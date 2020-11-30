Наши постоянные читатели помнят, что еще год назад, в связи с ростом в Конфедерации числа людей, имеющих состояние более 100 млн франков, составители рейтинга решили поднять планку и рассматривать лишь тех кандидатов, у кого более 200 млн франков – чтобы не размениваться. Это может удивить лишь тех, кто пропустил нашу недавнюю информацию о том, что в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков. То есть коронавирус бушует, а швейцарский караван знай себе идет.

Значительных перемен на фронте благосостояния наиболее обеспеченных швейцарцев не наблюдается – возглавляющая список «тройка» осталась та же, что и в прошлом году: на первом месте семья Хоффманн-Оери, владеющая фармацевтическим концерном Roche со штаб-квартирой в Базеле (29-30 млрд, + 2 млрд), на втором – Жерар Вертеймер, основной акционер дома Chanel и внук партнера Коко Шанель Пьера Вертеймера (25-26 млрд, + 1 млрд), на третьем, несмотря на потерю миллиарда, семья Жакоба Сафра, владеющая одноименным банком (23-23 млрд, - 1 млрд).

А вот дальше начинаются сюрпризы. Капитал семьи известного швейцарского политика Кристофа Блохера, владеющая компанией Ems-Chemie, производящей всевозможные химикаты и представленной в 22 странах, вырос на 4 млрд, что вознесло ее к самому подножию подиума – на 4 место (15-16 млрд, + 4 млрд). А вот семья Камрад, скончавшийся почти два года назад основатель которой Ингвар Камрад завещал наследникам империю IKEA, обеднела на целых 11 млрд франков, став самым значительным «скатом» нынешнего рейтинга. Редакция франкоязычной версии журнала, Bilan, в отличие от немецкоязычных коллег из Bilanz, учла два попавших к ней в руки новых документа, согласно которым дети миллиардера Ингвара Камрада, принципиально всю жизнь летавшего экономклассом, уже не контролируют расположенный в Лихтенштейне фонд, владеющий всемирной семьи мебельных магазинов. Они даже не проживают больше в Швейцарии, хотя и сохраняют гражданство. Нельзя выпускать из своих рук семейный бизнес, ну нельзя!

Зато другие большие состояния чудесным образом еще выросли, несмотря на экономический кризис. Помимо Блохера, наибольший прогресс зафиксировал 38-летний житель Женевы Гийом Пуза. После недавней переоценки акционерами его компании checkout.com, его личное состояние увеличилось на 3,5 млрд франков и приближается теперь к пяти.

Таким образом он присоединился к еще шести новым членам симпатичного клуба швейцарских миллиардеров: Мортимер Саклер (Purdue Pharma), Грегори Фингер (Лозаннский хоккейный клуб), Лаура и Микаэль Паулюс (Assurance IQ), Филипп Форьель-Дестезе (Adecco) и семья Бахадурян (сеть продуктовых магазинов Grand Frais).

Разумеется, переживаешь за «наших» в этом представительном списке – как там они, не обеднели ли? Да нет, тьфу-тьфу-тьфу…

Шестое место поделили сразу три российских предпринимателя: Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко и Алишер Усманов. Правда, произошла рокировка. В то время как состояние 48-летнего Мельниченко, владеющего 90% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), как было так и осталось на уровне 14-15 млрд, а состояние Усманова даже на два млрд выросло (в 2019 году он занимал 12 строчку в списке), 68-летний Тимченко, обладающий 23,5 % акций газового гиганта Новотек и 17% крупнейшей нефтехимической компании России «СИБУР Холдинг», пострадал на 2,5 млрд, но все же 14-15 млрд сохранил.

21 место также поделили двое наших старых знакомых – швед Фредерик Паулсен, президент фармацевтической компании Ferring и почетный консул РФ в Лозанне, и владелец недавно отметившей свое 30-летие компании Ренова Виктор Вексельберг. Нюанс: если положение Паулсена не изменилось (его состояние стабильно оценивается в 7-8 млрд), то Вексельберг «скатился» до него, потеряв 3 миллиарда.

49-летний Сергей Попов, бывший партнер Андрея Мельниченко, несколько лет назад отошел от дел и занимается в основном благотворительностью и поддержкой молодых предпринимателей. «Заслуженный отдых» не мешает ему поддерживать состояние на уровне 4-5 млрд, а в рейтинге он даже поднялся – с 40 на 34 место.

