Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.11.2023.
Федеральный совет принял решение о подготовке нового переговорного мандата с Брюсселем.|
Le Conseil fédéral a décidé de préparer un nouveau mandat de négociation avec Bruxelles.
Шаг вперед, два шага назад – именно по этому принципу в течение нескольких лет продвигалось обсуждение рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы торгово-экономических и политических отношений между Берном и Брюсселем. Весной 2021 года Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам. В итоге Берн решил не подписывать документ, а Брюссель ответил исключением швейцарских ученых из европейской исследовательской программы «Горизонт».
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