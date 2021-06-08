Дело дочери бывшего президента Узбекистана длится уже около восьми лет, причем более семи лет она находится под стражей. Женевские адвокаты Гульнары Каримовой считают, что ее лишили свободы произвольно, и намерены добиться признания этого факта в ООН.

Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против Каримовой и нескольких человек из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

4 июня 2021 года адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана Франсуа Зимерай, Грегуар Манжа и Фанни Маргера обратились в Рабочую группу Организации объединенных наций (ООН) по произвольным задержаниям с целью признать незаконный характер содержания Каримовой под стражей. По мнению защитников, ее основные права систематически нарушаются. Так, после задержания (в коммюнике адвокатов используется слово «похищение) в феврале 2014 года она была вынуждена ждать 18 месяцев до того, как впервые предстала перед судом. Более того, первые полтора года заключения она провела со своей дочерью, которой на тот момент было 15 лет и которая также «была вынуждена терпеть узбекскую несправедливость», отмечают адвокаты. Три судебных процесса, по оценкам правозащитников, были «симулякрами», так как проходили за закрытыми дверями, а у Каримовой не было ни возможности свободно общаться с адвокатами, ни доступа к собственному делу.

Юристы также подчеркивают, что Узбекистан регулярно осуждается неправительственными организациями и международными институтами за нарушения прав человека, прав на защиту и применение пыток. Адвокаты настаивают на том, что узбекские власти произвольно удерживают Гульнару Каримову, и призывают освободить ее «немедленно и безоговорочно».

Отметим, что рабочая группа по произвольным задержаниям была создана в 1991 году и является органом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Как сообщается на странице Рабочей группы, ее мандат предусматривает расследование случаев произвольного лишения свободы или лишения свободы в нарушение международных норм, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека или международно-правовых актах, признанных соответствующими государствами. В Рабочую группу входят пять независимых экспертов, назначенных на основе принципа сбалансированного географического представительства, их заседания проходят в Женеве трижды в год. Эксперты рассматривают жалобы в рамках стандартной процедуры и приходят к выводу о том, является ли задержание произвольным. Кроме того, Рабочая группа посещает страны для оценки ситуации с лишением свободы.