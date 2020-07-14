В деле дочери бывшего президента Узбекистана, которое длится уже семь лет, появились новые подробности. Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. Пятью годами позже она лишилась дипломатического иммунитета: прокуратура Швейцарии открыла в отношении нее уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморозила 800 млн франков на ее швейцарских счетах. В Узбекистане против Каримовой также открыты уголовные дела.

В команду юристов Гульнары Каримовой входит женевский адвокат Грегуар Манжа, который был назначен ее защитником в 2014 году в рамках швейцарского расследования по делу об отмывании денег и коррупции. В апреле прошлого года Федеральный уголовный суд (TPF) удовлетворил ходатайство адвокатов Каримовой и отвел занимавшегося этим делом в течение нескольких лет прокурора Патрика Ламона в связи с его неофициальной поездкой в Ташкент в сентябре 2018-го, где он побывал вместе с генеральным прокурором Конфедерации Михаэлем Лаубером и другими сотрудниками федеральной прокуратуры (MPC). Защита указывала на сомнительный характер поездки, а прокуратура, со своей стороны, настаивала на том, что целью визита было выяснение условий правовой взаимопомощи в ходе следствия. Суд заключил, что поездка руководителя расследования могла быть полезной в его работе, однако по возвращении в Швейцарию в деле не появилось новых данных. В результате Патрику Ламону, который имел непосредственное влияние на ход дела, пришлось переключиться на другие расследования. Комментируя решение суда изданию Le Monde, Манжа раскритиковал генпрокуротуру за политику спорных поездок и неформальных встреч.

Несколько месяцев спустя, в декабре прошлого года, узбекские власти внезапно запретили Грегуару Манжа въезд в страну, обвинив его в нарушении адвокатской этики. Дело в том, что деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена, а мандат Манжа был выдан швейцарскими властями и ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Гульнары Каримовой в Швейцарии, т.е. его пребывание на узбекской территории стало возможным благодаря ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи. «Несмотря на предоставленную возможность, Г. Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана», - сообщает прокуратура Узбекистана. Под «нагнетанием обстановки деструктивного характера» и «распространением с целью пиара заведомо ложных сведений» подразумеваются посты Манжа в Twitter, в которых он активно критиковал условия содержания Каримовой.

Вслед за этим прокуратура Конфедерации отозвала мандат Манжа, обосновав свое решение тем, что из-за запрета на въезд в Узбекистан он не сможет посещать клиентку, поэтому для обеспечения эффективной защиты неизбежна смена адвоката. В течение всего этого времени Манжа пытался оспорить это решение, и в начале июля стало известно, что его апелляция была удовлетворена. Федеральный уголовный суд аннулировал отзыв его мандата, постановив, как сообщает Le Temps, что у прокурора не было веских оснований для принятия такого решения, а тот факт, что адвокату запретили въезд в страну из-за критики условий содержания клиентки, не оправдывает его отстранения от дела.

По мнению судей, замена адвоката возможна, если защитник пренебрегает своими обязанностями или если отношения между подсудимым и его адвокатом разорваны – в случае с Гульнарой Каримовой эти условия не выполнены. Прокурор, в свою очередь, должен обеспечить подсудимому эффективную защиту, однако это не должно приводить к какому-либо надзору над защитой и не должно допускать вмешательств в стратегию защиты или отстранения слишком активного защитника.

Кроме того, суд посчитал, что поездки в Узбекистан представляют собой лишь небольшую часть мандата в отношении уголовного судопроизводства в Швейцарии, а высказанная адвокатом в социальных сетях критика относится к условиям содержания Каримовой и не может быть истолкована как нарушение его профессиональных обязанностей. Более того, судьи подчеркивают, что отзыв мандата не гарантирует, что другой адвокат не столкнется с такими же трудностями, если вызовет недовольство узбекских властей.

«Эта победа, прежде всего, очень важна для нашей профессии, потому что TPF решительно защищает фундаментальное право на адвоката, свободу защищать и уважение к выбору защиты. Косвенно TPF резко осуждает то, что казалось согласованной попыткой MPC и узбекских прокуроров лишить Гульнару Каримову ее адвоката», - заявил Грегуар Манжа в комментарии Le Temps. Он также приветствовал решение Федерального уголовного суда в социальных сетях. «Наша деятельность надежно защищена судьями от любых форм вмешательства, будь то со стороны беспринципного полицейского государства или федеральных прокуроров с непонятными намерениями...», - написал Манжа в Twitter.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный ранее также обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии. Сам генпрокурор Лаубер в скором времени может лишиться поста: в его отношении начата процедура отстранения от должности в связи с подозрениями в том, что он сознательно или по грубой халатности нарушил служебные обязанности.

Добавим, что 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам огласил приговор в отношении Гульнары Каримовой, признав ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений» и назначив наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы. Грегуар Манжа неоднократно писал в Twitter, что Гульнара Каримова ни разу не была осуждена в соответствии с мировыми нормами уголовного делопроизводства и что она лишена права на адекватную легальную защиту.