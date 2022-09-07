Вчера газета Le Temps вышла со специальным приложением под названием «Форум 100». Каждый год главное франкоязычное издание Швейцарии отмечает заслуги сотни людей, который способствовали развитию и успеху Романдии. Инициатива была запущена в 2005-м еженедельником L’Hebdo и подхвачена Le Temps в 2017-м. «Когда Le Temps приступает к поиску ста человек, которые за последние двенадцать месяцев заставили франкоязычную Швейцарию двигаться вперед, многие любезно отмечают, что после восемнадцати выпусков мы скоро охватим весь наш уголок страны. Это совсем не так. На самом деле, каждый год список становится прекрасной возможностью выявить новых сильных, полных энтузиазма и приверженных делу личностей. Это золотая жила, где каждый, по-своему, отдает свое время, энергию и воображение, чтобы что-то изменить и внести свой вклад в процветание франкоязычной Швейцарии», - отмечает Le Temps.

Музыканты, политики, ученые, врачи, журналисты, художники, предприниматели, спортсмены, лидеры общественного мнения – в «Форум 100» 2022 года вошли 49 женщин и 49 мужчин. Среди них – новая глава Федерального ведомства по культуре Карин Бахманн, которой недавно удалось выделить 750 000 франков на помощь украинским музеям для сохранения их коллекций; вирусолог Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Валерия Каньо, разрабатывающая новые противовирусные препараты широкого спектра действия, которые позволили бы бороться с различными респираторными вирусами, такими как SARS-CoV-2; профессор математики Женевского университета Уго Дюминиль-Копен, недавно вместе с украинкой Мариной Вязовской из Лозанны удостоенный медали Филдса, аналога Нобелевской премии по математике; художница Латифа Эшакш, оформившая швейцарский павильон для проходящей до конца ноября 59-й Венецианской биеннале современного искусства; профессор социологии Женевского университета Марлин Саакян, изучающая вопросы потребления природных ресурсов; посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд и другие выдающиеся личности.

Мы рады сообщить, что чести быть включенной в «Форум 100» удостоилась и Надежда Сикорская, главный редактор первого швейцарского русскоязычного интернет-СМИ. «Наша Газета стремится познакомить читателей из пятнадцати бывших советских республик со Швейцарией во всем ее многообразии и видит себя культурным мостом между альпийской страной и русскоязычным миром, который "больше, чем Россия"», - подчеркивают составители списка, добавляя, что в своих статьях и на страницах своего личного блога на платформе Le Temps Надежда Сикорская безоговорочно осудила российское вторжение в Украину, при этом не переставая отстаивать мировое значение русской культуры и призывать к диалогу.

Впрочем, одним только списком дело не ограничивается. «Форум 100» – это еще и платформа для диалога, созданная для обсуждения вопросов, имеющих важное значение для будущего Швейцарии, в частности, франкоязычного региона, а также соседних стран. В рамках инициативы каждый год проходит конференция, на которой поднимаются политические, экономические, культурные, научные и другие темы. Ведь обсуждать их и является одной из главных миссий СМИ. Конференция этого года, которая состоится 11 октября в SwissTech Convention Center в Лозаннском политехе (EPFL), будет посвящена теме «Швейцария и мир» и проблемам, возникающим в эпоху сменяющих друг друга кризисов. Пандемия, изменение климата, киберпреступления, война – противостоять всем этим вызовам можно только сообща, не в одиночку. Среди спикеров заявлены федеральная советница Карин Келлер-Суттер, а также руководители крупнейших компаний страны, ученые и ведущие политики. Наша Газета обязательно расскажет об итогах конференции.

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