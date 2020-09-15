Глава управления международного публичного права федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA) Коринн Сисерон Бюлер и заместитель министра юстиции Узбекистана Бахром Кучкаров подписали не имеющее обязательной юридической силы рамочное соглашение о реституции Узбекистану конфискованных в Швейцарии активов незаконного происхождения. Этот меморандум стал еще одним поворотным моментом в деле дочери бывшего узбекского президента, которое длится уже несколько лет.

Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против Каримовой и четырех человек из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. В связи с этими разбирательствами в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы более 800 млн франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году и должны быть в скором времени возвращены Узбекистану.

Подписанное соглашение определяет принципы возврата конфискованных активов Узбекистану: прозрачность и подотчетность в процессе реституции; использование средств для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью; инвестирование средств в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана; создание механизма мониторинга. Кроме того, должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.

В ближайшее время Берн и Ташкент приступят к переговорам с целью заключения юридически обязывающих договоров, в которых, среди прочего, будут определены конкретные условия реституции.

Сумма в размере более 650 млн франков пока остается заблокированной в связи с продолжающимися уголовными делами в отношении Гульнары Каримовой, двух ее сотрудников, ее личной помощницы и управляющего директора узбекского дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании, уточняет информагентство AWP. Эти активы, впрочем, в будущем также могут быть конфискованы и реституированы в соответствии с изложенными в меморандуме принципами.

Добавим, что в Узбекистане против Каримовой также открыты уголовные дела. 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Женевский адвокат Каримовой Грегуар Манжа, назначенный ее защитником в 2014 году в рамках швейцарского расследования по делу об отмывании денег и коррупции, неоднократно писал в Twitter, что его клиентка лишена права на адекватную легальную защиту и ни разу не была осуждена в соответствии с мировыми нормами уголовного делопроизводства. В декабре прошлого года узбекские власти запретили Манжа въезд в страну, обвинив его в нарушении адвокатской этики за то, что он активно критиковал условия содержания своей подзащитной, после чего прокуратура Конфедерации отозвала его мандат. В июле этого года адвокату удалось аннулировать отзыв мандата: Федеральный уголовный суд постановил, что у прокурора не было веских оснований для принятия такого решения.