В деле Гульнары Каримовой вынесено новое важное решение: швейцарское правосудие вернет ей часть замороженных активов. Напомним, что в 2008 году Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против Каримовой и нескольких человек из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Одна из частей рассматриваемого в Швейцарии дела об отмывании денег связана с обвиняемой в коррупции бывшей помощницей Гульнары Каримовой, которая также оказалась в узбекской тюрьме. В рамках этого эпизода Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать более 550 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. Среди этих активов – депозит в размере 350 миллионов долларов в банке Lombard Odier на имя компании Takilant, бенефициарным владельцем которой является дочь бывшего президента Узбекистана.

Адвокаты Гульнары Каримовой усиленно лоббировали отмену конфискации этих средств, но Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обнародованном в среду вечером постановлении суд подтвердил блокировку более 293 миллионов долларов. Однако он также постановил, что около 70 миллионов долларов будут возвращены компании Takilant, так как не было установлено, что эти средства были получены в результате преступной деятельности.

Защитник Каримовой Грегуар Манжа назвал решение швейцарского суда промахом прокуроров. «Это постановление – прежде всего, провал Федеральной прокуратуры в ее попытке воспользоваться произвольным задержанием [Каримовой] в Узбекистане в течение нескольких лет, чтобы конфисковать все ее активы, значительная часть которых должна быть ей возвращена», - отметил Манжа в комментарии Tribune de Genève . По его словам, суд также отклонил все узбекские приговоры из-за невозможности удостовериться в минимальном соблюдении основных прав его клиентки. Добавим, что женевские адвокаты Каримовой считают, что ее лишили свободы произвольно, и намерены добиться признания этого факта в ООН

Напомним, что в связи с разбирательствами по делу Каримовой в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы несколько сотен миллионов франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году, а процедура их возврата Узбекистану регулируется специальным меморандумом. Согласно этому соглашению, реституция конфискованных активов Узбекистану должна строится на принципах прозрачности и подотчетности, а сами средства должны быть использованы для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью. Более того, средств должны быть инвестированы в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана. Наконец, в документе прописано, что должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.