Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 14 февраля 2020 года   

Оттенки швейцарского нейтралитета|Nuances de neutralité suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Берлин-Вашингтон, 14. 02. 2020. Просмотров: 25

(© rts.ch)

Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.

|

Nous avons consacré un article sur l'espionnage à l'échelle planétaire, pour lequel des services de renseignement étrangers ont utilisé la société suisse Crypto. De nouveaux détails sont apparus dans l'affaire.

Подозрения в отношении Crypto возникли еще в 1990-х годах, но проведенное федеральной полицией расследование не позволило найти подтверждения того, что это предприятие было под контролем зарубежных шпионов. Документ ЦРУ, с которым ознакомились журналисты телерадиокомпании SRF, дает основания полагать, что бывший член федерального совета Каспар Филлигер знал о том, кто действительно владел фирмой Crypto. Филлигер, руководивший в середине 1990-х годов федеральным военным ведомством, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что в вышеупомянутом документе о нем приведены неточные данные. По его заверениям, если бы он располагал в то время подробной информацией, то не оставил бы дело без внимания.

Интересно, что швейцарские спецслужбы не только знали о деятельности американских и немецких шпионов в альпийской республике, но и препятствовали проведению расследований в отношении Crypto, которой десятилетиями доверяли правительства более 120 стран. Недавно журналисты SRF обратились в федеральный архив за информацией и узнали, что все документы, связанные с Crypto, засекречены на 30 лет. В конце концов, было получено разрешение на просмотр архивов, за исключением документов федеральной полиции (Fedpol). Добавим, что одно из дел, заведенных Fedpol, попросту исчезло - заместитель директора Федеральной разведывательной службы Конфедерации (SRC) Юрг Бюлер выразил надежду, что документы еще найдутся.

По распоряжению Федерального совета 15 января этого года начато расследование по делу о Crypto, доклад должен быть представлен до конца июня. Политические партии приветствуют этот шаг, но некоторые из них выступают за создание парламентской следственной комиссии (CEP). Глава Социалистической партии (PS) Кристиан Левра подчеркнул, что PS представит запрос о создании CEP на весенней сессии Федерального собрания. Президент Либерально-радикальной партии (PLR) Петра Госси полагает, что история с Crypto ставит под угрозу нейтралитет и репутацию Конфедерации, поэтому необходимо быстро разобраться в событиях последних десятилетий. Глава Народной партии Швейцарии (UDC) Альбер Решти тоже поддерживает идею создания CEP.

В список государств, которым Crypto поставляла шифровальное оборудование, входят Япония, Испания, Португалия, Греция, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индия, Пакистан и даже Ватикан, пишет газета the Washington Post, которая называет проведенную операцию одной из самых смелых в истории ЦРУ. Контроль над Crypto позволил ЦРУ и БНД следить за иранскими властями в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, за аргентинскими военными во время Фолклендской войны, а также за ливийскими чиновниками после взрыва на берлинской дискотеке «Ла Белль». Немецкая разведка, опасаясь, что информация о ее деятельности в Конфедерации всплывет в печати, продала ЦРУ свою часть в Crypto в начале 1990-х годов. ЦРУ продолжало использовать швейцарскую компанию до 2018 года, после чего тоже продало свою долю, поскольку к тому времени разработки Crypto утратили ценность на фоне распространения технологий онлайн-шифрования. Любопытно, что СССР и Китай, подозревая Crypto в связях с западными спецслужбами, никогда не покупали оборудование этой фирмы.

В интервью телерадиокомпании RTS президент Конфедерации Симонетта Соммаруга отметила, что Федеральный совет, получивший информацию об этом деле в ноябре 2019 года, отреагировал оперативно, проанализировав сведения и распорядившись провести расследование. Симонетта Соммаруга также подчеркнула, что говорить об угрозе для репутации Швейцарии сегодня не имеет смысла, дискуссии начнутся, когда будут установлены факты. Она добавила, что, если парламент примет решение о создании следственной комиссии, то правительство его поддержит.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 65.1

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Что вы знаете об Олеге Прокофьеве? |
среда, 19 февраля 2020 года
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

Всего просмотров: 1,857

Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

Всего просмотров: 918

675 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Такая сумма, по оценкам ВОЗ, необходима для реализации глобального плана по защите стран со слабой системой здравоохранения от вспышки 2019-нКоВ.

Всего просмотров: 818
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Ураган Киара в Швейцарии

 Порывы ветра скоростью до 184 км/ч, поваленные деревья и сбои в графике движения поездов – на Конфедерацию обрушился ураган, от которого пострадали еще несколько стран Европы.

Всего просмотров: 1,857

Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

 По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде.

Всего просмотров: 1,187

Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

Всего просмотров: 918

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top