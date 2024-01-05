Швейцария-ЕС: 30 лет переговоров |Suisse-UE: 30 ans de négociations

Наша Газета уже не раз рассказывала, что переговоры между Берном и Брюсселем продвигаются по принципу «шаг вперед, два шага назад». В течение нескольких лет стороны безуспешно пытались договориться о подписании рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы торгово-экономических и политических отношений между Швейцарией и Евросоюзом. В конце концов, весной 2021 года Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам. В итоге Берн решил не подписывать документ, а Брюссель ответил исключением швейцарских ученых из европейской исследовательской программы «Горизонт». После небольшого периода охлаждения и дипломатических блужданий, стороны вернулись к предварительным обсуждениям. Прогресс наметился в конце 2023 года, когда Федеральный совет одобрил проект нового переговорного мандата с ЕС. Его цель состоит в стабилизации и развитии двусторонних отношений с Брюсселем, включая обновление существующих соглашений и заключение новых.