Согласно исследованию, публикуемому ежегодно организацией Présence Suisse (Швейцарское присутствие), подчиняющейся МИД Конфедерации, в уходящем году Швейцария меньше, чем обычно привлекала внимание международной прессы, что частично объясняется фиксацией на пандемии коронавируса. Но и в этом контексте имидж страны, которую многие считали образцом здравоохранения, претерпел значительные изменения, и не в лучшую сторону. Во время первой волны заболевания иностранные СМИ благосклонно оценивали то, как Федеральный совет справлялся с кризисом, превознося, прежде всего, быструю организацию выделения кредитов пострадавшим швейцарским предприятиям. В период второй волны тон изменился, особенно в соседних со Швейцарией странах – особое возмущение вызвало решение не закрывать лыжные курорты: даже если вскоре часть из них все же закрылась по решению кантонов, душок, как говорится, остался. (Наши постоянные читатели согласятся, что оценки Нашей Газеты большей частью совпадают с мнениями наших зарубежных коллег.)

Но не пандемией единой жив, так сказать, журналист. Помимо несвоевременных и недостаточно жестких, по мнению некоторых аналитиков, мер Федерального совета, критике подверглась история вокруг ФИФА, приведшая к отставке генерального прокурора Михаэля Лаубера. Из прочих новостей обратили на себя внимание Давосский форум – в котором, как вы помните, Наша Газета активно участвовала, различные референдумы, о которых мы также исправно рассказывали, и известное нашим читателям «дело Cryptoleaks».

Несмотря на все эти бемоли, в глазах иностранцев Швейцария как бренд в целом по-прежнему котируется: в рейтинге Nation Brands Index 2020, сравнивающем 50 ведущих стран мира, она заняла седьмое место. И все же интуиция подсказывает, что члены правительства чувствуют себя не очень уютно, уж слишком часто в последнее время им приходится оправдываться и признавать «отдельные недоработки». Но Швейцария – страна прочных традиций, и даже пандемия не смогла отменить персонализированные новогодние открытки, которые каждый год адресуют населению все семь мудрецов; Наша Газета следит за полетов фантазии наших правителей с 2012 года. Некоторые из них слегка… удивляют.

Так, Симонетта Соммаруга, которая до 1 января остается президентом страны, выбрала в качестве новогодней поздравительной открытки заросший летними цветами сад с конструкцией неизвестного назначения в центре и сохнущим на веревке бельем на заднем фоне. Знающие люди говорят, что эта фотография была сделана недалеко от бернской булочной, откуда политик приветствовала сограждан год назад. Аллюзия к белью нам не ясна: может, типа "сама себе королева - хочу в правительстве заседаю, хочу белье стираю"?

Министр финансов Ули Маурэр решил, видимо, подняться над суетой и предложил вид с вершины Стокхорн, в Бернских Преальпах. Снег и солнце – беспроигрышный выбор для истинного швейцарца!

Еще одной горной вершиной мы можем полюбоваться благодаря министру юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер: правда, она предпочла собственной «фотке» картину швейцарского художника Артура Висса, в 2018 году запечатлевшего Сентис, в Восточной Швейцарии. Можно ли рассматривать указание министром веб-сайта художника, как рекламу? Стоит об этом задуматься.

Ввысь увлекает нас и министр иностранных дел Игнацио Кассис, хоть его поздравление и отдает ностальгией: на открытке изображена карта мирового воздушного трафика до пандемии. И оптимистический текст – «Неважно как, но мы найдем способ оставаться в контакте» – картины не меняет.

Хоть какой-то праздничный аллюр, пусть и чисто цветовой, у открытки министра здравоохранения Алена Берсе: красно-белая гамма, швейцарский крест из слова «мы» на четырех государственных языках. Мысль ясна, комментарии излишни.

Поздравление Виолы Амхерд – топографическое. Очевидно, что источником вдохновения для федеральной советницы послужила новая 50-франковая купюра, автором которой, на добровольных началах, стала племянница министра обороны и спорта.

И, наконец, Ги Пармелен, президент-элект, как сказали бы в США, представил почти кубическую композицию из треугольников, глаз, людей и животных, графически изобразив таким образом, по его словам, мирное сосуществование всех.

Ну, с такими напутствиями и Новый год не страшен…