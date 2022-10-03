Парламентские сессии под куполом Федерального дворца, как правило, проходят спокойно, если не сказать монотонно. Однако этой осенью в залах, где заседают члены Национального совета и Совета кантонов, было оживленно. Так, в прошлый четверг эко-активисты попытались сорвать работу парламентариев, пройдя на галерею для зрителей, развернув там баннер и обрушив на депутатов дождь из бумажных самолетиков, на которых написали свои требования: Федеральный совет и парламент должны лоббировать списание долгов в пользу развивающихся стран на ежегодном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое пройдет в Вашингтоне с 10 по 16 октября.

На следующий день отличились члены Народной партии Швейцарии (UDC/SVP), решившие выразить свой протест во время голосования по встречному предложению по инициативе о ледниках. Депутаты нажали на кнопки «Нет», поднялись со своих мест и повернулись спиной к залу. Национальный совет, тем не менее, принял законопроект 139 голосами против 51 при 2 воздержавшихся.

Однако самый большой сюрприз подготовил 71-летний министр финансов Ули Маурер, объявивший в последний день парламентской сессии о том, что уходит в отставку в конце года. За свою более чем 40-летнюю карьеру он побывал на всех уровнях швейцарской политики. Сын фермера и бухгалтер по образованию, он пришел в политику в возрасте 28 лет, будучи избранным в органы исполнительной власти цюрихского муниципалитета Хинвиль. В 1983-м стал членом Большого совета кантона Цюрих, в 1991-м – национальным советником, а в 2009-м – федеральным. В правительстве он сначала возглавлял департамент обороны, а в 2016 году стал министром финансов. На посту «главного казначея» Ули Маурер продолжал политику контроля расходов и сокращения задолженности, которую проводили его предшественники. Вызванный пандемией кризис подорвал эту строгую бюджетную дисциплину и вывел счета в минус. За четырнадцать лет работы в Федеральном совете Ули Маурер дважды удостоился чести быть президентом Швейцарской Конфедерации – в 2013 и 2019 годах. Кроме того, он был президентом UDC/SVP в течение двенадцати лет. Женат, имеет шестерых детей.

Говоря о причинах своей отставки на пресс-конференции в пятницу, федеральный советник отметил, что ему «хочется заняться чем-то новым». Он также признался, что не читает СМИ, которые «не предлагают мне ничего нового или представляют мнение, которое я отвергаю». Как оказалось, Ули Маурер отдает предпочтение книгам и недавно прочитал «Войну и мир» Льва Толстого – это произведение он рекомендует больше, чем СМИ. По его собственному признанию, он не может пройти по улице без того, чтобы его двадцать раз не попросили сделать селфи. Не сообщив, чем планирует заниматься в будущем, он подчеркнул, что хочет найти нишу, «в которой я смогу снова стать прежним Ули, а не бывшим федеральным советником Маурером». Он будет иметь право на пенсию в размере чуть более 200 000 франков в год, что соответствует половине его нынешней зарплаты. Эта сумма уменьшится, если он устроится на оплачиваемую работу.

Политики из всех партий высоко оценили работу Маурера на посту министра финансов, хотя не все его поступки вызывали одобрение коллег, в частности, то, что он неоднократно публично ставил под сомнение политику Федерального совета во время пандемии. Теперь, когда место в правительстве вакантно, снова возникает вопрос, будут ли «зеленые» претендовать на один из министерских портфелей...

Но вернемся к парламентской сессии. Обе палаты парламента одобрили десять из одиннадцати пунктов, утвержденных на осенней сессии; почти все из них могут быть вынесены на факультативный референдум. Так, Народная партия Швейцарии уже объявила о проведении референдума против косвенного контрпредложения на инициативу о ледниках.

Национальный совет и Совет кантонов согласовали план Федерального совета по обеспечению энергоснабжения Швейцарии. Электроэнергетические компании смогут использовать «механизм спасения», чтобы избежать нехватки денежных средств, а поставщик электроэнергии Axpo сможет получить кредит в размере четырех миллиардов франков. Парламент также одобрил установку крупных фотоэлектрических станций в горах и ввел обязательство по использованию солнечных батарей на крышах новых зданий площадью более 300 квадратных метров.

Палаты решили, что в следующем году пенсии первого компонента AVS/AHV будут индексированы с учетом инфляции. Кроме того, пенсии будут регулярно корректироваться, если инфляция превысит 2% за год. Многие другие предложения по оказанию помощи населению были отвергнуты. Левые, например, не добились успеха с идеей «энергетического пособия» или «федерального чека» для самых бедных. Федеральные советники Ули Маурер и Ги Пармелен при этом заявили, что инфляция в Швейцарии составляет 3,5%, что ниже, чем в европейских странах, поэтому Конфедерации не стоит вмешиваться.

Кроме того, в парламенте была достигнута договоренность о покупке американских истребителей F-35A: Швейцария приобретет 36 самолетов за 6,035 млрд франков. После подписания контракта комитет, стоящий за инициативой «Стоп F-35», решил отозвать свой текст, осудив отрицание прямой демократии.

Проект отмены налога на арендную стоимость недвижимости остается заблокированным парламентом. Согласно действующей системе, налог рассчитывается в соответствии с теоретической прибылью, которую владелец мог бы получить от сдачи своего дома в аренду, даже если он в нем живет. С другой стороны, проценты по ипотечному долгу и расходы на содержание и реконструкцию здания могут быть вычтены. Попытки отменить налог неоднократно проваливались на избирательных участках и в парламенте с начала 2000-х годов. Законопроект снова потерпел неудачу, потому что оказался несбалансированным: многие посчитали, что нельзя отменить налог и одновременно оставить возможность делать налоговые вычеты.

Что касается Закона об эмбарго, то Национальный совет отклонил его пересмотр. Это значит, что Швейцария не сможет автономно принимать или продлевать международные санкции против государств, физических или юридических лиц, причастных к нарушениям международного гуманитарного права, прав человека или к другим правонарушениям. Таким образом, Берн, как и прежде, сможет лишь присоединяться к ограничениям, введенным ООН, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) или основными экономическими партнерами, такими как ЕС. Не исключено, впрочем, что парламентарии еще будут возвращаться к этому вопросу в будущем.