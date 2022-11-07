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понедельник, 7 ноября 2022 года   

Две вакансии в швейцарском правительстве|Deux postes vacants dans le gouvernement suisse

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 7. 11. 2022.

Ханс-Ули Фохт и Ева Герцог - кандидаты на места в Федеральном совете. Фото с официальных сайтов политиков

Уход в отставку двух федеральных советников ускорил и обострил борьбу политических партий за места в Федеральном совете.

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Les départs surprises de deux conseillers fédéraux ont accéléré et intensifié la lutte des partis politiques pour leurs places dans le Conseil fédéral.

Думаем, все согласятся, что основная отличительная особенность Швейцарии как страны – ее стабильность. Все здесь идет по плану, и даже смена президента не вызывает ажиотажа, поскольку происходит не в результате выборов, а в рамках ротации семи членов Федерального совета. Не удивительно поэтому, что любое отклонение от курса приводит население в смятение, почти как первый снег в Москве, каждый год являющийся полной неожиданностью. И вот в последнее время, с расстоянием ровно в месяц, два федеральных советника преподнесли сюрпризы коллегам и согражданам, выбившие их из привычной колеи.

Наша Газета уже подробно рассказывала о причинах, которыми руководствовался Ули Маурер (Народная партия Швейцарии), объявивший в последний день осенней парламентской сессии о том, что уходит в отставку в конце года: они сводились к тому, что опытному политику захотелось «заняться чем-то новым». Возможно, его решение поехать на футбольный матч в Катар на фоне яростных дебатов о целесообразности проведении там чемпионата мира и связанного с ним шпионского скандала, можно объяснить тем, что в какой-то степени он уже ощущает себя свободным от бремени государственных обязательств.

На прошлой неделе за ним последовала Симонетта Соммаруга (Социалистическая партия), объявившая о своем уходе на специально созванной для этого пресс-конференции. По ее словам, такое решение, вызванное состоянием здоровья ее мужа, стало неожиданностью даже для нее самой. Однако оно принято, и пути назад нет. (Кстати, не совсем понятно, чем объяснить многочисленные «лайки» и «сердечки» наших читателей в ответ на эту новость: радостью от того, что г-жа Соммаруга покидает правительство, или просто человеческим сочувствием. Многих тронули два года назад новогоднее поздравление президента , записанное в булочной, где, как теперь знают все, она обычно покупает хлеб и миндальное печенье «амаретти», и ее новогодняя открытка с изображением заросшего летними цветами сада с конструкцией неизвестного назначения в центре и сохнущим на веревке бельем на заднем плане.)

При всей разнице в политических взглядах, между двумя новоявленными пенсионерами есть и общее: оба они пробыли в правительстве приблизительно одинаковые сроки (14 лет для Маурера и 12 – для Соммаруги), оба дважды успели побывать на посту президента Швейцарской Конфедерации, оба, наконец, ушли по собственному желанию. Замена обоим должна быть объявлена во время следующей парламентской сессии, а конкретно 7 декабря. Времени остается мало, ставки растут, страсти кипят.

Подразумевается, что освободившиеся места займут представители партий, в которых состоят покидающие правительство советники. Так, среди уже названных кандидатов на место Ули Маурера аналитики обращают пристальное внимание на выдвинутого Народной партией Швейцарии 52-летнего профессора права Университета Цюриха Ханса-Ули Фогта (интересно, имеет ли он отношение к Карлу Фогту, от которого недавно отрекся Женевский университет, или просто однофамилец?). Г-н Фогт возвращается в политику после ухода из Национального совета в конце прошлого года. Наших читателей наверняка заинтересует его позиция по горячему вопросу о швейцарском нейтралитете и о войне в Украине. «Я против санкций против России, за исключением тех, которые необходимы для того, чтобы Швейцария не стала местом для обхода западных санкций, согласно принципу, которому следовала Швейцария после аннексии Крыма в 2014 году. Мы наказываем русских, много лет живущих в Швейцарии. Это несправедливо», цитирует газета Le Temps его слова, соответствующие генеральной линии его партии: Москву надо осудить, но, следуя за западными санкциями, Берн противоречит принципу нейтралитета и не способствует установлению мира.

Бернское отделение НПШ, со своей стороны, выдвинуло еще двух кандидатов, вновь подчеркнув традиционное противостояние между административной столицей страны и ее главным финансовым центром: это Альберт Рошти и Вернер Зальцманн. Две другие кандидатуры НПШ выдвинуты кантонами Цуг (Хейнц Таннлер) и Нидвальден (Мишель Блохлигер). Итого пять. По крайней мере, столько их будет до 18 ноября, дня, когда парламентская группа НПШ определится с окончательными ставленниками. Однако пресса не ждет и уже дает свои оценки кандидатам. Так, Le Temps охарактеризовала Альберта Рошти, как «лоббиста нефти» и противника перехода к возобновляемым источникам энергии. Газета напомнила также, что, помимо кресла национального советника, которое г-н Рошти занимает уже десяток лет, он набрал себе еще 16 (!) мандатов, выступая доверенным лицом различных организаций и объединений. 

Что касается места Симонетты Соммаруги, также неожиданно ставшем вакантным, то за него будут биться социалисты, сразу заявившие, чтобы на смену федеральной советнице должна прийти женщина. Борьба началась на следующий же день после экстренной пресс-конференции. Многие называвшиеся в первые часы и дни имена уже ушли, в силу разных причин, с полос газет. Сегодня фавориткой называют 60-летнюю государственную советницу из Базеля Еву Герцог, относящуюся, как и Соммаруга, к центристскому крылу Социалистической партии. Доктор исторических наук, она изучала историю, экономику и испанский язык в университетах Базеля и Сантьяго-де- Компостела. По ее собственным словам, в молодости увлекалась музыкой Woodstock и одеждой в стиле хиппи, носила брюки собственного производства. Все это не помешало ей впоследствии в течение 15 лет успешно руководить департаментом финансов в правительстве кантона Базель-городской. Свое видение родной страны Ева Герцог сформулировала в речи, произнесенной в день Национального праздника Швейцарии 1 августа 2022 года: «Я бы хотела, чтобы Швейцария, со всеми ее отличиями, с ее разнообразием и ценными демократическими структурами, отдавала себе отчет в своей взаимосвязи с миром; чтобы Швейцария не путала нейтралитет с равнодушием перед лицом несправедливости и нарушениями международного права; чтобы она активно поддерживала самых слабых в этом мире и отстаивала свободу и демократию вместе со своими европейскими соседями».

Интересно, что среди социалистов возники расхождения по поводу пола предполагаемого кандидата. Так, государственный советник из Цюриха Даниэль Джотич заявил, что исключение мужчин из участия в гонки является «дискриминацией». Похоже, он планирует самовыдвинуться, и у него еще есть на это время: Социалистическая партия Швейцарии сообщила, что потенциальные кандидаты могут сообщить о своем интересе до 21 ноября, после чего, и до 26 ноября, специальная созданная партией комиссия сделает свой выбор. Параллельно социалисты планируют организовать официальные публичные слушания с презентацией кандидатов. Наши читатели, интересующиеся политикой, смогут присутствовать на них: 21 ноября в Люцерне, 22 – в Лозанне, 23 – в Цюрихе и 24 – в Листале.

Мы будем держать вас в курсе событий.

 

 

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