Посольство РФ в Швейцарии обвинило Нашу Газету в русофобии

Судя по количеству просмотров, наша статья от 25 июля 2022 года, в которой мы рассказывали о публикации в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung карикатуры на президента Путина и реакции на нее посольства Российской Федерации в Швейцарии, вызвала значительный интерес у читателей. На сайт посольства мы заходим в исключительных случаях, поскольку актуальной информации там мало – последняя новость о школе при посольстве, например, датирована 2019 годом. А потому только в прошлую пятницу, 16 сентября, мы случайно узнали от одной из наших читательниц, что и на нашу статью посольство отреагировало, не сочтя нужным, к сожалению, направить свой комментарий в редакцию. Так что приносим извинения нашим читателям за задержку с ответом на неожиданно полученный комплимент – именно так посоветовали нам расценить текст посольства люди, в том числе и опытные российские дипломаты, к чьим мнениям мы прислушиваемся. Мгновенная, буквально через день, реакция на нашу статью свидетельствует о внимании, с которым сотрудники посольства следят за Нашей Газетой, и о значении, которое они придают ее публикациям.

Оставим в стороне форму, хотя трудно не заметить, что, не будучи профессиональными дипломатами, в нашей публикации мы сохранили сдержанный тон и не переходили на личности, чего не скажешь о не имеющей ни лиц, ни фамилий «пресс-службе Посольства России в Швейцарии». Грустное напоминание о «группе товарищей», исправно подписывавшей пасквили в советских газетах – не зря Михаил Булгаков советовал не читать их до обеда.

Но все это, конечно, мелочи по сравнению с сутью этого комментария, направленного, на наш взгляд, совершенно мимо цели. Судя по всему, его авторы настолько невнимательно читали наш текст, что даже не поняли, что мы не только не «смаковали» статью наших швейцарских коллег, которая обратила на себя наше внимание именно реакцией посольства, но и ставили под сомнение целесообразность использования пик вроде карикатур на политических деятелей в нынешней взрывоопасной в буквальном смысле обстановке, не подвергая при этом сомнению принцип свободы прессы. Вот же, черным по белым написано, на русском языке.

Увы, пресловутая унтер-офицерская вдова в очередной раз сама себя высекла. «Не считаем нужным вступать в полемику. Наша аргументация известна», пишут авторы комментария, обвиняя главного редактора Нашей Газеты в том, что она не прислушивается к их доводам. Но в чем состоят эти «доводы»? Судя по всему, сотрудники посольства решили воспользоваться случаем, чтобы открыть какие-то тайны и слить компромат – как иначе объяснить упоминание о делах давно минувших лет, событиях 2011 года? Но сенсации не получится, скрывать нам нечего.

Действительно, в том далеком 2011 году я была награждена Медалью Пушкина («по праву», как пишут сами анонимные авторы) и получила для газеты грант на 40 000 франков от «Русского мира». Только произошло это по инициативе не неопознанных «росзагранучреждений», а бывшего посла Российской Федерации в Швейцарии И.Б. Братчикова, отличного дипломата и отзывчивого человека. Вся это информация присутствует на нашем сайте. Вряд ли грант, полученный 11 лет назад, можно считать стабильным «финансированием», но, видимо, по мнению посольства, он должен был обеспечить нашу пожизненную лояльность по отношению к российской власти. Хромает аргументация, согласитесь.

Стоит ли напоминать нашим читателям, что, действительно, то был короткий период, когда отношения между Швейцарией и Россией находились на пике позитива, на волне которого и в связи с первым официальным визитом в Швейцарию главы российского государства Дмитрия Медведева русский язык был добавлен к рабочим языкам Swissinfo. Уровень доверия к России был таков, что швейцарцы поставили во главу русской редакции этого подразделения Швейцарской национальной теле- и радиокомпании, аналога советского Иновещения, бывшего сотрудника посольства РФ в Берне Игоря Петрова, не постеснявшегося впоследствии упрекнуть Нашу Газету в «довольно активных отношениях» со своими бывшими работодателями. Странно, что российские дипломаты не заметили, что от той благожелательной атмосферы остались, увы, лишь воспоминания, и не по вине Швейцарии.

Действительно, у нашей редакции всегда были хорошие рабочие отношения с уже несколько раз сменившимися за время нашей деятельности составами российских дипломатических представительств в Берне и Женеве. Мы всегда положительно откликались на просьбы их руководителей поддержать различные организовывавшиеся ими мероприятия – от возложения венков к памятнику советским воинам в Базеле и проведения Дня русского языка в Женеве до размещения практической информации по различным голосованиям. Более того, мы регулярно предоставляли российским дипломатам возможность лично обратиться к нашим читателям. Не составил исключения и действующий посол РФ в Швейцарии С. В. Гармонин. Наша Газета представила его вскоре после его вступления в должность. Еще до публикации того интервью Сергей Викторович отмечал с нами начало нашего десятого, юбилейного года, и закончили мы его вместе, в декабре, на просмотре в Женеве спектакля Театра Петра Фоменко, гастроли которого были организованы по инициативе нашей редакции.

Коллегиальные отношения с посольством сошли на нет не из-за отсутствия финансовой поддержки, как утверждают авторы «комментария», а после того, как я подписала – в личном качестве и без единого упоминания в Нашей Газете – петицию в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, обвиненного Россией в терроризме, осужденного на 20 лет колонии строгого режима и освобожденного в 2019 году. Именно с того момента редакция перестала получать приглашения на официальные российские мероприятия в Швейцарии. В частности, мы ни разу не получили приглашения на пресс-конференцию или брифинг представителей посольства, что позволило бы нам, согласно принципу объективности, донести до читателей их видение происходящего.

Главное же, конечно, в посольском «комментарии» – это обвинение в «неприкрытой русофобии» Нашей Газеты. Если бы не оно, мы бы вообще не стали реагировать. Но такими вещами не шутят. Обвинение в русофобии в адрес издания, в течение 15 лет объединяющего многонациональную, часто диаметрально противоположную в политических взглядах аудиторию на основе русского языка, неустанно продвигающего русскую культуру, выискивающего мало известные страницы русской истории, рассказывающего о самых разных сторонах российско-швейцарских отношений, о выдающихся ранее живших и ныне здравствующих здесь российских ученых, предпринимателях и деятелях культуры, представляется не только возмутительным, но и просто диким. Если, конечно, не отождествлять «враждебное отношение к России, русскому народу, русскому языку» с неприятием нынешнего внешнеполитического курса российского правительства, с неприятием войны как средства решения спорных вопросов.

И последнее. Сотрудники российского посольства, нынешнему составу которого наша редакция уж точно ничем не обязана, упомянули платный доступ к материалам Нашей Газеты, который они назвали «доминирующим», вновь продемонстрировав удивительное для профессионалов отсутствие наблюдательности. Во-первых, все швейцарские СМИ, не сидящие на госфинансировании, уже давно ввели платный контент, так что ничего необычного, а тем более предосудительного в этом нет. Во-вторых, действительно, мы ввели платный контент в начале года, но отказались от него после начала войны – в интересах нашей аудитории. Никакой жертвы мы в этом не видим.

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