Подозрения в отношении Crypto возникли еще в 1990-х годах, но проведенное федеральной полицией расследование не позволило найти подтверждения того, что это предприятие было под контролем зарубежных шпионов. Документ ЦРУ, с которым ознакомились журналисты телерадиокомпании SRF, дает основания полагать, что бывший член федерального совета Каспар Филлигер знал о том, кто действительно владел фирмой Crypto. Филлигер, руководивший в середине 1990-х годов федеральным военным ведомством, подчеркнул в интервью телерадиокомпании RTS, что в вышеупомянутом документе о нем приведены неточные данные. По его заверениям, если бы он располагал в то время подробной информацией, то не оставил бы дело без внимания.

Интересно, что швейцарские спецслужбы не только знали о деятельности американских и немецких шпионов в альпийской республике, но и препятствовали проведению расследований в отношении Crypto, которой десятилетиями доверяли правительства более 120 стран. Недавно журналисты SRF обратились в федеральный архив за информацией и узнали, что все документы, связанные с Crypto, засекречены на 30 лет. В конце концов, было получено разрешение на просмотр архивов, за исключением документов федеральной полиции (Fedpol). Добавим, что одно из дел, заведенных Fedpol, попросту исчезло - заместитель директора Федеральной разведывательной службы Конфедерации (SRC) Юрг Бюлер выразил надежду, что документы еще найдутся.



По распоряжению Федерального совета 15 января этого года начато расследование по делу о Crypto, доклад должен быть представлен до конца июня. Политические партии приветствуют этот шаг, но некоторые из них выступают за создание парламентской следственной комиссии (CEP). Глава Социалистической партии (PS) Кристиан Левра подчеркнул, что PS представит запрос о создании CEP на весенней сессии Федерального собрания. Президент Либерально-радикальной партии (PLR) Петра Госси полагает, что история с Crypto ставит под угрозу нейтралитет и репутацию Конфедерации, поэтому необходимо быстро разобраться в событиях последних десятилетий. Глава Народной партии Швейцарии (UDC) Альбер Решти тоже поддерживает идею создания CEP.





В список государств, которым Crypto поставляла шифровальное оборудование, входят Япония, Испания, Португалия, Греция, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Индия, Пакистан и даже Ватикан, пишет газета the Washington Post, которая называет проведенную операцию одной из самых смелых в истории ЦРУ. Контроль над Crypto позволил ЦРУ и БНД следить за иранскими властями в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, за аргентинскими военными во время Фолклендской войны, а также за ливийскими чиновниками после взрыва на берлинской дискотеке «Ла Белль». Немецкая разведка, опасаясь, что информация о ее деятельности в Конфедерации всплывет в печати, продала ЦРУ свою часть в Crypto в начале 1990-х годов. ЦРУ продолжало использовать швейцарскую компанию до 2018 года, после чего тоже продало свою долю, поскольку к тому времени разработки Crypto утратили ценность на фоне распространения технологий онлайн-шифрования. Любопытно, что СССР и Китай, подозревая Crypto в связях с западными спецслужбами, никогда не покупали оборудование этой фирмы.В интервью телерадиокомпании RTS президент Конфедерации Симонетта Соммаруга отметила, что Федеральный совет, получивший информацию об этом деле в ноябре 2019 года, отреагировал оперативно, проанализировав сведения и распорядившись провести расследование. Симонетта Соммаруга также подчеркнула, что говорить об угрозе для репутации Швейцарии сегодня не имеет смысла, дискуссии начнутся, когда будут установлены факты. Она добавила, что, если парламент примет решение о создании следственной комиссии, то правительство его поддержит.