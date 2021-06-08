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вторник, 8 июня 2021 года   

Адвокаты Гульнары Каримовой подали жалобу в ООН|Les avocats de Gulnara Karimova déposent une plainte devant l’ONU

Автор: Заррина Салимова, Женева, 8. 06. 2021.

Зангиотинская колония, в которой находится Гульнара Каримова. Фото: DR

Защитники дочери экс-президента Узбекистана обвиняют власти ее родной страны в ее незаконном содержании под стражей. Жалобу будет рассматривать Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН.

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Les défenseurs de la fille de l’ancien président de l'Ouzbékistan accusent les autorités ouzbèkes de sa détention arbitraire. Leur communication sera examinée par le Groupe de travail des Nations-Unies sur la détention arbitraire.

Дело дочери бывшего президента Узбекистана длится уже около восьми лет, причем более семи лет она находится под стражей. Женевские адвокаты Гульнары Каримовой считают, что ее лишили свободы произвольно, и намерены добиться признания этого факта в ООН.

Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. Против Каримовой и нескольких человек из ее окружения были открыты уголовные дела по подозрению в отмывании денег. 18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений», назначив ей наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

4 июня 2021 года адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана Франсуа Зимерай, Грегуар Манжа и Фанни Маргера обратились в Рабочую группу Организации объединенных наций (ООН) по произвольным задержаниям с целью признать незаконный характер содержания Каримовой под стражей. По мнению защитников, ее основные права систематически нарушаются. Так, после задержания (в коммюнике адвокатов используется слово «похищение) в феврале 2014 года она была вынуждена ждать 18 месяцев до того, как впервые предстала перед судом. Более того, первые полтора года заключения она провела со своей дочерью, которой на тот момент было 15 лет и которая также «была вынуждена терпеть узбекскую несправедливость», отмечают адвокаты. Три судебных процесса, по оценкам правозащитников, были «симулякрами», так как проходили за закрытыми дверями, а у Каримовой не было ни возможности свободно общаться с адвокатами, ни доступа к собственному делу.

Юристы также подчеркивают, что Узбекистан регулярно осуждается неправительственными организациями и международными институтами за нарушения прав человека, прав на защиту и применение пыток. Адвокаты настаивают на том, что узбекские власти произвольно удерживают Гульнару Каримову, и призывают освободить ее «немедленно и безоговорочно».

Отметим, что рабочая группа по произвольным задержаниям была создана в 1991 году и является органом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Как сообщается на странице Рабочей группы, ее мандат предусматривает расследование случаев произвольного лишения свободы или лишения свободы в нарушение международных норм, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека или международно-правовых актах, признанных соответствующими государствами. В Рабочую группу входят пять независимых экспертов, назначенных на основе принципа сбалансированного географического представительства, их заседания проходят в Женеве трижды в год. Эксперты рассматривают жалобы в рамках стандартной процедуры и приходят к выводу о том, является ли задержание произвольным. Кроме того, Рабочая группа посещает страны для оценки ситуации с лишением свободы.

Добавим, что в связи с разбирательствами по делу Каримовой в банках Конфедерации еще в 2012 году были заблокированы более 800 млн франков. Около 131 млн долларов из этой заблокированной суммы были окончательно конфискованы в 2019 году, а процедура их возврата Узбекистану регулируется специальным меморандумом. Согласно этому соглашению, подписанному осенью 2020 года главой управления международного публичного права федерального департамента иностранных дел (DFAE/EDA) Коринн Сисерон Бюлер и заместителем министра юстиции Узбекистана Бахромом Кучкаровым, реституция конфискованных активов Узбекистану должна строится на принципах прозрачности и подотчетности, а сами средства должны быть использованы для улучшения условий жизни узбекского народа, укрепления законности и борьбы с безнаказанностью. Более того, средств должны быть инвестированы в проекты по устойчивому развитию в соответствии с повесткой ООН до 2030 года и стратегией развития Узбекистана. Наконец, в документе прописано, что должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы эти активы не приносили пользу причастным к совершению правонарушений лицам, а информация о реституции, управлении и использовании средств должна быть публичной и доступной для населения в Швейцарии и Узбекистане.

 

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