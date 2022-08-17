Во вторник, 16 августа, президент Конфедерации Иньяцио Кассис встретился с находившимся в Берне с официальным визитом министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым. Эта встреча ознаменовала собой новый этап в продолжающемся уже около десяти лет деле дочери бывшего узбекского президента: Швейцария и Узбекистан подписали соглашение, регулирующее процесс реституции незаконно приобретенных средств.

Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. Она занимала эту должность до лета 2013 года, пользуясь дипломатическим иммунитетом, пока против Каримовой и нескольких человек из ее окружения не были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы и признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений». В частности, судебные органы Узбекистана обвинили ее в том, что она является частью преступной группы, контролирующей активы стоимостью более миллиарда евро в нескольких странах, включая недвижимость в Лондоне, Дубае, замок под Парижем и виллу в Сен-Тропе.

В связи с разбирательствами по делу Гульнары Каримовой в швейцарских банках еще в 2012 году были заблокированы 800 млн франков. Около 131 млн долларов из этой суммы были окончательно конфискованы в 2019 году. Первым шагом к определению порядка их возврата Узбекистану стало подписание меморандума в 2020 году. Согласно этому документу, реституция конфискованных активов должна строиться на принципах прозрачности и подотчетности, а сами средства должны быть использованы для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью. Более того, средства должны быть инвестированы в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана. Наконец, в документе указано, что должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.

И вот два года спустя стали известны конкретные детали того, как Швейцария будет возвращать средства Узбекистану. Вчера федеральный департамент иностранных дел сообщил о подписании между Берном и Ташкентом соглашения о реституции активов (причем Федеральный совет утвердил документ еще ранее – на заседании, состоявшемся 22 июня). «Это соглашение укрепит отношения между нашими двумя странами в долгосрочной перспективе», - отметил на церемонии подписания президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Реституция будет производиться через новый многосторонний трастовый фонд ООН, призванный финансировать устойчивые программы в Узбекистане. По словам Иньяцио Кассиса, деньги, возвращенные через эту структуру, принесут пользу узбекскому народу. Средства будут выделены на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Сами проекты будут выполняться агентствами ООН совместно с другими партнерами. Контроль будет производиться в соответствии с системой мониторинга и оценки фонда, а также правилами и положениями системы ООН. Общественные организации и представители гражданского общества будут играть консультативную роль.

Швейцария и Узбекистан представлены в стратегических органах фонда и будут участвовать в процессе реституции. Фонд, который начал работу сразу после подписания соглашения, будет использован не только для возврата конфискованного на настоящий момент 131 млн долларов, но и для реституции других средств, которые еще могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках продолжающегося уголовного процесса в отношении Гульнары Каримовой.

Добавим, что в июле Федеральный суд поставил под сомнение замораживание 293 миллионов, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Дело было возвращено в суд низшей инстанции. Кроме того, летом прошлого года женевские адвокаты Каримовой обратились с жалобой в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН, настаивая, что содержание их подопечной под стражей является произволом.