Автор: Лейла Бабаева, Берн, 12. 11. 2020. Просмотров: 166
Наша Газета рассказывала о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В недавно опубликованном отчете подчеркивается несовершенство управления и надзора, которые осуществляет Федеральный совет.|
Nasha Gazeta a consacré des articles à l'espionnage à l'échelle planétaire, pour lequel des services de renseignement étrangers ont utilisé la société suisse Crypto. Un rapport récemment publié souligne les lacunes dans la gestion et le contrôle exercés par le Conseil fédéral.
В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в предприятии Crypto, действуя через фирму, расположенную в Лихтенштейне. Их интерес к швейцарской компании имел простое объяснение: Crypto производила устройства, позволяющие шифровать документы, ее клиентами были более 120 государств, секретные сообщения которых в течение десятилетий перехватывали американские и немецкие шпионы.
Это сотрудничество не противоречило положениям законодательства, однако факт того, что такую деятельность долгие годы скрывали от правительства, проинформировав его только в конце 2019 года, свидетельствует о несовершенстве управления и надзора со стороны Федерального совета, отмечается в расследовании, посвященном политическим и административным аспектам случившегося. Делегация парламентских комиссий по вопросам управления (DélCdG), которая провела расследование, пришла к выводу, что правительство частично ответственно за экспорт «уязвимых» шифровальных устройств производства Crypto. Интересно, что швейцарские журналисты, самостоятельно начавшие сбор сведений еще до проведения расследования экспертами DélCdG, были разочарованы, так как ожидали, что в отчете будет больше информации об ответственности причастных к этому делу.
Разоблачения в феврале прошлого года, связанные с компанией Crytpo, стали причиной скандала. В список государств, которым Crypto поставляла шифровальное оборудование, входят Япония, Испания, Португалия, Греция, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индия, Пакистан и даже Ватикан, пишет газета The Washington Post, которая называет проведенную операцию одной из самых смелых в истории ЦРУ. Контроль над Crypto позволил ЦРУ и БНД следить за иранскими властями в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, за аргентинскими военными во время Фолклендской войны, а также за ливийскими чиновниками после взрыва в берлинской дискотеке «Ла Белль». Немецкая разведка, опасаясь, что информация о ее деятельности в Конфедерации всплывет в печати, продала ЦРУ свою часть в Crypto в начале 1990-х годов. ЦРУ продолжало использовать швейцарскую компанию до 2018 года, после чего тоже продало свою долю, поскольку к тому времени разработки Crypto утратили ценность на фоне распространения технологий онлайн-шифрования. Любопытно, что СССР и Китай, подозревая Crypto в связях с западными спецслужбами, никогда не покупали оборудование этой фирмы.
Летом этого года прокуратура Конфедерации (MPC) начала уголовное расследование в связи с жалобой Государственного секретариата по экономике (SECO). SECO ссылается на статью 14 закона о контроле за товарами, в соответствии с которой предоставление неполной или неверной информации в запросе на получение лицензии на торговлю наказывается лишением свободы или штрафом в размере до 1 млн франков. SECO подчеркивает, что никогда бы не выдал разрешение на осуществление поставок оборудования фирмы Crypto в другие страны, если бы знал, кто стоит за этой компанией. Эта история наверняка будет иметь интересное продолжение, так как, по информации газеты Le Temps, с иностранными спецслужбами была связана также фирма Infoguard, поставлявшая клиентам два типа шифровального оборудования: отвечающее всем требованиям безопасности и модифицированное, которое позволяло перехватывать секретные сообщения.
До 1 июня 2021 года Федеральный совет должен сделать заявление касательно вышеупомянутого расследования. Со своей стороны, DélCdG представила двенадцать рекомендаций, в основном – министерству обороны (DDPS). Речь идет, в частности, об архивировании документов, содержащих важную информацию, а также о приобретении армией шифровальных устройств. Добавим, что есть и другой отчет, посвященный конкретно операциям иностранных спецслужб в Швейцарии, использовавших фирму Crypto. Вероятно, этот документ читается, как остросюжетный роман, однако он не будет опубликован, поскольку содержит информацию, которая может нанести ущерб интересам Конфедерации.
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