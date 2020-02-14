Автор: Лейла Бабаева, Берн-Берлин-Вашингтон, 14. 02. 2020. Просмотров: 25
Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.|
Nous avons consacré un article sur l'espionnage à l'échelle planétaire, pour lequel des services de renseignement étrangers ont utilisé la société suisse Crypto. De nouveaux détails sont apparus dans l'affaire.
Подозрения в отношении Crypto возникли еще в 1990-х годах, но проведенное федеральной полицией расследование не позволило найти подтверждения того, что это предприятие было под контролем зарубежных шпионов. Документ ЦРУ, с которым ознакомились журналисты телерадиокомпании SRF, дает основания полагать, что бывший член федерального совета Каспар Филлигер знал о том, кто действительно владел фирмой Crypto. Филлигер, руководивший в середине 1990-х годов федеральным военным ведомством, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что в вышеупомянутом документе о нем приведены неточные данные. По его заверениям, если бы он располагал в то время подробной информацией, то не оставил бы дело без внимания.
Интересно, что швейцарские спецслужбы не только знали о деятельности американских и немецких шпионов в альпийской республике, но и препятствовали проведению расследований в отношении Crypto, которой десятилетиями доверяли правительства более 120 стран. Недавно журналисты SRF обратились в федеральный архив за информацией и узнали, что все документы, связанные с Crypto, засекречены на 30 лет. В конце концов, было получено разрешение на просмотр архивов, за исключением документов федеральной полиции (Fedpol). Добавим, что одно из дел, заведенных Fedpol, попросту исчезло - заместитель директора Федеральной разведывательной службы Конфедерации (SRC) Юрг Бюлер выразил надежду, что документы еще найдутся.
По распоряжению Федерального совета 15 января этого года начато расследование по делу о Crypto, доклад должен быть представлен до конца июня. Политические партии приветствуют этот шаг, но некоторые из них выступают за создание парламентской следственной комиссии (CEP). Глава Социалистической партии (PS) Кристиан Левра подчеркнул, что PS представит запрос о создании CEP на весенней сессии Федерального собрания. Президент Либерально-радикальной партии (PLR) Петра Госси полагает, что история с Crypto ставит под угрозу нейтралитет и репутацию Конфедерации, поэтому необходимо быстро разобраться в событиях последних десятилетий. Глава Народной партии Швейцарии (UDC) Альбер Решти тоже поддерживает идею создания CEP.
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