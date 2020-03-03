Автор: Лейла Бабаева, Берн, 3. 03. 2020. Просмотров: 157
Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. История получила продолжение: Государственный секретариат по экономике (SECO) подал жалобу в прокуратуру Конфедерации.|
Nous avons consacré des articles sur l'espionnage à l'échelle planétaire, pour lequel des services de renseignement étrangers ont utilisé la société suisse Crypto. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a déposé une plainte pénale dans le cadre de l'affaire Crypto.
В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в предприятии Crypto, действуя через фирму, расположенную в Лихтенштейне. Их интерес к этой компании имел простое объяснение: Crypto производила устройства, позволяющие шифровать документы, ее клиентами были более 120 государств, секретные сообщения которых в течение десятилетий перехватывали американские и немецкие шпионы.
Газета SonntagsZeitung пишет о том, что в жалобе SECO упоминается статья 14 закона о контроле за товарами, в соответствии с которой предоставление неполной или неверной информации в запросе на получение разрешения наказывается лишением свободы или штрафом в размере до 1 млн франков. SECO подчеркивает, что никогда бы не выдал лицензию на осуществление поставок оборудования фирмы Crypto в другие страны, если бы знал, кто стоит за этой компанией. В прокуратуре Конфедерации (MPC) отметили, что дело пока не открыто: экспертам MPC предстоит определить, достаточно ли в их распоряжении необходимых материалов.
Добавим, что в Национальном музее Цюриха выставлено старое устройство для шифрования, выпущенное Crypto в 1952 году. Модель CX-52 была в числе первых образцов, которые глава швейцарской фирмы Борис Хагелин (1892-1983) выпустил на рынок в Конфедерации. Интересна история жизни инженера Хагелина: родился в Российской империи, высшее образование получил в Швеции, где позднее работал в компании AB Cryptograph и создал ряд машин для кодирования информации. Со временем стал главой предприятия и продал одно из разработанных им устройств армии США в период Второй мировой войны. После войны Швеция наложила ограничения на экспорт шифровального оборудования, которое рассматривалось, как вооружение, отмечается на сайте Национального музея Цюриха. В связи с этим предприниматель переехал в Швейцарию, где и основал фирму Crypto в 1952-м. Всего три года спустя директор американской службы радиотехнической разведки Уильям Фридман встретился с главой Crypto Борисом Хегелином. Предполагается, что они подписали соглашение, по условиям которого Crypto должна была продавать дипломатическим службам разных стран особым образом настроенные приборы для шифрования.
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