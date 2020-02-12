В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в компании Crypto, действуя через фонд, расположенный в Лихтенштейне. Их интерес к этому предприятию имеет простое объяснение: Crypto – крупный производитель устройств, позволяющих шифровать секретные сообщения. По этому делу в Конфедерации начато расследование.

Чтобы представить размах случившегося, нужно вернуться на несколько десятков лет назад. Во время холодной войны Соединенные Штаты, не доверяя СССР, старались повысить эффективность своей разведывательной деятельности. В 1955 году организатор и первый директор американской службы радиотехнической разведки Уильям Фридман встретился с главой Crypto Борисом Хегелином. Предполагается, что они подписали соглашение, по условиям которого Crypto должна была продавать дипломатическим службам разных стран особым образом настроенные приборы для шифрования. Именно это и позволило шпионам США перехватывать ценную информацию из 130 государств.



Напомним, что вышеупомянутая служба радиотехнической разведки была ранним предшественником Агентства национальной безопасности (АНБ). Для последнего Швейцария стала эпицентром борьбы за его выживание: агентство должно было доказать свое умение работать лучше аналогичных иностранных служб, рассказал в интервью RTS профессор политических наук университета Прибрежной Каролины Джозеф Фитсанакис. Предпосылки к тому, что Конфедерация проявит готовность к сотрудничеству, появились еще в 1946 году, когда Великобритания и США подписали соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности. Военный атташе Швейцарии в НАТО Жак Бо подчеркнул, что, с точки зрения правительства его страны в то время, в случае начала третьей мировой войны Конфедерации не удалось бы остаться в стороне. Эксперт указал и на то, что альпийская республика с культурной, политической и экономической точек зрения является западной страной, даже если и сохраняет нейтральную позицию.



США готовы были истолковывать действия Швейцарии в послевоенном мире с одной из позиций: вы либо с нами, либо против нас. Разумеется, Конфедерация не могла открыто заявить о своих проамериканских настроениях, но заокеанская держава ожидала от нее тайной поддержки. Сотрудничество разведки США с Crypto продолжалось без инцидентов до 1992 года, когда в Иране был арестован инженер швейцарской фирмы Ганс Бюлер при продаже шифровального оборудования министерству обороны. Иран обвинил Бюлера в шпионаже в пользу США, однако инженер ничего не знал об этом деле и потому ничего рассказать не мог. Со своей стороны, Жак Бо отрицает существование тайного соглашения между АНБ и Crypto, подчеркивая, что речь идет просто о послепродажном обслуживании: клиент не сообщает, что намерен делать с приобретенным оборудованием, но ожидает от продавца, что тот своевременно обновит проданную ему модель.





Слухи о соглашении постепенно достигли США и корреспондент New York Times Скотт Шейн прилетел в Швейцарию с целью провести журналистское расследование. Руководство Crypto, с которым он встретился, заявило, что все это выдумки, и он теряет свое время. Незадолго до его вылета в США бывший сотрудник швейцарской фирмы вручил Шейну документ, содержащий информацию о деловой встрече между представителями Crypto и некоей Норой Макаби. Потратив несколько недель на поиск информации, Шейн выяснил, что Макаби ранее работала в АНБ. Когда он позвонил ей и попросил рассказать о ее связях со швейцарской компанией, то она после долгого молчания ответила, что ничего не может сообщить.Позднее выяснилось, что технологиями Crypto воспользовалась также немецкая разведка. Что знали об этом швейцарские политики? По словам политолога университета Джона Хопкинса Томаса Рида, существуют вопросы, в которые депутаты предпочитают не углубляться, понимая, что в будущем это может обернуться против них. Как известно, после Второй мировой войны власти Конфедерации на многое закрыли глаза, заботясь о престиже своего государства. Сегодня фирма Crypto, оказавшаяся на грани банкротства, не дает комментариев, поэтому остается ждать результатов расследования.