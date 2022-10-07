Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира 2022 года, самую политизированную из всех, присуждаемых Нобелевской академией, второй год подряд присудили «нашим» людям. В прошлом году одним из ее обладателем стал главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, а теперь ее удостоились основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр «Мемориал» (признан властями России иностранным агентом и ликвидирован) и украинский Центр гражданских свобод, то есть представители трех стран, прямо или косвенно задействованных в нынешнем военном конфликте. Оригинальный подарок Владимиру Путину, отмечающему сегодня свое 70-летие, и еще одно напоминание о том, как остро «наша часть света» нуждается в мире.
Коронавирус и раннее половое созреваниеМеждународные исследования дали возможное научное объяснение личным наблюдениям мам некоторых девочек.
Уход Ули Маурера и новые решения парламентаФедеральный советник объявил о своей отставке в последний день парламентской сессии, в ходе которой депутаты обсудили ряд важных вопросов.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Борис Бондарев: «Самый сильный должен быть и самым ответственным»Первый российский дипломат, публично осудивший войну в Украине и ставший для одних героем, а для других предателем, дал эксклюзивное интервью Нашей Газете.
Вероника Прензилевич: «В жизни всегда должна быть цель»Россиянка из Женевы будет участвовать в организуемом Швейцарской федерацией бодибилдеров конкурсе, который пройдет 8 октября недалеко от Люцерна.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.