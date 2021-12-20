Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20. 12. 2021.
13 февраля 2022 граждане Швейцарской Конфедерации выразят свое мнение по поводу мер, предусмотренных правительством для обеспечения жизнедеятельности национальных средств массовой информации. Увы, каким бы ни был результат голосования, нашей редакции легче не будет.|
Le 13 février prochaine le peuple suisse se prononcera sur le soutien décidé par le Conseil fédéral et le Parlement en faveur des médias. Hélas, notre rédaction n’est pas concernée par cette votation.
Ни одному нормальному человеку не придет в голову отрицать, что независимые СМИ – одна из основ демократической системы, а действенная свобода мнений нуждается в разнообразной, серьезной и критичной журналистике. Об этом еще раз напомнил межпартийный комитет «За свободу мнений», запустивший 6 декабря кампанию в поддержку мер, предложенных правительством. В составе комитета – около 90 членов парламентариев, 80 глав медиа-предприятий и порядка 20 «родственных» организаций, например, швейцарское отделение «Репортеров без границ».
За время «ковидного периода» Наша Газета не раз писала о проблемах, с которыми столкнулись мы сами и многие наши коллеги. Главная из них – потеря доходов от рекламы. С ней столкнулись практически все, за исключением тех, кто сидит на государственном финансировании (и на наших с вами налогах) и не должен заниматься поиском спонсоров и рекламодателей. Удар настолько силен, что ставит под сомнение возможность самого выживания многих СМИ, в то время как цифровые гиганты вроде Facebook, Google и TikTok лишь усиливают свое влияние. Газеты закрываются, а значит - ограничивается плюрализм мнений. Члены комитета «За свободу мнений» прямо говорят – Швейцария переживает медийный кризис. Цифровая трансформация перевернула с ног на голову коммерческую модель СМИ, и эта негативная тенденция развивается параллельно с затягивающейся нестабильной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. В этой связи заинтересованные стороны пришли к выводу о необходимости серьезных финансовых влияний на переходном периоде для разработки новых деловых моделей – что совершенно нереально для небольших медиа-структур.
«Нет другой страны в мире, где народ принимал бы такое непосредственное участие в политической жизни, - подчеркнул национальный советник от Социалистической партии Берна Маттиас Эбишер. – А потому сильные и независимые СМИ, информирующие население в надежной и сбалансированной манере, жизненно необходимы Швейцарии.»
Что же предлагает правительство? А предлагает оно, в течение семи лет, повысить сумму ежегодной поддержки СМИ на 151 млн франков – в настоящее время выделяется 50 млн в год. Львиная доля этой суммы (120 млн в год) пойдет на покрытие расходов, связанных с распространением газет и журналов – всего 170 наименований. Эта статья бюджета «проходит» по пересмотру закона о Почте, а средства будут выделены из фондов Конфедерации. Из той же «тумбочки» достанут деньги на поддержку цифровых СМИ – чек на 30 млн предусмотрен особым законом, направленным на поддержку перехода на цифру. Поддержка не будет превышать 60% оборота конкретного СМИ.
Третий пакет предназначен для телеграфного агентства Keystone-ATS, школ журналистики, Швейцарского совета прессы и проектов, направленных на техническое совершенствование электронных СМИ. Деньги для него поступят из наших с вами выплат (знаменитый redevance), общая сумма не превысит 28 млн франков по сравнению с 23 млн сегодня. Субсидии частным теле- и радиоканалам также возрастут – с 81 до 109 млн франков.
Все это прекрасно, и мы искренне рады за тех наших коллег, кому достанутся куски этого пирога, только, увы, на нашу маленькую редакцию эти блага не распространяются – не подходим мы ни по каким критериям. А потому у нас не остается иного выбора, как, следуя примеру всех без исключения швейцарских изданий, вводить платный контент и надеяться, что читатели нас поймут.
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