А вот Динара Кулибаева, в девичестве Назарбаева, спустилась на две позиции – с 60 на 62 место – видно, много расходов в связи с ремонтом замка Бельрив в кантоне Женева, за который она заплатила более 100 млн. Но в целом положение ее стабильно – 2-3 млрд, судя по всему, ее муж Тимур – хороший управляющий.

При сохранении состояния на прежнем уровне (2-3 млрд), самая богатая россиянка Европы, уроженка Ленинграда Маргарита Луи-Дрейфус, унаследовавшая от покойного мужа холдинг Louis Dreyfus Company (LDC), наоборот, поднялась с 83 строчки на 62-ую.

Компанию двум дамам составляет Юрий Шефлер, крупный производитель алкогольных напитков. Этот год не был для него успешным: по решению Верховного суда Нидерландов, постановившего, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе его компаний SPI Group, Шефлер был обязан выплатить России всю прибыль, полученную от продажи напитка в Бенилюксе за более чем 20 лет. Тем не менее, согласно рейтингу Bilan, его состояние не уменьшилось – 2-3 млрд.

На две строчки – с 94 на 92 - поднялась в рейтинге семья уральского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, владельца контрольного пакета акций Трубной металлургической компании (ТМК) и холдинга «Синара», который в скором времени будет производить, вместе с Siemens, скоростные поезда для российского рынка. Остались на трубе, так сказать.

Ноздря в ноздрю идут украинские предприниматели Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский – состояние каждого оценивается в 1-1,5 млрд, оба потеряли по 500 млн и спустились на 112 строчку. На ней же находится поднявшаяся на 4 позиции по сравнению с прошлым годом бывшая супруга предпринимателя Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева – она осталась при своих 1-1,5 млрд.

К этой компании под номером 112 присоединился еще один российский предприниматель, впервые попавший в швейцарский рейтинг. Это, в 1980 году закончивший Кемеровский политехнический институт по специальности инженер-экономист. В 1995-2004 годах он был генеральным директором и, наряду с Игорем Зюзиным, акционером компании «Мечел». В 2006 году он продал принадлежавшие ему 42% акций компании «Мечел» Зюзину примерно за $ 1,5 млрд и уехал в Швейцарию. Здесь, в кантоне Цуг, известном щадящей системой налогообложения, он основал инвестиционный фонд Pala, которым сегодня управляет его сын Евгений.

Семья Щербаковых – глава которой, Владимир, в 1994 году основавший автосборочное предприятие «Автотор», год назад акции компании своему сыну Сергею, имеющему швейцарское гражданство – потеряла 100 миллионов и сдвинулась с 169 на 184 место. На той же строчке расположился и один из бывших акционеров нефтяной компании «Юкос» Василий Шахновский, годом ранее занимавший 177 место (у обоих по 500-600 млн).

300 миллионов не досчитались в этом году наследники Владимира Когана, скончавшегося летом 2019-го на 57-м году жизни. С оставшимся полумиллиарда франков его вдова и сыновья занимают 203 позицию в списке – в этом году пришлось крайне невыгодно продать нефтеперерабатывающий завод Афипский. Банк Уралсиб находится в неплохой форме, а вот начало реализации долгоиграющего проекта «Королевская деревня» в швейцарском местечке Аминона придется отложить до 2022 года.

Серьезно сдал позиции и основатель украинской компании по производству подсолнечного масла Kernel Андрей Веревский, потерявший 200 млн и спустившийся на 234 строчку рейтинга, несмотря на наличие на черный день еще 300-400 млн.

Эркин Бекболотов - уроженец Кыргызстана, сделавший состояние на поставках нефти – опустился с 253 строчки на 260, но в деньгах не потерял, оставшись при 200-300 миллионах. Также на 260-й строчке - совладельцы сети магазинов «Спортмастер» Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк, состояние каждого из которых оценивается в сумму от 200 до 300 млн франков.

Сразу за ними занял свое место еще один совладелец сети «Спортмастер» и еще один новичок рейтинга - Александр Михальский. В начале это года он сделал себе подарок, купив виллу в фешенебельном женевском предместье Аньер за 48,5 млн франков.

Вот такие дела.