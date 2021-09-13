99% против 1%?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 13. 09. 2021.
26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?|
Le 26 septembre le peuple suisse vote sur l’initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital», dite «initiative 99%». De quoi s’agit-il?
Неофициальным девизом Швейцарии считается ставшая известной благодаря романам Александра Дюма-отца фраза «Один за всех, все за одного» (лат.: unus pro omnibus, omnes pro uno). По аналогии с этими словами новую инициативу можно было бы назвать «Все против одного, или один против всех».
Основная идея «Инициативы 99%» заключается в том, чтобы повысить налоги для 1% самых богатых людей, чтобы остальные 99% могли получить выгоду. В настоящее время в Конфедерации люди с высокими доходами платят пропорционально больше, чем люди с низкими доходами, а перераспределение средств происходит в основном через выплату пенсий или социальной помощи. Авторы инициативы считают, что существующая система неэффективна, и отмечают, что 155 000 человек в Швейцарии не могут прожить на свою зарплату, тогда как 1% населения Конфедерации владеет более чем 43% всего богатства. Это в значительной степени связано с доходами от капитала, т.е. дивидендами, прибылью от акций, приростом капитала и процентами, «которыми богатейшие люди ежегодно набивают свои карманы на миллиарды», подчеркивается на сайте инициативы.
Инициативный комитет предлагает повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы нужно будет платить налог, как за полтора франка. Наши коллеги из RTS объясняют это следующим образом. Если вы зарабатываете на своем капитале 150 000 франков в год, то первые 100 000 франков будут учитываться при расчете налога как 100%. Оставшиеся 50 000 франков будут зачтены в полтора раза больше, т.е. 1,5x50 000=75 000 франков. Таким образом, в общей сложности вы будете облагаться налогом с суммы 175 000, а не 150 000 франков. Если инициатива будет принята, то сумма, выше которой будет применяться повышенное налогообложение, будет определяться парламентом.
В целом, сторонники новой системы налогообложения считают, что те, кому приходится работать для получения дохода, должны платить меньший налог на него, чем сверхбогатые, которые живут на доходы от капитала. На сайте, в частности, приводится такой пример: за последние семь лет 300 самых богатых швейцарцев удвоили свое состояние с 352 млрд до 707 млрд франков. Медсестре пришлось бы работать более 100 000 лет, чтобы иметь такое же состояние, как у таких мультимиллиардеров, как Хансйорг Висс. Авторы инициативы, впрочем, не упоминают о том, что с каждым годом в рейтинге богатейших швейцарцев Висс опускается все ниже и ниже, а его состояние становится все меньше, потому что огромная часть его денег уходит на филантропию. В 2013 году Хансйорг Висс присоединился к запущенной миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом кампании «Клятва дарения» (англ. The Giving Pledge) и обязался пожертвовать как минимум половину своего состояния на благотворительность. В частности, он отдал миллиард долларов на защиту окружающей среды, чтобы к 2030 году сохранить в естественном виде около 30% площади Земли.
Инициативу поддерживает все левое крыло политического спектра, профсоюзы, Евангелическая партия и некоторые церкви. Центристы, почти все правые партии, основные экономические ассоциации выступают против. Федеральный совет и парламент, которые накануне референдумов выпускают свои рекомендации по каждому из объектов голосования, также предлагают отклонить эту инициативу. По мнению властей, доходы в Швейцарии распределены более равномерно, чем за рубежом, а капитал уже облагается достаточно высоким налогом. Если же налог на доходы от капитала будет увеличиваться и дальше, то экономика Швейцарии ослабнет, так как страна станет менее привлекательной как место для ведения бизнеса. Это снизит стимул к созданию сбережений и накоплению капитала, что негативно скажется на занятости и процветании – рабочие места и производительность окажутся под угрозой, утверждают власти. Кроме того, противники критикуют размытый текст инициативы и подчеркивают, что капитал облагается налогом несколькими способами, в том числе через налог на богатство и прибыль.
Не склонные к философии прагматики отмечают, что, если инициатива пройдет, уже начавшийся исход богатых людей из Швейцарии усилится, и тогда местным любителям считать деньги в чужих карманах не достанется уже ничего.
Что об этом думает швейцарский народ, станет известно менее чем через две недели.
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