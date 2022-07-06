Автор: Заррина Салимова, Лугано, 6. 07. 2022.
Во вторник Швейцария и Украина при поддержке международных партнеров представили Луганскую декларацию, которая содержит основные принципы процесса восстановления Украины.|
La Suisse et l’Ukraine ont présenté le mardi 5 juillet 2022, avec le soutien de leurs partenaires internationaux, la Déclaration de Lugano. Ce document contient les principes de base du processus de reconstruction de l’Ukraine.
Последние несколько дней внимание мировых СМИ было приковано к Швейцарии, где 4 и 5 июля проходила конференция по восстановлению Украины. Во встрече приняли участие представители сорока стран, а также крупнейших международных организаций и финансовых институтов.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
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Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
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