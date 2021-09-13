99% против 1%?

Неофициальным девизом Швейцарии считается ставшая известной благодаря романам Александра Дюма-отца фраза «Один за всех, все за одного» (лат.: unus pro omnibus, omnes pro uno). По аналогии с этими словами новую инициативу можно было бы назвать «Все против одного, или один против всех».

Основная идея «Инициативы 99%» заключается в том, чтобы повысить налоги для 1% самых богатых людей, чтобы остальные 99% могли получить выгоду. В настоящее время в Конфедерации люди с высокими доходами платят пропорционально больше, чем люди с низкими доходами, а перераспределение средств происходит в основном через выплату пенсий или социальной помощи. Авторы инициативы считают, что существующая система неэффективна, и отмечают, что 155 000 человек в Швейцарии не могут прожить на свою зарплату, тогда как 1% населения Конфедерации владеет более чем 43% всего богатства. Это в значительной степени связано с доходами от капитала, т.е. дивидендами, прибылью от акций, приростом капитала и процентами, «которыми богатейшие люди ежегодно набивают свои карманы на миллиарды», подчеркивается на сайте инициативы.

Инициативный комитет предлагает повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы нужно будет платить налог, как за полтора франка. Наши коллеги из RTS объясняют это следующим образом. Если вы зарабатываете на своем капитале 150 000 франков в год, то первые 100 000 франков будут учитываться при расчете налога как 100%. Оставшиеся 50 000 франков будут зачтены в полтора раза больше, т.е. 1,5x50 000=75 000 франков. Таким образом, в общей сложности вы будете облагаться налогом с суммы 175 000, а не 150 000 франков. Если инициатива будет принята, то сумма, выше которой будет применяться повышенное налогообложение, будет определяться парламентом.

Полученные таким образом средства будут использованы для снижения налогообложения тех, кто получает низкие и средние зарплаты. Дополнительные налоговые поступления также должны быть направлены на выплату пособий и финансирование социальной сферы, например, яслей, субсидий на медстрахование или развитие сферы образования.

В целом, сторонники новой системы налогообложения считают, что те, кому приходится работать для получения дохода, должны платить меньший налог на него, чем сверхбогатые, которые живут на доходы от капитала. На сайте, в частности, приводится такой пример: за последние семь лет 300 самых богатых швейцарцев удвоили свое состояние с 352 млрд до 707 млрд франков. Медсестре пришлось бы работать более 100 000 лет, чтобы иметь такое же состояние, как у таких мультимиллиардеров, как Хансйорг Висс. Авторы инициативы, впрочем, не упоминают о том, что с каждым годом в рейтинге богатейших швейцарцев Висс опускается все ниже и ниже, а его состояние становится все меньше, потому что огромная часть его денег уходит на филантропию. В 2013 году Хансйорг Висс присоединился к запущенной миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом кампании «Клятва дарения» (англ. The Giving Pledge) и обязался пожертвовать как минимум половину своего состояния на благотворительность. В частности, он отдал миллиард долларов на защиту окружающей среды, чтобы к 2030 году сохранить в естественном виде около 30% площади Земли.

Инициативу поддерживает все левое крыло политического спектра, профсоюзы, Евангелическая партия и некоторые церкви. Центристы, почти все правые партии, основные экономические ассоциации выступают против. Федеральный совет и парламент, которые накануне референдумов выпускают свои рекомендации по каждому из объектов голосования, также предлагают отклонить эту инициативу. По мнению властей, доходы в Швейцарии распределены более равномерно, чем за рубежом, а капитал уже облагается достаточно высоким налогом. Если же налог на доходы от капитала будет увеличиваться и дальше, то экономика Швейцарии ослабнет, так как страна станет менее привлекательной как место для ведения бизнеса. Это снизит стимул к созданию сбережений и накоплению капитала, что негативно скажется на занятости и процветании – рабочие места и производительность окажутся под угрозой, утверждают власти. Кроме того, противники критикуют размытый текст инициативы и подчеркивают, что капитал облагается налогом несколькими способами, в том числе через налог на богатство и прибыль.

Не склонные к философии прагматики отмечают, что, если инициатива пройдет, уже начавшийся исход богатых людей из Швейцарии усилится, и тогда местным любителям считать деньги в чужих карманах не достанется уже ничего.

Что об этом думает швейцарский народ, станет известно менее чем через две недели.