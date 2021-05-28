Швейцария-ЕС: что дальше?

Наша Газета не раз рассказывала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное (его также называют кадровым или институцональным) соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Переговоры между Берном и Брюсселем продвигались по принципу «шаг вперед – два назад», причем ЕС использовал самые разные рычаги давления для ускорения подписания документа, например, отказываясь признавать эквивалентность швейцарской биржи.

В целом, к этой бесконечной дипломатической эпопее все уже давно привыкли, и наиболее вероятными сценариями казались те, при которых Швейцария либо, в конце концов, подпишет соглашение, либо еще какое-то время будет успешно выторговывать у Брюсселя время, чтобы добиться уступок. К тому, что Берн поставит точку в этом вопросе, были готовы не все, поэтому для многих стало неожиданностью, когда в среду Федеральный совет сообщил, что решил не подписывать соглашение и проинформировал об этом решении ЕС, тем самым прекратив переговоры по проекту.

В правительственном коммюнике отмечается, что с января 2021 года состоялось шесть раундов переговоров между госсекретарем Ливией Леу, ответственной за европейское досье в Конфедерации, и Стефани Рисо, заместителем главы кабинета председательницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Более того, 23 апреля президент Швейцарии Ги Пармелен и глава Еврокомиссии встретились в Брюсселе, но встреча не принесла никаких результатов. В итоге многолетние переговоры закончились провалом.

Правительство пришло к выводу, что между Швейцарией и ЕС «существуют значительные разногласия в ключевых областях соглашения», а условия для его заключения не были соблюдены. Что же стало камнем преткновения между Берном и Брюсселем? Речь идет о трех основных пунктах: защита заработных плат в Конфедерации от притока более дешевой рабочей силы из государств Евросоюза, государственные субсидии предприятиям и отраслям экономики, а также правовой статус «гражданин Евросоюза». Если Берн признает наличие такого статуса, то проживающие в Конфедерации выходцы из стран ЕС получат в Швейцарии такие же права на социальную помощь, как и сами швейцарцы. Полное принятие директивы о правах граждан ЕС означало бы смену парадигмы в иммиграционной политике, чего Федеральный совет не хочет.

Брюссель отреагировал сдержанно, отметив в пресс-релизе, что сожалеет о решении Федерального совета, «учитывая прогресс, достигнутый в последние годы». Реакции политических кругов в самой Швейцарии были более эмоциональны. Народная партия Швейцарии (UDC/SVP) приветствовала решение правительства, считая его чуть ли не собственной победой. По мнению партии, подписание соглашения означало бы «масштабную потерю суверенитета для Швейцарии и подорвало бы прямую демократию». Социалисты, в свою очередь, выразили сожаление о провале переговоров, а также о том, что Федеральный совет не рассмотрел серьезно другие пути, в частности тот, который предложила сама Социалистическая партия (PS/SP): уступка Швейцарии по директиве о гражданах ЕС в обмен на гарантии по защите заработной платы. Зеленые и вовсе, не стесняясь в выражениях, отметили, что, решение прервать переговоры по рамочному соглашению является «безответственным, трусливым и ошибочным». Этот провал будет иметь значительные негативные последствия для ЕС, но особенно для Швейцарии, а ответственность за это должны взять на себя, по мнению защитников экологии, министр иностранных дел Игнацио Кассис и правительство. Сам Кассис, выглядевший в интервью RTS чрезвычайно уставшим, заявил, что «вложил всю душу» в это соглашение. «Когда вы начинаете переговоры, вы делаете это с целью достижения соглашения. Но не любой ценой. Окончательная оценка показала, какова будет цена, и Федеральный совет решил, что она слишком высока», - подчеркнул министр иностранных дел.

Аналитиков и экспертов сейчас волнуют два основных вопроса: какие последствия будет иметь отказ от подписания соглашения и что ожидает Швейцарию в будущем. Первые «звоночки» уже поступили: швейцарская индустрия медицинских технологий потеряла свободный доступ к внутреннему рынку ЕС в среду, когда вступил в силу новый регламент ЕС по медицинским изделиям. Швейцария была понижена до «третьей страны», поэтому компании должны будут соблюдать более строгие требования при экспорте своих медицинских изделий в ЕС. Им придется столкнуться с дополнительными расходами и более тяжелым административным бременем. Теперь эти компании должны будут назначить представителя в одной из стран ЕС и маркировать свою продукцию в соответствии с правилами ЕС-27, сообщает RTS . Швейцарская торговая ассоциация Medtech оценивает единовременные административные расходы швейцарских компаний в 114 млн франков, а ежегодные текущие расходы – в 75 млн франков. Под вопросом также участие Швейцарии в европейской исследовательской программе Horizon Europe

Что касается будущего двусторонних отношений, то в интересах Швейцарии – сохранить существующие соглашения, то есть придерживаться проверенного временем подхода даже без институционального соглашения. Берн надеется на продолжение политического диалога с ЕС и на развитие сотрудничества, особенно в области здравоохранения и электроэнергетики. Напомним, что это сотрудничество основано на более чем 100 двусторонних соглашениях, заключенных еще в 1972 году и дополненных после отказа от членства в Европейской экономической зоне в 1992 году. Они останутся в силе, но отсутствие рамочного соглашения может заблокировать любой новый доступ Швейцарии на единый рынок и ослабить существующие соглашения, срок действия которых истекает, уточняет RTS. Конфедерация, в частности, уповает на то, что параграф о медицинских изделиях в соглашении об устранении технических барьеров в торговле, например, все-таки будет обновлен и продолжит действовать, а технически не связанные с европейским досье области (наука, исследования, взаимное признание эквивалентности бирж) не станут объектом политического давления и не пострадают.

Стоит отметить, что Брюсселю также невыгодно разрывать отношения с Конфедерацией, которая является одним из важнейших экономических партнеров ЕС, занимая четвертое место в торговле товарами, третье – в торговле услугами, второе – в инвестициях, не говоря уже о регулярном положительном сальдо торгового баланса в десятки миллиардов евро. Более того, в Швейцарии проживает около 1,4 миллиона граждан ЕС, а на работу в страну приезжает 340 000 фронтальеров.

Другими словами, совместный поиск решений конкретных проблем необходим обеим сторонам. Как поведет себя Брюссель, пока неизвестно, но, по крайней мере, он получил ясный сигнал из Берна. Швейцария готова оставаться надежным партнером Евросоюза, разделяет европейские ценности и привержена совместным усилиям по решению глобальных проблем, в частности, смягчению последствий изменения климата, защиты прав человека, мира и безопасности, а также борьбе с бедностью, но Конфедерация не готова ради этого соглашаться на то, что противоречит ее собственным национальным интересам.