Итоги конференции в Лугано |Résultats de la conférence de Lugano

Последние несколько дней внимание мировых СМИ было приковано к Швейцарии, где 4 и 5 июля проходила конференция по восстановлению Украины. Во встрече приняли участие представители сорока стран, а также крупнейших международных организаций и финансовых институтов.