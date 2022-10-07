Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира 2022 года, самую политизированную из всех, присуждаемых Нобелевской академией, второй год подряд присудили «нашим» людям. В прошлом году одним из ее обладателем стал главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, а теперь ее удостоились основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр «Мемориал» (признан властями России иностранным агентом и ликвидирован) и украинский Центр гражданских свобод, то есть представители трех стран, прямо или косвенно задействованных в нынешнем военном конфликте. Оригинальный подарок Владимиру Путину, отмечающему сегодня свое 70-летие, и еще одно напоминание о том, как остро «наша часть света» нуждается в мире.