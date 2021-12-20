Ни одному нормальному человеку не придет в голову отрицать, что независимые СМИ – одна из основ демократической системы, а действенная свобода мнений нуждается в разнообразной, серьезной и критичной журналистике. Об этом еще раз напомнил межпартийный комитет «За свободу мнений», запустивший 6 декабря кампанию в поддержку мер, предложенных правительством. В составе комитета – около 90 членов парламентариев, 80 глав медиа-предприятий и порядка 20 «родственных» организаций, например, швейцарское отделение «Репортеров без границ».

За время «ковидного периода» Наша Газета не раз писала о проблемах, с которыми столкнулись мы сами и многие наши коллеги. Главная из них – потеря доходов от рекламы. С ней столкнулись практически все, за исключением тех, кто сидит на государственном финансировании (и на наших с вами налогах) и не должен заниматься поиском спонсоров и рекламодателей. Удар настолько силен, что ставит под сомнение возможность самого выживания многих СМИ, в то время как цифровые гиганты вроде Facebook, Google и TikTok лишь усиливают свое влияние. Газеты закрываются, а значит - ограничивается плюрализм мнений. Члены комитета «За свободу мнений» прямо говорят – Швейцария переживает медийный кризис. Цифровая трансформация перевернула с ног на голову коммерческую модель СМИ, и эта негативная тенденция развивается параллельно с затягивающейся нестабильной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. В этой связи заинтересованные стороны пришли к выводу о необходимости серьезных финансовых влияний на переходном периоде для разработки новых деловых моделей – что совершенно нереально для небольших медиа-структур.

«Нет другой страны в мире, где народ принимал бы такое непосредственное участие в политической жизни, - подчеркнул национальный советник от Социалистической партии Берна Маттиас Эбишер. – А потому сильные и независимые СМИ, информирующие население в надежной и сбалансированной манере, жизненно необходимы Швейцарии.»

Что же предлагает правительство? А предлагает оно, в течение семи лет, повысить сумму ежегодной поддержки СМИ на 151 млн франков – в настоящее время выделяется 50 млн в год. Львиная доля этой суммы (120 млн в год) пойдет на покрытие расходов, связанных с распространением газет и журналов – всего 170 наименований. Эта статья бюджета «проходит» по пересмотру закона о Почте, а средства будут выделены из фондов Конфедерации. Из той же «тумбочки» достанут деньги на поддержку цифровых СМИ – чек на 30 млн предусмотрен особым законом, направленным на поддержку перехода на цифру. Поддержка не будет превышать 60% оборота конкретного СМИ.

Третий пакет предназначен для телеграфного агентства Keystone-ATS, школ журналистики, Швейцарского совета прессы и проектов, направленных на техническое совершенствование электронных СМИ. Деньги для него поступят из наших с вами выплат (знаменитый redevance), общая сумма не превысит 28 млн франков по сравнению с 23 млн сегодня. Субсидии частным теле- и радиоканалам также возрастут – с 81 до 109 млн франков.

Все это прекрасно, и мы искренне рады за тех наших коллег, кому достанутся куски этого пирога, только, увы, на нашу маленькую редакцию эти блага не распространяются – не подходим мы ни по каким критериям. А потому у нас не остается иного выбора, как, следуя примеру всех без исключения швейцарских изданий, вводить платный контент и надеяться, что читатели нас поймут.