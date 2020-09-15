Автор: Заррина Салимова, Берн-Ташкент, 15. 09. 2020. Просмотров: 349
Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.|
La Suisse et l’Ouzbékistan ont signé un accord-cadre en vue de la restitution à l’Ouzbékistan d’avoirs confisqués dans le cadre de l’une des procédures pénales en lien avec Gulnara Karimova, la fille de l’ancien président ouzbek.
Глава управления международного публичного права федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA) Коринн Сисерон Бюлер и заместитель министра юстиции Узбекистана Бахром Кучкаров подписали не имеющее обязательной юридической силы рамочное соглашение о реституции Узбекистану конфискованных в Швейцарии активов незаконного происхождения. Этот меморандум стал еще одним поворотным моментом в деле дочери бывшего узбекского президента, которое длится уже несколько лет.
Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против Каримовой и четырех человек из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. В связи с этими разбирательствами в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы более 800 млн франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году и должны быть в скором времени возвращены Узбекистану.
Подписанное соглашение определяет принципы возврата конфискованных активов Узбекистану: прозрачность и подотчетность в процессе реституции; использование средств для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью; инвестирование средств в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана; создание механизма мониторинга. Кроме того, должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.
В ближайшее время Берн и Ташкент приступят к переговорам с целью заключения юридически обязывающих договоров, в которых, среди прочего, будут определены конкретные условия реституции.
Сумма в размере более 650 млн франков пока остается заблокированной в связи с продолжающимися уголовными делами в отношении Гульнары Каримовой, двух ее сотрудников, ее личной помощницы и управляющего директора узбекского дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании, уточняет информагентство AWP. Эти активы, впрочем, в будущем также могут быть конфискованы и реституированы в соответствии с изложенными в меморандуме принципами.
Женевский адвокат Каримовой Грегуар Манжа, назначенный ее защитником в 2014 году в рамках швейцарского расследования по делу об отмывании денег и коррупции, неоднократно писал в Twitter, что его клиентка лишена права на адекватную легальную защиту и ни разу не была осуждена в соответствии с мировыми нормами уголовного делопроизводства. В декабре прошлого года узбекские власти запретили Манжа въезд в страну, обвинив его в нарушении адвокатской этики за то, что он активно критиковал условия содержания своей подзащитной, после чего прокуратура Конфедерации отозвала его мандат. В июле этого года адвокату удалось аннулировать отзыв мандата: Федеральный уголовный суд постановил, что у прокурора не было веских оснований для принятия такого решения.
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