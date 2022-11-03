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ЧМ в Катаре и шпионаж|La Coupe du monde au Qatar et l’espionnage

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 3. 11. 2022.

Кубок ФИФА. Фото: Rhett Lewis, Unsplash

Согласно расследованию телеканала SRF, катарские власти годами следили за чиновниками ФИФА в Швейцарии, чтобы добиться организации Чемпионата мира по футболу в своей стране.

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Selon une enquête de SRF, les autorités du Qatar auraient espionné des fonctionnaires de la FIFA en Suisse pendant des années afin de garantir l’organisation du Mondial dans leur pays.

22-й Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории. Наряду с призывами бойкотировать турнир из-за нарушений прав человека во время подготовки соревнования, а также из-за его негативного воздействия на окружающую среду, звучат и серьезные обвинения в шпионаже, которым, по сообщениям SRF, катарцы занимались в Швейцарии.

Как выяснили наши коллеги, масштабы шпионажа были значительными. В течение девяти лет на пяти континентах было задействовано до 66 агентов для взлома электронной почты и прослушивания телефонов высокопоставленных футбольных чиновников. Общий бюджет операции, в которую были вовлечены высшие правительственные круги ближневосточной страны, включая, по утверждениям авторов расследования, нынешнего главу государства, эмира Тамима бин Хамада Аль Тани, составил 387 млн долларов. 

За помощью Катар обратился к американской компании Global Risk Advisors, в которой работают бывшие сотрудники американских секретных служб. Возглавляет предприятие экс-агент ЦРУ Кевин Чалкер. Сначала агенты из Global Risk Advisors следили за другими претендентами на организацию ЧМ. Однако затем фокус изменился. Когда Катар выиграл конкурс, то отовсюду стала слышна критика по поводу коррупции и нарушений прав человека в стране. После этого задача шпионов заключалась в том, чтобы любыми способами помешать ФИФА отобрать у Катара право организации турнира. Ни одно изменение позиции и ни один потенциально опасный альянс не должны были ускользнуть от внимания. Против тех, кто мог бы поставить под сомнение идею проведения ЧМ в Катаре, были развернуты клеветнические кампании.

Журналисты пришли к выводу, что в течение последних почти десяти лет в ФИФА существовала «невидимая рука», которая пыталась дергать за ниточки. Другими словами, шпионы, видимо, сумели проникнуть в руководство организации. В целом, Швейцария играла главную роль в этой операции. Так, встреча главы шпионов и его катарских сторонников состоялась в Цюрихе. Тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер, видимо, находился под прицелом агентов без его ведома. «Время от времени я замечал, что мой телефон прослушивается и что люди вокруг меня передают информацию, которую не должны передавать. То, что это было организованное шпионское дело внутри ФИФА, удивляет меня и вызывает беспокойство», - сказал Блаттер.

Более того, согласно расследованию SRF, прокуратура Цюриха, по-видимому, знала о существовании шпионской сети еще на ранней стадии, в частности, о том, что попытки взлома предпринимались с 2012 года. Однако, прокуроры, очевидно, не сочли нужным провести серьезное расследование и спустя восемь лет закрыли дело из-за недостаточности улик.

Global Risk Advisors сомневается в подлинности документов, упомянутых в журналистском расследовании. Государство Катар не ответило на запросы SRF. А эмир Аль Тани еще ранее заявлял о беспрецедентной кампании против своей страны в связи с растущей критикой в преддверии Чемпионата. На момент написания статьи, ФИФА еще не заняла определенную позицию. Катар также отверг призывы к созданию компенсационного фонда для рабочих, погибших или получивших травмы на строительных площадках. Правозащитные организации считают, что власти страны занижают их число. 

Напомним, что ЧМ по футболу обычно проходит летом, но в июне и июле в Катаре стоит невыносимая жара, поэтому проведение турнира в этом году было перенесено на конец года. Единственным членом швейцарского правительства, который объявил, что поедет в Катар, стал подавший недавно в отставку федеральный советник Ули Маурер. В конце ноября он совершит рабочую поездку на Ближний Восток, встретится со своим катарским коллегой и посмотрит матч Швейцария-Бразилия по приглашению Швейцарской федерации футбола и ФИФА. Министр спорта Виола Амхерд будет поддерживать швейцарскую команду из дома. Что касается президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса, то он пока не планирует никакой поездки, но теоретически может в нее отправиться, если Швейцария выйдет в финал. Следует отметить, что присутствие членов Федерального совета на спорных ЧМ нельзя назвать чем-то необычным. Так, Ален Берсе и Ги Пармелен посетили Россию в 2018 году – спустя четыре года после присоединения Крыма.

 

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