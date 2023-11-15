В европейском досье наметился прогресс |Le dossier européen a avancé

Шаг вперед, два шага назад – именно по этому принципу в течение нескольких лет продвигалось обсуждение рамочного (его также называют кадровым или институциональным) соглашения, закрепляющего общие принципы торгово-экономических и политических отношений между Берном и Брюсселем. Весной 2021 года Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам. В итоге Берн решил не подписывать документ, а Брюссель ответил исключением швейцарских ученых из европейской исследовательской программы «Горизонт».