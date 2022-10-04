Процесс переосмысления спорного исторического наследия идет в Швейцарии уже несколько лет. Толчком к началу нового раунда публичных дискуссий стала трагическая гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен коленом полицейского в Миннеаполисе в 2020 году. В ответ на это в США и других странах прошли массовые протесты. По инициативе протестующих или городских властей в разных городах начали сносить памятники историческим деятелям, обвиненным в расизме и работорговле. Среди «исчезнувших» монументов оказалась и бронзовая статуя Джона Саттера (1803-1880), американского предпринимателя швейцарского происхождения, демонтированная в Сакраменто летом прошлого года.

В Швейцарии до сноса монументов не дошло, но, например, в Невшателе облили краской статую Давида де Пюри, который был, среди прочего, рабовладельцем. После инцидента власти города решили установить около памятника доску с пояснениями, а в будущем – работы современных художников на тему спорного наследия де Пюри. В Лозанне разместили пояснительные таблички на улице Луи Агассиса – ученого, делавшего расистские высказывания. В Цюрихе приняли решение стереть на старых зданиях надписи, которые сегодня оцениваются как расистские. А Женевский университет (UNIGE) объявил о намерении переименовать один из своих корпусов.

Речь идет об открытом в 2015 году здании, в котором располагается Институт наук об окружающей среде. Корпус носит имя немецко-швейцарского натуралиста Карла Фогта (1817-1895), который параллельно с научной работой делал и политическую карьеру. В частности, он сыграл решающую роль в преобразовании старой Женевской академии в современный университет. Отдавая должное вкладу ученого, университет пишет и о сомнительных с сегодняшней точки зрения взглядах Фогта. «Его стремление классифицировать живые существа привело его к поддержке отвратительных тезисов об иерархии рас и неполноценности женского пола, которые явно несовместимы с ценностями UNIGE, определенными в университетской Хартии этики и деонтологии», - отмечается на странице университета.

Ректорат, посоветовавшись с руководством университета, последовал рекомендациям группы экспертов, которым было поручено изучить проблему спорных исторических фигур и составить отчет на эту тему. По мнению экспертов, учреждение должно рассказывать историю целиком, не скрывая ее темных сторон. Однако назвать здание чьим-либо именем – это форма чествования, поэтому авторы отчета рекомендовали переименовать корпус.

Изменение названия – не такое простое дело. По мнению ректората, это решение должно быть основано на определенных принципах. Они были установлены на базе понятия основного наследия: со временем ценности учреждения эволюционируют, а некоторые исторические фигуры, представляющие учебное заведение в публичном пространстве, могут им противоречить. Согласно этому принципу, нельзя сохранять только положительный вклад человека и пытаться скрыть проблемные моменты.

На мнение ректората повлияло и то, что название корпуса появилось недавно и еще не стало общепринятым. Кроме того, на момент присвоения названия уже был известен проблемный аспект наследия Карла Фогта. Университет подчеркивает, что это решение не следует интерпретировать как желание стереть прошлое.

На входе в здание вскоре появится табличка «Женевский университет», а новое название будет выбрано в ходе процесса обсуждений с участием всех заинтересованных сторон. Более того, бюст Карла Фогта «также станет предметом размышлений с целью его контекстуализации». Вопрос будет решаться по согласованию с городом Женева, поскольку монумент считается общественным достоянием.

Решение UNIGE ожидаемо вызвало противоположные реакции. Так, депутат от Либеральной партии Жан Ромен осудил «желание стереть прошлое». По его словам, судить об истории по сегодняшним стандартам – это ошибка. Социалист Сильвен Тевоз, напротив, занял сторону университета, отметив, что сущность общества заключается в развитии и критическом прочтении истории. А вот студенческий союз CUAE хоть и приветствовал действия ректората, но посчитал их недостаточными, «поскольку решение было принято без реальной убежденности, а под внешним давлением». Теперь объединение требует, чтобы бюст Карла Фогта также был убран, и, прежде всего, чтобы университет «провел реальное осмысление колониального наследия Швейцарии и Женевы» и соответствующим образом адаптировал свою практику, особенно в отношении выбора преподавательского состава. Что ж, дебаты об уместности тех или иных памятников или наименований в Швейцарии далеки от завершения.

Интересно, будет ли переименован и бульвар Карла Фогта в Женеве?