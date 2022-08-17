Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 08. 2022.
Швейцария и Узбекистан подписали соглашение о возвращении активов, окончательно конфискованных в рамках уголовного процесса в отношении Гульнары Каримовой.|
La Suisse et l’Ouzbékistan ont signé un accord sur la restitution des avoirs définitivement confisqués dans le cadre des procédures pénales en lien avec Gulnara Karimova.
Во вторник, 16 августа, президент Конфедерации Иньяцио Кассис встретился с находившимся в Берне с официальным визитом министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым. Эта встреча ознаменовала собой новый этап в продолжающемся уже около десяти лет деле дочери бывшего узбекского президента: Швейцария и Узбекистан подписали соглашение, регулирующее процесс реституции незаконно приобретенных средств.
В связи с разбирательствами по делу Гульнары Каримовой в швейцарских банках еще в 2012 году были заблокированы 800 млн франков. Около 131 млн долларов из этой суммы были окончательно конфискованы в 2019 году. Первым шагом к определению порядка их возврата Узбекистану стало подписание меморандума в 2020 году. Согласно этому документу, реституция конфискованных активов должна строиться на принципах прозрачности и подотчетности, а сами средства должны быть использованы для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью. Более того, средства должны быть инвестированы в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана. Наконец, в документе указано, что должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.
И вот два года спустя стали известны конкретные детали того, как Швейцария будет возвращать средства Узбекистану. Вчера федеральный департамент иностранных дел сообщил о подписании между Берном и Ташкентом соглашения о реституции активов (причем Федеральный совет утвердил документ еще ранее – на заседании, состоявшемся 22 июня). «Это соглашение укрепит отношения между нашими двумя странами в долгосрочной перспективе», - отметил на церемонии подписания президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Реституция будет производиться через новый многосторонний трастовый фонд ООН, призванный финансировать устойчивые программы в Узбекистане. По словам Иньяцио Кассиса, деньги, возвращенные через эту структуру, принесут пользу узбекскому народу. Средства будут выделены на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Сами проекты будут выполняться агентствами ООН совместно с другими партнерами. Контроль будет производиться в соответствии с системой мониторинга и оценки фонда, а также правилами и положениями системы ООН. Общественные организации и представители гражданского общества будут играть консультативную роль.
Швейцария и Узбекистан представлены в стратегических органах фонда и будут участвовать в процессе реституции. Фонд, который начал работу сразу после подписания соглашения, будет использован не только для возврата конфискованного на настоящий момент 131 млн долларов, но и для реституции других средств, которые еще могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках продолжающегося уголовного процесса в отношении Гульнары Каримовой.
Добавим, что в июле Федеральный суд поставил под сомнение замораживание 293 миллионов, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Дело было возвращено в суд низшей инстанции. Кроме того, летом прошлого года женевские адвокаты Каримовой обратились с жалобой в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН, настаивая, что содержание их подопечной под стражей является произволом.
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