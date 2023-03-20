Сага «Швейцария-ЕС» продолжается. Напомним, что Берн и Брюссель уже несколько лет обсуждают подписание рамочного (его также называют кадровым или институцональным) соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Переговоры между сторонами продвигались по принципу «шаг вперед – два назад», причем ЕС использовал самые разные рычаги давления, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи.

Весной 2021 года Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил его не подписывать, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет. Брюссель ответил исключением швейцарских ученых из европейской исследовательской программы «Горизонт».

После небольшого периода охлаждения и дипломатических блужданий, завершившихся в марте прошлого года, стороны все-таки вернулись к предварительным переговорам, ведь перерыв в отношениях не пошел бы на пользу никому. Дело в том, что Швейцария и ЕС – больше, чем просто соседи. Так, ЕС является важнейшим швейцарским торговым партнером: почти половина швейцарского экспорта направляется в страны Евросоюза, и около двух третей импорта поступает оттуда. В свою очередь Швейцария считается одним из главных коммерческих партнеров ЕС. Более того, как отмечается на сайте Федерального департамента иностранных дел, ЕС и Швейцария разделяют одни и те же политические ценности, включая соблюдение прав человека, построение открытого и либерального общества, защиту плюралистической демократии со свободой слова и СМИ. Эти аспекты особенно важны сегодня, когда идут войны и усиливаются авторитарные режимы.

По этим причинам многие политические обозреватели возлагали особые надежды на состоявшийся на прошлой неделе двухдневный визит зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который также возглавляет работу Комиссии по отношениям с не входящими в ЕС странами и курирует текущие переговоры между Швейцарией и ЕС после отказа подписывать рамочное соглашение в мае 2021 года. Согласно его собственным заявлениям, он отправился в Швейцарию с двумя целями – чтобы услышать о проблемах непосредственно от тех, кого они касаются, а также прояснить важные для ЕС вопросы.

Выступая в среду перед представителями политических и научных кругов по случаю 47-го Европейского дня во Фрибургском университете, еврокомиссар с воодушевлением говорил о двусторонних отношениях между Берном и Брюсселем, отметив, что двери ЕС всегда были открыты для Швейцарии. Он добавил, что «статус-кво не является вариантом» и что «отношения между Швейцарией и Европейским союзом должны идти в ногу со временем». В целом, он был настроен оптимистично, подчеркнув, что необходимо срочно найти баланс между интересами Брюсселя и Берна, чтобы «раскрыть весь потенциал этого сотрудничества». Во второй половине дня в среду состоялась встреча между Марошем Шефчовичем и швейцарским министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. А в четверг еврочиновник пообщался с членами внешнеполитических парламентских комитетов и Конференции кантональных правительств, а также с социальными партнерами (представителями объединений работодателей, работников, профсоюзов и различных ассоциаций), которые отчасти стали причиной срыва рамочного соглашения.

За прошедший год Берн и Брюссель провели серию предварительных встреч, призванных заложить основу для будущих переговоров. На настоящий момент состоялось восемь переговорных раундов, но прорыва достичь не удалось. Наметился ли прогресс после визита Мароша Шефчовича? С одной стороны, никакого решения так и не было принято, а ясности относительно участия Швейцарии в программе «Горизонт» по-прежнему нет. С другой, Брюссель продолжает настаивать на том, что для доступа к единому европейскому рынку Швейцарии придется во многих областях применять законодательство ЕС.

Выступая перед швейцарскими СМИ, Марош Шефчович подчеркнул, что, общаясь со всеми своими собеседниками, почувствовал желание найти решение. По его словам, теперь необходимо использовать этот позитивный импульс и постараться как можно быстрее закончить предварительные переговоры. Еврокомиссия, в частности, хочет их завершить к лету 2024 года. Таким образом, Брюссель поставил перед Берном очередной срок, до окончания которого сторонам нужно уладить все разногласия. Учитывая медлительность швейцарской бюрократической машины, этот график кажется трудновыполнимым. Иными словами, пока переговоры продвигаются в том же духе, что и ранее: Брюссель продолжает оказывать давление, а Швейцария – оттягивать принятие решения…