Наша Газета не раз писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что 23 апреля Берн и Брюссель снова «сыграли вничью», однако кажется, что ЕС вот-вот окончательно потеряет терпение - вот уже более десяти лет он требует заключить рамочное соглашение, но переговоры начались только в 2014 году и, по мнению Брюсселя, закончились в 2018-м. Со своей стороны, Берн полагает, что некоторые аспекты требуют дополнительного обсуждения.

Если кратко передать суть прошедшей 23 апреля полуторачасовой встречи, то можно сказать, что стороны повторили сделанные ранее заявления, при этом ЕС отказался вычеркнуть из рамочного соглашения три не устраивающих Швейцарию пункта. Они касаются защиты заработных плат в Конфедерации от притока более дешевой рабочей силы из государств Евросоюза, государственных субсидий предприятиям и отраслям экономики, а также правового статуса «гражданин Евросоюза». Если Берн признает наличие такого статуса, то проживающие в Конфедерации выходцы из стран ЕС получат в Швейцарии такие же права на социальную помощь, как и сами швейцарцы.

В ЕС подчеркнули свою готовность продолжить переговоры, однако Ги Пармелен по возвращении в Берн отметил, что на встрече с Урсулой фон дер Ляйен не удалось добиться прогресса, информирует телерадиокомпания RTS. Евросоюз и Швейцария стремятся систематизировать правовую основу «участия» Конфедерации в едином рынке ЕС, однако Брюссель не готов подписывать новые двусторонние договора до подписания рамочного соглашения. Интересно, что перед встречей как Ги Пармелен, так и Урсула фон дер Ляйен напомнили в интервью СМИ о важности хороших отношений между Швейцарией и ЕС. При этом еще до начала встречи в прессе появилась информация о том, что, согласно внутреннему документу Европейской комиссии, с которым смогли ознакомиться журналисты, ЕС критикует Швейцарию за ее подход к переговорам, а также за то, что она постепенно отошла от найденного компромисса и не представила четкой формулировки своей позиции.

В интервью RTS бывшая федеральная советница Мишлин Кальми-Ре, которую в 2007 году хотели бы видеть своим президентом 87% россиян, критически отозвалась о прошедшей встрече, отметив, что отсутствие определенности со стороны Федерального совета говорит о том, что правительство Швейцарии не занимает по-настоящему лидерскую позицию. По ее мнению, на эти переговоры ездил именно президент Конфедерации в надежде добиться от Европейского союза определенных уступок. Добавим, что Федеральный совет поручил разным госдепартаментам разработать план Б на случай, если переговоры с Брюсселем ни к чему не приведут. Некоторые департаменты уже предложили решения, среди которых – повышение привлекательности Швейцарии для иностранных предприятий.

Неопределенность в сфере переговоров между Швейцарией и ЕС вызывает сильное беспокойство научных кругов Конфедерации. В первую очередь потому, что без рамочного соглашения Евросоюз, вероятно, не допустит швейцарских ученых к участию в исследовательской программе Horizon Europe, а это может сказаться на качестве проводимых в альпийской республике исследований.

В свою очередь, политические партии Конфедерации указывают на необходимость продолжения переговоров с Брюсселем. Только Народная партия Швейцарии (UDC/SVP) призывает отказаться от подписания соглашения. Член Национального совета от Социалистической партии Роже Нордманн отметил, что основа рамочного соглашения – механизм разрешения споров – дает Швейцарии большие возможности для маневра. По словам политика, Федеральному совету необходимо позаботиться о защите заработных плат и добиться того, чтобы положение работников в альпийской республике не ухудшилось. Глава Либерально-радикальной партии Петра Госси подчеркнула, что разочарована отказом Ги Пармелена пойти на уступки в отношении спорных пунктов. По ее мнению, сейчас необходимо быстро добиться конкретных результатов.

Член Национального совета от Партии зеленых Балтазар Глаттли заявил, что у Федерального совета нет ни желания, ни плана, который позволил бы выйти из тупика в сфере переговоров. Партия зеленых либералов полагает, что Федеральный совет утратил контроль над происходящим и зря выдвинул максимальные требования Евросоюзу. Такая позиция является признаком либо добровольного саботажа, либо искаженного восприятия реальности. Оптимальным решением стала бы передача вопроса на обсуждение в парламент.

Что касается Народной партии Швейцарии, то она выразила удовлетворение по поводу отказа Ги Пармелена (члена UDC/SVP) пойти на уступки. В UDC/SVP заявили, что хотят хороших отношений с ЕС, однако они должны быть основаны на равенстве, поэтому необходимо отказаться от соглашения, которое выгодно только Евросоюзу.

Добавим, что Социалистическая партия подвергла критике министра иностранных дел Игнацио Кассиса, указав на то, что он недостаточно активно занимается вопросами рамочного соглашения, и даже никогда не ездил в Брюссель, чтобы лично побеседовать с представителями Европейской комиссии. Газета Le Matin пишет о том, что в Берне, вероятно, хотят отстранить Игнацио Кассиса от решения вопросов, связанных с рамочным соглашением. Не исключено, что его место в этой сфере займет глава министерства юстиции и полиции (DFJP/EJPD) Карин Келлер-Суттер.

На фоне пандемии Covid-19 переговоры были приостановлены, однако сегодня ЕС требует от Швейцарии скорейшего подписания. Бывший председатель европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что нельзя бесконечно испытывать терпение ЕС. Со своей стороны, президент Швейцарии заявил, что рамочное соглашение будет подписано только тогда, когда будет достигнуто взаимопонимание в отношении трех вышеупомянутых пунктов, добавив, что Федеральный совет и без того уже не раз шел на уступки. Тем временем комиссия Национального совета, ведающая вопросами внешней политики, 17 голосами против 8 проголосовала за продолжение переговоров с Брюсселем. Дипломатическая эпопея продолжается…