Автор: Лейла Бабаева, Берн, 1. 12. 2020.
Наша Газета рассказывала о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. По информации телерадиокомпании SRF, в деле было замешано еще одно предприятие.|
Nasha Gazeta a consacré des articles à l'espionnage à l'échelle planétaire, pour lequel des services de renseignement étrangers ont utilisé la société suisse Crypto. Selon la SRF, une autre firme suisse a été impliquée dans cette affaire.
В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в предприятии Crypto, действуя через фирму, расположенную в Лихтенштейне. Их интерес к швейцарской компании имел простое объяснение: Crypto производила устройства, позволяющие шифровать документы, ее клиентами были более 120 государств, секретные сообщения которых в течение десятилетий перехватывали американские и немецкие шпионы.
Как и Crypto, фирма Omnisec продавала «уязвимые» приборы для шифрования, в числе ее клиентов были федеральная администрация и разные швейцарские предприятия, в том числе банк UBS. По данным экспертов, спецслужбы США и Германии решили взять под свой контроль всех производителей шифровального оборудования в западных странах. Предполагается, что устройства компании Omnisec, которая прекратила свою деятельность два года назад, использовали, среди прочих, Служба стратегической разведки (SRS) и ее преемница – Разведывательная служба Конфедерации (SRC). Насколько надежные аппараты эта фирма поставляла отечественным спецслужбам, пока неизвестно.
Депутат Национального совета от Либерально-радикальной партии Ганс-Петер Потманн полагает, что дело принимает новый оборот, так как встает вопрос о шпионаже в самой Швейцарии. Сопредседатель Социалистической партии Седрик Вермут подчеркнул, что необходимо провести парламентское расследование, поскольку непонятно, как такое могло случиться в нейтральной стране. Кстати, в отчете о деле Crypto, который делегация парламентских комиссий по вопросам управления (DélCdG) представила 10 ноября, отмечается, что швейцарская разведка сотрудничала с зарубежными коллегами, собирая информацию о других странах.
Это сотрудничество не противоречило положениям законодательства, однако факт того, что такую деятельность долгие годы скрывали от правительства, проинформировав его только в конце 2019 года, свидетельствует о несовершенстве управления и надзора со стороны Федерального совета, уверены авторы отчета. По мнению многих депутатов парламента, правительство должно знать, чем занимается разведка Конфедерации, чтобы отличать вопросы, связанные с безопасностью, от вопросов, связанных с нейтралитетом.
Учитывая новую информацию, представляется целесообразным собрать данные о деятельности других подобных Crypto и Omnisec предприятий, так как сегодня Швейцария располагает далеко не полными сведениями и неизвестно, какими еще подробностями может обрасти эта история. Эксперты заявляют, что лучше всего провести парламентское расследование, чтобы вернуть доверие населения. Мы живем в цифровую эпоху и любой швейцарец может задуматься о том, как правительство оценивает технологии, которые покупает и продает Конфедерация и которые она использует для шифровки важных сообщений. Как бы то ни было, эта история еще не закончилась, поскольку до 1 июня 2021 года Федеральный совет должен сделать заявление касательно вышеупомянутого отчета.
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