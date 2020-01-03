Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 01. 2020. Просмотров: 249
Федеральная канцелярия опубликовала официальную фотографию членов правительства 2020 года, на которой федеральные советники и канцлер Конфедерации представлены как музыкальный ансамбль.|
La Chancellerie fédérale a publié la photo officielle du gouvernement 2020, qui présente les conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération comme un ensemble de musiciens.
Концепцию традиционного официального снимка членов швейцарского правительства разрабатывает президент Конфедерации – в 2020 году этот пост занимает Симонетта Соммаруга, решившая обратиться к теме музыки и представить Федеральный совет в виде слаженного оркестра, каждый член которого слушает и слышит другого, что, вероятно, можно рассматривать как призыв работать в унисон.
На фото федеральный канцлер Вальтер Турнхерр, а также министры Виола Амхерд, Ги Пармелен, Ален Берсе, Симонетта Соммаруга, Игнацио Кассис, Ули Маурер и Карин Келлер-Суттер позируют, сидя на импровизированной сцене в окружении софитов и футляров от музыкальных инструментов. Напомним, что члены правительства Конфедерации принимают решения коллегиально, а президент считается «первым среди равных», именно поэтому «дирижера» на фото нет.
Любопытно, что портреты главных лиц государства снимались по отдельности, а затем с помощью фотомонтажа были соединены в одну композицию. Можно подумать, что фотография была сделана в одном из бернских джаз-клубов или за кулисами театра, но в реальности съемки проходили в особняке Бернерхоф, где, по информации RTS, проводятся дипломатические приемы.
Симонетта Соммаруга, видимо, учла критические замечания, которые в прошлом году посыпались на Ули Маурера за то, что он вместо классического снимка решил сделать селфи с коллегами-министрами. Ассоциация швейцарских фотожурналистов, пишет Le Temps, заявила тогда, что снимок 2019 года создает впечатление, будто бы фото делается простым нажатием кнопки на смартфоне, что отчасти принижает ценность профессии фотографа, ведь, на самом деле, эта работа требует знаний, опыта, времени и творческих способностей.
На обратной стороне фотографии находится QR-код, который ведет на интернет-страницу Симонетты Соммаруги на сайте Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций, где можно прослушать двенадцать музыкальных композиций, отобранных Соммаругой для каждого месяца наступившего года. Панк-группа из Биля, рэп-исполнительница из Берна, меццо-сопрано из Фрибурга – у действующего президента Швейцарии разносторонние музыкальные предпочтения.
Добавим, что на этом сюрпризы, приготовленные Соммаругой, не заканчиваются. Свое новогоднее поздравление, адресованное жителям Конфедерации, она записала не из рабочего кабинета и не на фоне Федерального дворца, а из … своей любимой бернской булочной, где она обычно покупает хлеб и миндальное печенье «амаретти». В своей речи президент Швейцарии говорила о "хлебе насущном" – о важности повседневных действий, которые делают нашу жизнь лучше, об улыбке продавцов, которые знают клиентов по имени, о справедливой цене на хлеб и оплате труда тех, кто сеял и собирал зерно. По словам Соммаруги, хороший год – это год, когда с нами и нашими близкими ничего плохого не происходит, когда мы счастливы и здоровы. «Мы знаем: у нас все будет хорошо, если и у других тоже все будет хорошо», – подчеркнула президент Конфедерации и от всего сердца пожелала всем счастливого Нового года.
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