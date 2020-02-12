Автор: Лейла Бабаева, Берн, 12. 02. 2020. Просмотров: 85
В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в компании Crypto, действуя через фонд, расположенный в Лихтенштейне. Их интерес к этому предприятию имеет простое объяснение: Crypto – крупный производитель устройств, позволяющих шифровать секретные сообщения. По этому делу в Конфедерации начато расследование.
Чтобы представить размах случившегося, нужно вернуться на несколько десятков лет назад. Во время холодной войны Соединенные Штаты, не доверяя СССР, старались повысить эффективность своей разведывательной деятельности. В 1955 году организатор и первый директор американской службы радиотехнической разведки Уильям Фридман встретился с главой Crypto Борисом Хегелином. Предполагается, что они подписали соглашение, по условиям которого Crypto должна была продавать дипломатическим службам разных стран особым образом настроенные приборы для шифрования. Именно это и позволило шпионам США перехватывать ценную информацию из 130 государств.
Напомним, что вышеупомянутая служба радиотехнической разведки была ранним предшественником Агентства национальной безопасности (АНБ). Для последнего Швейцария стала эпицентром борьбы за его выживание: агентство должно было доказать свое умение работать лучше аналогичных иностранных служб, рассказал в интервью RTS профессор политических наук университета Прибрежной Каролины Джозеф Фитсанакис. Предпосылки к тому, что Конфедерация проявит готовность к сотрудничеству, появились еще в 1946 году, когда Великобритания и США подписали соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности. Военный атташе Швейцарии в НАТО Жак Бо подчеркнул, что, с точки зрения правительства его страны в то время, в случае начала третьей мировой войны Конфедерации не удалось бы остаться в стороне. Эксперт указал и на то, что альпийская республика с культурной, политической и экономической точек зрения является западной страной, даже если и сохраняет нейтральную позицию.
США готовы были истолковывать действия Швейцарии в послевоенном мире с одной из позиций: вы либо с нами, либо против нас. Разумеется, Конфедерация не могла открыто заявить о своих проамериканских настроениях, но заокеанская держава ожидала от нее тайной поддержки. Сотрудничество разведки США с Crypto продолжалось без инцидентов до 1992 года, когда в Иране был арестован инженер швейцарской фирмы Ганс Бюлер при продаже шифровального оборудования министерству обороны. Иран обвинил Бюлера в шпионаже в пользу США, однако инженер ничего не знал об этом деле и потому ничего рассказать не мог. Со своей стороны, Жак Бо отрицает существование тайного соглашения между АНБ и Crypto, подчеркивая, что речь идет просто о послепродажном обслуживании: клиент не сообщает, что намерен делать с приобретенным оборудованием, но ожидает от продавца, что тот своевременно обновит проданную ему модель.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
675 млн долларов для борьбы с коронавирусомТакая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.
Ураган Киара в ШвейцарииПорывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.
Все больше швейцарцев переселяются за рубежПо данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.
Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
Добавить комментарий