизи школ, а ученики должны покинуть здание сразу же по окончании занятий.

В кантоне Берн также уменьшат количество учащихся в классах. Аналогичное решение принято в кантоне Юра, при этом учителя и ученики, которые входят в группу риска, освобождены от посещения школы при предъявлении медицинской справки. При контактах между взрослыми или между взрослыми и детьми должна сохраняться дистанция в два метра. Школьники не должны делиться едой или напитками. Добавим, что исчерпывающую информацию можно найти на сайте каждого кантона.

Атипичное воспаление у детей и коронавирус

OFSP подчеркивает, что дети очень редко заражаются новым коронавирусом, однако развитие серьезных осложнений не может быть исключено полностью. Одним из таких осложнений, возможно, является атипичное воспаление сосудов.

Врачи Великобритании, Франции, США, Испании, Бельгии и Швейцарии сообщили о нескольких случаях серьезного воспалительного заболевания у детей и подростков от 2 до 18 лет. Заболевание похоже на синдром Кавасаки, при котором воспаляются стенки кровеносных сосудов.

У некоторых юных пациентов тест на коронавирус был положительным, а у некоторых – отрицательным. Так, в Женевский университетский госпиталь (HUG) поступили трое детей с подобными симптомами, и только у одного из них была подтверждена коронавирусная инфекция. Во всех описанных случаях дети быстро пошли на поправку после получения медикаментозного лечения.

Установить причинно-следственную связь между Covid-19 и этими воспалительными симптомами пока не удалось, тем не менее, врачи призывают к бдительности и предполагают, что атипичное воспаление может быть результатом чрезмерно сильной иммунной реакции на вирусную инфекцию.

Напомним, что, согласно выводам цюрихских врачей, Covid-19 вызывает системный эндотелиит – воспаление сосудов всего организма.

SARS-CoV2 обнаружен в сточных водах

Мы уже рассказывали, что швейцарские ученые работают над созданием системы раннего оповещения о вспышках заболеваний на основе анализа сточных вывод. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Института водных исследований Eawag уже добились первых успехов, обнаружив следы нового коронавируса во всех образцах сточных вод из Лугано, Лозанны и Цюриха, причем даже в тех пробах, которые были взяты в самом начале эпидемии, когда заболевших в этих городах можно было пересчитать по пальцам одной руки. С помощью этого метода можно было бы быстро определить приближение второй волны эпидемии и принять соответствующие меры.

Drive-in центр в Ивердоне

Первый в Романдии drive-in центр для сдачи тестов на коронавирус открылся на территории больницы в Ивердон-ле-Бене. Чтобы сдать тест, нужно сначала заполнить онлайн-анкету и указать имеющиеся симптомы. Анализ рекомендован тем, у кого есть хотя бы один из симптомов Covid-19: температура, кашель, боль в горле, проблемы с дыханием, внезапная потеря вкуса и/или обоняния. Забор мазка производится через окно автомобиля. Процесс занимает меньше пяти минут, а результат сообщается в течение трех рабочих часов. Если тест отрицательный, то человек получает уведомление по электронной почте. В противном случае, с пациентом свяжется врач для обсуждения вопросов лечения и соблюдения карантина. Стоимость теста (120 франков) покрывается медицинской страховкой.

Добавим, что на настоящий момент в Швейцарии проведены 266 200 тестов на коронавирус, 13% из которых оказались положительными.

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