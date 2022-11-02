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среда, 2 ноября 2022 года   

Симонетта Соммаруга уходит в отставку

02.11.2022 - 14:33

Симонетта Соммаруга. Скриншот пресс-конференции от 2 ноября

Глава Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (UVEK/DETEC) объявила о том, что покидает Федеральный совет. Первой о возможной отставке сообщила газета Le Temps, позже эта информация получила официальное подтверждение.

Выступая перед прессой в четверг, Симонетта Соммаруга отметила, что этот шаг стал неожиданностью даже для нее самой. Она обосновала свою отставку личными причинами: в конце октября ее супруг, 78-летний писатель Лукас Хартманн, перенес инсульт. Это событие заставило ее понять, что она больше не может продолжать, как раньше, и хочет изменить акценты в своей жизни.

Министр с благодарностью отозвалась о двенадцати годах работы в правительстве и отметила, что ей особенно нравилось то, что всегда можно было найти компромисс. Именно это, по ее словам, делает эту работу и Швейцарию особенными.

Напомним, что ранее об уходе с поста министра финансов сообщил Ули Маурер. Таким образом, в Федеральном совете со следующего года будут уже два вакантных места.

 

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