Редко в Федеральном дворце в Берне наблюдалось такое скопление спецслужб, как 15 июня. Что могло удивить, если учесть, что президент Украины не присутствовал здесь лично, а лишь обращался к парламентариям по видеосвязи, о чем Наша Газета своевременно предупредила. Но, видимо, охранники считали, что и этого достаточно для возможных провокаций. К счастью, обошлось без них. Если, конечно, не считать провокацией решение большинства депутатов от Народной партии Швейцарии бойкотировать это мероприятие, в результате чего около четверти мест в зале пустовали. Что удивительно, учитывая парламентскую этику, принцип толерантности и просто правила хорошего тона – не принято поворачиваться спиной, когда человек к тебе обращается. И вообще, разве не лучше своими ушами услышать, чем полагаться на чей-то пересказ?

Как бы то ни было, 150 депутатов внимательно выслушали Владимира Зеленского, чье обращение не было включено в официальную повестку дня парламентской сессии, в проходило «на полях». Овация после двенадцатиминутной речи, главной темой которой была названа сплоченность, свидетельствовала о том, что он был услышан. Президент Украины был верен себе: тот же «look», тот же направленный прямо в камеру твердый взгляд, та же видимо сдерживаемая эмоциональность. Однако смысловые акценты несколько сместились. На этот раз, в отличие от обращения к общественности через гигантский экран на Федеральной площади 19 марта 2022 года, Владимир Зеленский предпочел не журить Швейцарию за недостаточную активность в помощи Украине и сопротивлению России, а, наоборот, похвалил ее народ, к которому обратился на «ты», за неравнодушие и щедрую гуманитарную помощь, не сказал ни одного плохого слова в адрес расположенных на территории Швейцарии многонациональных компаний, которые он раньше упрекал в продолжении «сотрудничества с агрессором», и лишь вскользь коснулся вопроса о реэкспорте швейцарского оружия, заметив, что он продолжает просить о поставках вооружений только для того, чтобы «украинская земля вновь стала землей мира».

Политика кнута и пряника? Как бы то ни было, депутаты были явно удовлетворены, заметно расслабились и с искренним состраданием слушали рассказ президента о ежедневных страданиях украинского народа. В целом же ничего, кроме отсутствия критики в собственный адрес и высказанное хотя бы на словах понимание швейцарского принципа нейтралитета, в выступлении Владимира Зеленского их не удивило. Зато самый живой отклик аудитории вызвало предложение внести свой вклад в дело мира проведением в Швейцарии всемирного саммита мира, что вернуло бы стране ее слегка подмоченную репутацию нейтрального государства и утраченный статус «переговорщика на высшем уровне», которым она так дорожит и в котором ей было, как вы помните, отказано Россией, внесшей Швейцарскую Конфедерацию в список недружественных государств и отказавшейся от ее «добрых услуг».

Идея, безусловно, хорошая, но такая ли уж новая? Еще несколько недель назад, по случаю Дня Европы, министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис, ставший инициатором Конференции по восстановлению Украины в Лугано прошлым летом, объявил о своем намерении провести в Швейцарии встречу на высшем уровне Европейского политического сообщества.

Стоит уточнить, что Европейское политическое сообщество – это новейшая межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы по предложению президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, когда он председательствовал в Совете Европейского Союза. Как, вероятно, знают многие читатели, именно президент Макрон активнее всех продвигает идею выработки самостоятельной европейской политики и снижения ее зависимости от США. Интересно, что в Европейское политическое сообщество, объединяющее сегодня 47 государств, вошли также страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Можно предположить, что одной из целей ее создания была именно интеграция Украины в хотя бы такую европейскую организацию в ожидании вступления ее в ЕС – такое пожелание правительство Украины выразило буквально на следующий день после начала войны.

Первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Чехии, второй, 1 июня 2023-го, в Молдове. Следующие встречи, запланированные два раза в год, состоятся в Испании и Великобритании, а до Швейцарии, чья кандидатура была выдвинута в Праге, очередь может дойти только в 2025 году. Ускорит ли предложение президента Украины этот процесс и расширятся ли географические границы планируемого саммита? Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.