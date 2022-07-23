Гульнара Каримова может снова разбогатеть

Наши постоянные читатели помнят, конечно, громкое дело дочери бывшего президента Узбекистана, в 2008 году назначенной постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишившейся дипломатического иммунитета и в итоге оказавшейся в тюрьме на родине за «организацию преступного сообщества, вымогательство, хищение путем присвоения и растраты, легализацию доходов, полученных от преступной деятельности и другие преступления». В связи с этими разбирательствами в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы более 800 млн принадлежавших ей франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году для передачи Узбекистану. В последний раз Наша Газета писала об этом летом прошлого года, когда женевские адвокаты Каримовой обратились с жалобой в Рабочую группу по произвольным задержаниям ООН, настаивая, что содержание их подопечной под стражей является произволом.

В декабре 2021 года Федеральный суд Швейцарии потребовал конфискации 293 млн долларов, принадлежащих Гульнаре Каримовой. Но теперь есть вероятность, что она сможет вернуть эти деньги: вчера поданная ею жалоба Каримова по обвинению в получении взяток была удовлетворена Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. На каком основании? На том, что она не была чиновником, а значит, обвинения в получении ею крупных сумм в обмен за выгодные контракты в области телекоммуникаций, бездоказательны.