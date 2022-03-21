Как Швейцария принимает украинских беженцев

В Швейцарии статус S (об условиях получения которого мы рассказывали в нашей статье), по последним имеющимся данным, получил 11 021 украинский беженец. Реальное их число, скорее всего, выше, поскольку украинцам разрешен безвизовый въезд и пребывание до 90 дней в странах Шенгенского соглашения.

По данным SEM, Европа и Швейцария столкнулись с проблемами такого масштаба, каких не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Для сравнения: во время миграционного кризиса, вызванного войной в Сирии, Европе пришлось принять 1,5 млн беженцев, а в Швейцарию прибыли 20 000 человек.

Основную часть украинских беженцев в Швейцарии составляют женщины с детьми, а также пожилые люди, тогда как мужчины призывного возраста могут покинуть Украину только при определенных условиях. Сколько еще украинцев приедут в Швейцарию, во многом зависит от продолжительности и интенсивности боевых действий. По прогнозам SEM, если война продолжится, то к июню статус S могут запросить от 35 000 до 50 000 человек, а кантоны ожидают, что к концу года в страну приедут до 300 000 человек. Значение имеет и такой параметр, как размер диаспоры. В Швейцарии, например, проживают около 15 000 украинцев – это небольшая диаспора по сравнению с другими странами.

В четверг представители SEM провели пресс-конференцию, на которой заверили журналистов, что на данный момент ситуация с приемом беженцев в Швейцарии находится под контролем. Федеральные центры по предоставлению убежища осуществляют прием семь дней в неделю и выдают ежедневно 1 200 разрешений S для украинских беженцев. Кантоны активно и оперативно работают над увеличением потенциала структур приема беженцев. Так, если обычно федеральные центры регистрируют тысячу прошений в месяц, то сейчас – тысячу в день.

Обращаем ваше внимание на то, что теперь подать прошение и записаться на прием в центр регистрации беженцев можно через Интернет, что должно сократить период ожидания. Решение о распределении человека в определенный кантон или принимающую семью принимается в течение дня или, в худшем случае, на следующий день. После подачи заявления лицо, обратившееся за защитой, получает медицинскую страховку. Если же человек еще не зарегистрировался онлайн или у него еще нет разрешения S, он все равно может получить медицинскую помощь, если это необходимо – расходы берут на себя власти.

Никто из просителей убежища, по заверениям SEM, не остался на улице. Швейцария увеличила количество мест для приема беженцев с 4 000 до 9 000. Более того, каждый день во всех кантонах страны предлагаются новые места, к работе привлекаются также гостиницы и частные лица. Кантон Во, например, открыл пункт временного размещения на 200 мест во дворце Болье, который во время пандемии служил центром вакцинации. На объекте днем и ночью дежурят около двадцати работников гражданской обороны. В долгосрочной перспективе беженцы должны быть равномерно распределены между кантонами, чтобы избежать несбалансированной ситуации. Почти половина беженцев сейчас проживают в частных домах. Некоторые кантоны материально поддерживают тех, кто принимает украинцев у себя дома. Например, кантоны Шаффхаузен и Базель-городской платят по 250 франков в месяц за каждого принимаемого человека, в то время как Ури и Женева не выплачивают никаких компенсаций.

Генеральный секретарь Конференции директоров кантональных органов юстиции и полиции Флориан Дюблин отметил в ходе пресс-конференции, что беженцы нередко становятся жертвами уголовных преступлений, включая торговлю людьми, сексуальную или трудовую эксплуатацию. Швейцария намерена предпринять несколько шагов, чтобы этого избежать. Прежде всего, полиция внимательно следит за ситуацией. Кроме того, представители профессиональных организаций, таких как Швейцарская ассоциация работодателей, Швейцарская торговая ассоциация, Швейцарская федерация профсоюзов, договорились с федеральной советницей Карин Келлер-Суттер о том, что беженцы из Украины должны быть защищены от злоупотреблений и социального демпинга во время их интеграции на швейцарском рынке труда.

По мнению Федерального совета, оплачиваемая работа имеет центральное значение для того, чтобы во время своего пребывания в Швейцарии беженцы могли участвовать в социальной жизни, обрести финансовую независимость и поддерживать свою профессиональную квалификацию с перспективой возвращения на родину. Статус S дает право работать в Швейцарии, тем не менее занятие оплачиваемой трудовой деятельностью по-прежнему требует разрешения кантональных органов. В частности, они должны проверить, соответствуют ли условия труда и заработной платы местным, профессиональным и отраслевым стандартам. Контроль за соблюдением этих условий осуществляется комиссиями, в которых представлены стороны, защищающие интересы работодателей и работников.

Лица с защитным статусом S также должны иметь возможность пользоваться преимуществами интеграционной программы подготовки к трудовой деятельности (INVOL). С помощью этого инструмента те, кто, вероятно, будет нуждаться в защите в течение длительного периода времени, могут быть целенаправленно подготовлены к прохождению стажировки или получению оплачиваемой работы в Швейцарии. Статус S также дает доступ к услугам по консультированию и трудоустройству в региональных центрах занятости и к языковым курсам. В настоящее время власти изучают вопрос о необходимости принятия дополнительных мер для содействия изучению национальных языков.

Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за поддержку украинского народа и принятие санкций, однако призвал ее к более активным действиям. Президент Украины выступил по прямой связи перед тысячами людей, которые собрались в субботу на площади перед Федеральным дворцом в Берне, чтобы выразить солидарность с Украиной и потребовать немедленно остановить войну. Владимир Зеленский, в частности, раскритиковал швейцарскую компанию Nestlé, которая продолжает вести бизнес в России, «даже когда наши дети умирают, и наши города разрушаются», а жители осажденного украинского города Мариуполя «лишены еды, воды, электричества и подвергаются обстрелам». В заявлении, опубликованном в воскресенье многими швейцарскими СМИ, компания Nestlé отреагировала на критику, сообщив, что импорт и экспорт из России прекращены, за исключением жизненно важных продуктов, таких как детское питание и крупы. Компания приостановила инвестиции и не рекламирует свою продукцию, не получая прибыли от оставшейся деятельности. «Тот факт, что мы, как и другие продовольственные компании, снабжаем людей продуктами первой необходимости, не означает, что мы просто продолжим работать как прежде», - отмечается в коммюнике. Кроме того, компания делает все возможное, чтобы облегчить гуманитарную катастрофу в Украине и соседних странах.

Добавим, что швейцарское агентство по поиску персонала Adecco Group запустило платформу по поиску работы для украинских беженцев и призвало работодателей примерно в 60 странах и регионах размещать свои предложения на сайте. Платформа дает возможность людям, бежавшим от войны, искать и находить работу в стране, где они временно проживают. Там же размещены советы по составлению резюме, поиску работы и ссылки на ресурсы, помогающие беженцам найти жилье.