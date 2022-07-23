Гульнара Каримова может снова разбогатеть

Наши постоянные читатели помнят, конечно, громкое дело дочери бывшего президента Узбекистана, в 2008 году назначенной постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишившейся дипломатического иммунитета и в итоге оказавшейся в тюрьме на родине за «организацию преступного сообщества, вымогательство, хищение путем присвоения и растраты, легализацию доходов, полученных от преступной деятельности и другие преступления». В связи с этими разбирательствами в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы более 800 млн принадлежавших ей франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году для передачи Узбекистану. В последний раз Наша Газета писала об этом летом прошлого года, когда женевские адвокаты Каримовой обратились с жалобой в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН, настаивая, что содержание их подопечной под стражей является произволом.
В декабре 2021 года Федеральный суд Швейцарии потребовал конфискации 293 млн долларов, принадлежащих Гульнаре Каримовой. Но теперь есть вероятность, что она сможет вернуть эти деньги: вчера поданная ею жалоба Каримова по обвинению в получении взяток была удовлетворена Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. На каком основании? На том, что она не была чиновником, а значит, обвинения в получении ею крупных сумм в обмен за выгодные контракты в области телекоммуникаций, бездоказательны.
Нужно ли Швейцарии больше работников из третьих стран?В условиях нехватки рабочей силы в Швейцарии звучат призывы облегчить правила найма для граждан третьих стран. Тем временем, небольшие административные послабления уже предусмотрены.
Как изменилось отношение швейцарцев к нейтралитету?Война в Украине заставила швейцарцев более пессимистично смотреть в будущее и привела к более критическому восприятию нейтралитета. В то же время идея сотрудничества с НАТО или ЕС в области политики безопасности становится все более популярной.
Почему раненые украинцы не могут лечиться в Швейцарии?Конфедерация отклонила просьбу НАТО, сославшись на свой нейтралитет и Женевские конвенции.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Диплом диплому розньПлата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.