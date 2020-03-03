В 1971 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии приобрели доли в предприятии Crypto, действуя через фирму, расположенную в Лихтенштейне. Их интерес к этой компании имел простое объяснение: Crypto производила устройства, позволяющие шифровать документы, ее клиентами были более 120 государств, секретные сообщения которых в течение десятилетий перехватывали американские и немецкие шпионы.



Газета SonntagsZeitung пишет о том, что в жалобе SECO упоминается статья 14 закона о контроле за товарами, в соответствии с которой предоставление неполной или неверной информации в запросе на получение разрешения наказывается лишением свободы или штрафом в размере до 1 млн франков. SECO подчеркивает, что никогда бы не выдал лицензию на осуществление поставок оборудования фирмы Crypto в другие страны, если бы знал, кто стоит за этой компанией. В прокуратуре Конфедерации (MPC) отметили, что дело пока не открыто: экспертам MPC предстоит определить, достаточно ли в их распоряжении необходимых материалов.



Добавим, что в Национальном музее Цюриха выставлено старое устройство для шифрования, выпущенное Crypto в 1952 году. Модель CX-52 была в числе первых образцов, которые глава швейцарской фирмы Борис Хагелин (1892-1983) выпустил на рынок в Конфедерации. Интересна история жизни инженера Хагелина: родился в Российской империи, высшее образование получил в Швеции, где позднее работал в компании AB Cryptograph и создал ряд машин для кодирования информации. Со временем стал главой предприятия и продал одно из разработанных им устройств армии США в период Второй мировой войны. После войны Швеция наложила ограничения на экспорт шифровального оборудования, которое рассматривалось, как вооружение, отмечается на сайте Национального музея Цюриха. В связи с этим предприниматель переехал в Швейцарию, где и основал фирму Crypto в 1952-м. Всего три года спустя директор американской службы радиотехнической разведки Уильям Фридман встретился с главой Crypto Борисом Хегелином. Предполагается, что они подписали соглашение, по условиям которого Crypto должна была продавать дипломатическим службам разных стран особым образом настроенные приборы для шифрования.





В феврале этого года швейцарские СМИ писали о том, что бывший член федерального совета Каспар Филлигер, вероятно, знал о том, кто действительно владел фирмой Crypto. Филлигер, руководивший в середине 1990-х годов федеральным военным ведомством, подчеркивает, что в его распоряжении не было таких сведений. Газета NZZ am Sonntag, опираясь на архивные документы 1994 года, отмечает, что о секретной деятельности Crypto знали министр экономики Жан-Паскаль Деламюра и министр иностранных дел Флавио Котти. В список «знавших правду», по-видимому, входят также два члена парламента и бывший глава федеральной полиции (Fedpol) Урс фон Деникен.По распоряжению Федерального совета 15 января этого года начато расследование по делу о Crypto, доклад должен быть представлен до конца июня. Политические партии приветствуют этот шаг, некоторые из них предложили также создать парламентскую следственную комиссию (CEP). Любопытно, что комитет Национального совета, выполняющий, среди прочего, задачи, связанные с организацией работы, высказался против создания CEP. Мы следим за развитием событий и будем знакомить читателей с новыми подробностями.