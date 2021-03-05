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пятница, 5 марта 2021 года   

Сверхбогатые в Швейцарии и в мире|Les super-riches en Suisse et dans le monde

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лондон, 5. 03. 2021.

Многие обеспеченные люди не зря переезжают в Швейцарию © Etat du Valais/Francois Perraudin

По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области. |
Selon la société de conseil londonienne Knight Frank, en 2020, le nombre de personnes ayant une fortune de plus de 30 millions de dollars a augmenté de 2,4% dans le monde et s'élève désormais à 521 653 personnes. Comme toujours, la Confédération a de quoi être fière dans ce domaine.

В прошлом году Швейцария заняла пятое место в десятке стран с наибольшим ростом числа сверхбогатых (+9%). В список также вошли Китай (+16%), Швеция (+11%), Сингапур (+10%), Саудовская Аравия (+10%), Япония (+9%), Канада (+8%), Республика Корея (+6%), США (+4%) и Германия (+3%). Заметнее всего число живущих в роскоши сократилось в Греции (-33%), ОАЭ (-22%) и Турции (-20%), отрицательная тенденция отмечена также в России (-11%), Франции (-9%) и Великобритании (-1%), подчеркивается в отчете Wealth Report, который ежегодно публикует компания Knight Frank.

Если говорить о регионах, то самый резкий рост числа богачей зафиксирован в Азии (+12%), а вот в Северной Америке и Европе цифры намного скромнее: +4% и +1% соответственно. Тем не менее, именно в США сегодня живет больше всего людей с огромными состояниями (190 085).

Любопытно, что понятие «сверхбогатый» отличается в зависимости от страны проживания. Эксперты Knight Frank включают в этот список людей с состоянием более 30 млн долларов, но в Монако, например, достаточно иметь «всего лишь» 7,9 млн, чтобы вас относили к категории сверхбогатых, в Швейцарии – 5,1 млн, в США – 4,4 млн, в России – 400 тыс., а в Кении – 20 тыс. долларов.

В 2020 году в Конфедерации жили 773 076 человек с состоянием больше 1 млн долларов и 7553 человека, каждый из которых располагает суммой более 30 млн. По оценкам экспертов, в 2025 году их будет 874 540 и 8301 соответственно. Для сравнения, в России в прошлом году было 404 882 богатых и 8015 сверхбогатых (по определению Knight Frank), а в 2025-м ожидается 557 988 и 10 346.

В ближайшие пять лет число сверхбогатых больше всего вырастет в Азии – на 39%, а в среднем в мире – на 27%. Кроме того, обеспеченные жители Азии будут покупать дома в других странах с целью переехать и обеспечить своим детям образование в престижных университетах. Первое место среди городов "на примете" занимает Лондон, Цюрих – на 18-й позиции. Почти половина опрошенных авторами доклада банкиров и управляющих состоянием полагают, что в ближайшем будущем в разных странах мира могут быть введены налоги на роскошь, чтобы отчасти компенсировать неравенство доходов.

Около 25% сверхбогатых намерены подать документы на получение второго гражданства, что вдвое больше, чем годом ранее. В связи с этим возникла курьезная ситуация: одновременно с ростом внимания к прозрачности схем получения гражданства за инвестиции растет и желание правительств пополнить казну посредством таких схем.

Если говорить о путешествиях богачей, то в 2019 году на Швейцарию пришлось 8% приземлений частных самолетов, лидирует в списке Франция (21%), большой интерес состоятельных людей вызывают также Великобритания (14%), Италия (12%) и Германия (10%). Интересно, что цены на элитную недвижимость выросли во время пандемии во всех регионах мира, даже в наиболее пострадавших от коронавируса. Это объясняется желанием богатых людей обеспечить себе прекрасные условия проживания даже в условиях санитарного кризиса – вдали от городов, на берегу моря или озера, с большой прилегающей территорией.

Отметим, что пандемия существенно повлияла на швейцарский рынок недвижимости. Прежде всего, жителей Конфедерации потянуло в удаленные от городов места. Многие женевцы переехали в кантон Вале или на водуазскую ривьеру, где жилье на 25% дешевле, чем в городе Кальвина. Что касается покупателей из-за рубежа, то их привлекают, среди прочего, системы образования и здравоохранения. По данным агентства недвижимости Naef Prestige, которые приводит журнал Bilan, продажи роскошных домов и квартир выросли на 25% в 2020 году, самым дорогим объектом стала вилла ценой 28 млн франков, однако наибольшая динамика наблюдается в ценовом сегменте от 4 до 15 млн. Многие покупатели поселились в Швейцарии еще до совершения покупки, другие вернулись в Конфедерацию, проведя некоторое время в Лондоне, Париже или Сингапуре. Добавим, что иностранцы покупают более дорогие объекты, чем швейцарцы, эта тенденция сохраняется не первый год.

 

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