Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.01.2024.
Центр дипломатических документов Швейцарии Dodis открыл доступ к архивам, хранившимся в секрете в течение трех десятилетий. Это повод вспомнить о том, что одной из главных политических тем 1993 года была европейская стратегия Федерального совета.|
Le centre de recherche Dodis a ouvert l’accès à des archives gardées secrètes pendant trois décennies. La stratégie européenne du Conseil fédéral a été l’un des principaux thèmes politiques de l’année 1993.
Наша Газета уже не раз рассказывала, что переговоры между Берном и Брюсселем продвигаются по принципу «шаг вперед, два шага назад». В течение нескольких лет стороны безуспешно пытались договориться о подписании рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы торгово-экономических и политических отношений между Швейцарией и Евросоюзом. В конце концов, весной 2021 года Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам. В итоге Берн решил не подписывать документ, а Брюссель ответил исключением швейцарских ученых из европейской исследовательской программы «Горизонт». После небольшого периода охлаждения и дипломатических блужданий, стороны вернулись к предварительным обсуждениям. Прогресс наметился в конце 2023 года, когда Федеральный совет одобрил проект нового переговорного мандата с ЕС. Его цель состоит в стабилизации и развитии двусторонних отношений с Брюсселем, включая обновление существующих соглашений и заключение новых.
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