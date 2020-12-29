Автор: Надежда Сикорская, Берн, 29. 12. 2020.
Последние дни года – традиционный момент для подведения итогов и построения планов на будущее. Посмотрим, чем радует нас Федеральный совет.|
Les derniers jours de l’année sont un moment traditionnel pour tirer le bilan et faire les projets pour l’avenir. Voici ce que nous offre le Conseil fédéral.
Согласно исследованию, публикуемому ежегодно организацией Présence Suisse (Швейцарское присутствие), подчиняющейся МИД Конфедерации, в уходящем году Швейцария меньше, чем обычно привлекала внимание международной прессы, что частично объясняется фиксацией на пандемии коронавируса. Но и в этом контексте имидж страны, которую многие считали образцом здравоохранения, претерпел значительные изменения, и не в лучшую сторону. Во время первой волны заболевания иностранные СМИ благосклонно оценивали то, как Федеральный совет справлялся с кризисом, превознося, прежде всего, быструю организацию выделения кредитов пострадавшим швейцарским предприятиям. В период второй волны тон изменился, особенно в соседних со Швейцарией странах – особое возмущение вызвало решение не закрывать лыжные курорты: даже если вскоре часть из них все же закрылась по решению кантонов, душок, как говорится, остался. (Наши постоянные читатели согласятся, что оценки Нашей Газеты большей частью совпадают с мнениями наших зарубежных коллег.)
Но не пандемией единой жив, так сказать, журналист. Помимо несвоевременных и недостаточно жестких, по мнению некоторых аналитиков, мер Федерального совета, критике подверглась история вокруг ФИФА, приведшая к отставке генерального прокурора Михаэля Лаубера. Из прочих новостей обратили на себя внимание Давосский форум – в котором, как вы помните, Наша Газета активно участвовала, различные референдумы, о которых мы также исправно рассказывали, и известное нашим читателям «дело Cryptoleaks».
Несмотря на все эти бемоли, в глазах иностранцев Швейцария как бренд в целом по-прежнему котируется: в рейтинге Nation Brands Index 2020, сравнивающем 50 ведущих стран мира, она заняла седьмое место. И все же интуиция подсказывает, что члены правительства чувствуют себя не очень уютно, уж слишком часто в последнее время им приходится оправдываться и признавать «отдельные недоработки». Но Швейцария – страна прочных традиций, и даже пандемия не смогла отменить персонализированные новогодние открытки, которые каждый год адресуют населению все семь мудрецов; Наша Газета следит за полетов фантазии наших правителей с 2012 года. Некоторые из них слегка… удивляют.
Так, Симонетта Соммаруга, которая до 1 января остается президентом страны, выбрала в качестве новогодней поздравительной открытки заросший летними цветами сад с конструкцией неизвестного назначения в центре и сохнущим на веревке бельем на заднем фоне. Знающие люди говорят, что эта фотография была сделана недалеко от бернской булочной, откуда политик приветствовала сограждан год назад. Аллюзия к белью нам не ясна: может, типа "сама себе королева - хочу в правительстве заседаю, хочу белье стираю"?
Министр финансов Ули Маурэр решил, видимо, подняться над суетой и предложил вид с вершины Стокхорн, в Бернских Преальпах. Снег и солнце – беспроигрышный выбор для истинного швейцарца!
Еще одной горной вершиной мы можем полюбоваться благодаря министру юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер: правда, она предпочла собственной «фотке» картину швейцарского художника Артура Висса, в 2018 году запечатлевшего Сентис, в Восточной Швейцарии. Можно ли рассматривать указание министром веб-сайта художника, как рекламу? Стоит об этом задуматься.
Ввысь увлекает нас и министр иностранных дел Игнацио Кассис, хоть его поздравление и отдает ностальгией: на открытке изображена карта мирового воздушного трафика до пандемии. И оптимистический текст – «Неважно как, но мы найдем способ оставаться в контакте» – картины не меняет.
Хоть какой-то праздничный аллюр, пусть и чисто цветовой, у открытки министра здравоохранения Алена Берсе: красно-белая гамма, швейцарский крест из слова «мы» на четырех государственных языках. Мысль ясна, комментарии излишни.
Поздравление Виолы Амхерд – топографическое. Очевидно, что источником вдохновения для федеральной советницы послужила новая 50-франковая купюра, автором которой, на добровольных началах, стала племянница министра обороны и спорта.
И, наконец, Ги Пармелен, президент-элект, как сказали бы в США, представил почти кубическую композицию из треугольников, глаз, людей и животных, графически изобразив таким образом, по его словам, мирное сосуществование всех.
Ну, с такими напутствиями и Новый год не страшен…
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