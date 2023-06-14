Разумеется, подобные события происходят не спонтанно, а в результате различных дипломатических маневров. Напомним, что в 2022 году, вскоре после начала войны в Украине, обе палаты швейцарского парламента приняли резолюции, в которых твердо осудили агрессию России против этой страны. Так что решение об обращении президента Зеленского, принятое теперь бюро двух Советов, «должно рассматриваться в свете этих деклараций», говорится в коммюнике. Кроме того, 3 мая 2023 года посольство Украины в Швейцарии сделало соответствующий запрос.

Как Швейцария принимает украинских беженцев

Украина – гвоздь программы ВЭФ

Как известно, президент Украины часто использует видеообращения в своей коммуникационной стратегии. Он уже общался таким образом с американским конгрессом, членами обеих палат британского парламента и парламентов нескольких европейских стран. Обращался он – через гигантский экран, установленный на площади перед Федеральным дворцом в Берне – и к собравшейся послушать его толпе, и к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Не секрет, что коммуникационная активность президента Украины некоторых раздражает. Вот и за объявлением о его предстоящем обращении к швейцарскому парламенту не замедлила последовать реакция Народной партии Швейцарии. В Твиттере представляющий ее глава парламентской группы Томас Эшли выразил несогласие с таким решением, заявив, что Украина пытается повлиять на позицию парламента по поставкам оружия и амуниции. «Наш нейтралитет подвергается насилию!» эмоционально добавил он. Логично, что ему возразила Лиза Маццоне, женевский депутат от Партии зеленых. По ее мнению, это решение вписывается в линию, которой всегда следовал швейцарский парламент, а именно «порицание агрессивной войны» и «выражение поддержки украинскому народу». Как бы то ни было, 15 июня - предпоследний день парламентской сессии, к этому моменту все вопросы, связанные с войной в Украине и ее последствиями будут уже рассмотрены и решения по ним приняты. Какие же это решения?

В среду 7 июня Совет кантонов - 22 голосами против 14 при 4 воздержавшихся - пришел к выводу, что страны, покупающие швейцарское оружие, должны иметь право реэкспортировать его в страны, участвующие в вооруженных конфликтах при условии, что речь идет о легитимной обороне, а также лишь спустя пять лет после его покупки. По мнению членов так называемой меньше палаты швейцарского парламента, это решение должно быть применено ретроактивно. Левые партии и некоторые представители НПШ и Центра голосовали против, настаивая, что такое нововведение противоречит принципу нейтралитета и на руку лишь военной промышленности. Те же, кто ратовал за него, аргументировали, что в таком случае Федеральному совету не придется больше принимать решения по каждому отдельному случаю, как это было в течение последнего года - о каждом таком случае Наша Газета подробно рассказывала. Кроме того, позиция Швейцарии по запрету реэкспорта все менее понятна ее партнерам, что негативно влияет на имидж страны. К сожалению, многие СМИ, даже такие уважаемые, как Медуза, в тот же день поспешили сообщить, что «Швейцария дала добро». Это не так, ведь нужно еще одобрение Национального совета, и даже если оно будет получено, вопрос, связанный с изменением законодательства, скорее всего будет вынесен на референдум.

В том, что касается прямых поставок оружия, позиция Швейцарии несгибаема - решительное нет. Думаем, этого вопроса Владимир Зеленский касаться не будет. При этом он может добиться большей активности в поиске на территории Швейцарии российских активов, хотя и тут две палаты парламента не могут договориться между собой, а министр экономики Ги Пармелен выступает категорически против, утверждая, что Швейцария безукоризненно соблюдает объявленные санкции.

Помимо оружия, президент Украины наверняка попробует получить деньги для восстановления страны - этой теме была посвящена прошедшая прошлым летом в Лугано конференция под председательством Иньяцио Кассиса. Понятно, что речь идет об очень больших суммах - ущерб, нанесенной российской армией, огромен. Изначально Комиссия по внешней политике Национального совета предлагала выделить 5 млрд на десятилетний период, но Федеральный совет не соглашался, предпочитая более осторожный подход и наблюдение за развитием конфликта - речь шла об 1,8 млрд на шесть лет. Но во время прений 8 июня Национальный совет сам отказался от плана поддержки на 5 миллиардов - под давлением депутатов от правых партий. Совет кантонов, со своей стороны, вместо того, чтобы обсудить вопрос о сумме выделяемой помощи в прошлый понедельник, как это планировалось, решил повременить и передать запрос на рассмотрение компетентной комиссией. Так что окончательное решение пока не принято.

Еще один вопрос, который может быть затронут в обращении украинского президента, касается беженцев. Тут Швейцарии не в чем себя упрекнуть - она проявила гостеприимство, приняв более 65 000 человек и предоставив им статус S, не только дающий право на работу, но и позволяющий беспрепятственно пересекать границу без бюрократических проволочек. Попытки правого политического крыла ослабить этот статус пока не увенчались успехом.

Перейдем на минутку от общего к частному. Пока члены правительства готовятся выслушать президента Украины, в кантоне Невшатель пытаются найти практические решения проблем, связанных с приемом молодых беженцев из руководимой им страны. Стало известно, что украинские семьи все больше селятся в горах на территории кантона, а не на берегах озера. Так, город Ла Шо-де-Фон, прославившийся включением в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заявил о приеме более трети всех проживающих в кантоне беженцев, включая 132 детей школьного возраста. Специально для них муниципалитет создает, к началу следующего учебного года, пять дополнительных классов, что обойдется в полмиллиона франков как городу, так и кантону. Сегодня городские власти готовы взять на себя этот расход, но, если тенденция продолжится, они потребуют пересмотра распределения беженцев и связанных с их приемом затрат.