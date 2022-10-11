Права человека в России стали одной из главных тем, обсуждаемых на заседаниях многочисленных базирующихся в Женеве международных организаций. С этой точки зрения показательно недавнее – беспрецедентное! – решение Совета по правам человека ООН. Этот важный орган принял резолюцию по мониторингу репрессий против оппонентов в России, назначив спецдокладчика, в задачи которого будет входить оценка соблюдения прав человека в стране.

Российская Федерация впервые стала объектом резолюции, касающейся ситуации с правами человека. Текст, предложенный рядом стран-членов ЕС, был принят семнадцатью голосами. Двадцать четыре государства воздержались, а Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея проголосовали против. Напомним, что Россия покинула Совет по правам человека несколько месяцев назад, когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение из него после вторжения в Украину.

Резолюция поручает докладчику собрать, рассмотреть и оценить соответствующую информацию от всех заинтересованных сторон, включая российское гражданское общество, как внутри страны, так и за ее пределами. «Недавние драконовские законы, направленные на подавление независимых СМИ и нежелательных организаций, жесткие санкции в отношении любого, кто ставит под сомнение действия правительства, а также большое количество людей, арестованных во время протестов, – вот несколько последних примеров политики систематических репрессий», - подчеркнул посол Люксембурга Марк Бихлер, представляя резолюцию.

В качестве других примеров нарушения прав человека на сайте ООН приводятся массовое принудительное закрытие организаций гражданского общества, включая Международный правозащитный центр «Мемориал», независимых средств массовой информации, таких как «Новая газета», «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь», запреты на работу иностранных СМИ, а также ограничение доступа российского гражданского общества к информации при одновременном усилении цензуры и дезинформации.

Символично, что принятие резолюции произошло в день 70-летия президента России Владимира Путина. В тот же день были объявлены и лауреаты Нобелевской премии мира – ими стали российская правозащитная организация «Мемориал» (ликвидированная властями России), украинский Центр гражданских свобод, а также находящийся в заключении белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

Держать несогласных под стражей – это, к сожалению, довольно распространенный инструмент цензуры. «Десятки стран по всему миру все чаще заключают правозащитников в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, как, например, в Беларуси, где активист Алесь Беляцкий только что получил Нобелевскую премию мира, находясь в тюрьме. Эта практика является частью более широкой политики подавления инакомыслия», - отмечает Всемирная организация против пыток (OMCT), запустившая на этой неделе кампанию по привлечению внимания к этой тревожной тенденции. Организация выделила пять знаковых активистов, задержанных во Вьетнаме, Египте, Марокко/Западной Сахаре, Саудовской Аравии, а также в Крыму – крымский татарин, защищающий права своей общины, был приговорен российскими властями к 17 годам тюрьмы. Истории и имена этих активистов будут публиковаться каждый день до 14 октября под хэштегом #FacesOfHope. Добавим, что в период с 2020 по 2022 годы OMCT задокументировала дела 802 правозащитников, произвольно задержанных в 67 странах. И это, вероятно, лишь верхушка айсберга.

Обеспокоенность правами человека в России высказывает не только Международная Женева, но и федеральный Берн. Так, в конце сентября, через считанные дни после публикации в Le Temps статьи о положении русскоязычных СМИ, член Национального совета от социалистической партии Седрик Вермут подал депутатский запрос, темой которого стали русская диаспора в Швейцарии и конкретно Наша Газета. Обращение также подписали Бальтазар Глэттли (Зеленая партия), Юрг Гроссен (Зелено-либеральная партия), Фабиан Молина (Социалистическая партия) и Герхард Пфистер (Партия Центр). Приводим перевод документа, состоящего из семи пунктов:

• Разделяет ли Федеральный совет мнение, что демократическая оппозиция всех мастей должна и будет играть решающую роль в будущем России?

• Разделяет ли Федеральный совет мнение, что значительная часть демократической оппозиции в ближайшем будущем будет вынуждена действовать из-за рубежа в связи с усилением репрессий в России?

• Различные члены национального правительства обосновывают санкции против российского режима так называемыми «западными ценностями». Разделяет ли Федеральный совет мнение, что эти «западные ценности» также включают свободу информации и свободу прессы? Согласен ли Федеральный совет с тем, что задача свободного мира – помочь этим ценностям восторжествовать? Если да, то разделяет ли Федеральный совет мнение, что свободная, демократическая пресса российской диаспоры может внести в это важный вклад? Если нет, то почему?

• Швейцария в прошлом поддерживала независимые СМИ в тех регионах, где свобода слова находилась или находится под угрозой. Среди них – радиостанции в Демократической Республике Конго, Тунисе, Южном Судане и других странах. Какова правовая основа для такой поддержки?

• Разделяет ли Федеральный совет мнение о том, что, с учетом цензуры в России, диаспоральные СМИ являются очень важным источником информации для россиян в Швейцарии? Разделяет ли Федеральный совет мнение о том, что диаспоральные СМИ, такие как nashagazeta.ch, являются важной опорой межкультурного посредничества и интеграции?

• Известно ли Федеральному совету, что СМИ российской диаспоры находятся под угрозой исчезновения, поскольку теряют финансовую поддержку? Готов ли Федеральный совет поддержать находящуюся под угрозой прессу российской диаспоры в Швейцарии, включая, например, портал nashagazeta.ch?

• Если нет, то почему? Какие правовые основы должны быть созданы, чтобы Федеральный совет мог оказать соответствующую поддержку? Готов ли он быстро их создать?

Отрадно, что усилия Нашей Газеты по предоставлению объективной информации и содействию культурной интеграции были отмечены на таком высоком уровне. Радует также тот факт, что швейцарские политики осознают, в каком трудном финансовом положении находятся независимые русскоязычные СМИ, не получающие никакой государственной поддержки и проявляющие щепетильности в выборе спонсоров . Напомним, что, следуя примеру всех без исключения швейцарских изданий, с этого года мы ненадолго ввели платный контент, но отменили его после начала войны, полагая, что в такой ситуации все должны иметь доступ к независимому источнику информации. Мы призываем всех читателей, заинтересованных в продолжении нашей деятельнсоти, поддержать нас, использую кнопку Donate

Добавим, что запрос – это политический инструмент, с помощью которого член парламента и большинство членов какой-либо парламентской комиссии или группы могут запросить у Федерального совета информацию по важным вопросам внутренней или внешней политики. Как правило, правительство дает свой письменный ответ до начала следующей сессии. Наша Газета обязательно проинформирует своих читателей о реакции Федерального совета на это обращение.