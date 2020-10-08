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четверг, 8 октября 2020 года   

Кризис? Какой кризис?|La crise? Quelle crise?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 10. 2020. Просмотров: 61

Для кого-то кризис открывает новые возможности… Фото: Nicolai Berntsen, Unsplash

Согласно совместному докладу банка UBS и консалтинговой компании PwC, в июле 2020 года совокупное состояние ультрабогатых жителей планеты достигло 10 200 млрд долларов, что превышает предыдущий рекорд в размере 8 900 млрд, поставленный в конце 2017 года.

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Selon le rapport présenté conjointement par UBS et par le cabinet PwC, la richesse totale des ultrariches a atteint 10 200 milliards de dollars en juillet 2020. Ce niveau dépasse le précédent pic de 8 900 milliards, atteint à fin 2017.

Пока весь мир обеспокоен тем, как преодолеть последствия вызванного пандемией Covid-19 экономического кризиса, миллиардеры продолжают приумножать свои накопления. Согласно опубликованному в среду докладу UBS и PWC, совокупное состояние богатейших людей планеты не только не уменьшилось, но даже значительно увеличилось, достигнув очередной рекордной отметки в 10 200 млрд долларов. Напомним, что предыдущий рекорд – 8 900 млрд – был поставлен в 2017 году.

Только с начала апреля совокупное богатство миллиардеров выросло на 27,5% всего за один квартал. Такой скачок объясняется, прежде всего, V-образным восстановлением фондового рынка: в начале пандемии ценные бумаги рухнули, а затем поднялись в цене. Состоятельные люди уже к концу 2019 года почувствовали напряженность на рынках и стали придерживаться стратегии избегания рисков, а затем снова начали покупать, когда цены на фондовых рынках упали.

В числе лидеров сегодняшней экономической революции оказались те, кто инвестирует в технологический, медицинский и промышленный сектора, а менее состоятельными становятся те, кто не учитывает современные тенденции. Те, например, кто инвестировал в технологическую отрасль, увеличили свои доходы на 42,5% с конца 2017 года, а благосостояние тех, кто вкладывает средства в развитие сектора здравоохранения, выросло на 50,3%, причем этот рекорд можно объяснить открытием новых методов лечения, инновациями в диагностике и более поздними исследованиями Covid-19. На подъеме находятся и новаторы: ученые, программисты и инженеры создают новые технологии и по мере их внедрения становятся миллиардерами.

В целом, с 2009 по 2020 годы на всех десяти крупнейших рынках по объему активов миллиардеров наблюдался рост благосостояния: Китай (+1146%), Франция (+439%), Канада (+238%), Гонконг (+208%), Германия (+175%), США (+170%), Великобритания (+168%), Бразилия (+99%), Индия (+90%), Россия (+80%).

Активы сверхбогатых людей в Конфедерации в период с апреля по июль 2020 года выросли на 29% и составили 123,5 млрд долларов. Швейцарский «клуб миллиардеров» увеличился на два человека по сравнению с предыдущим годом и теперь насчитывает 37 «членов». В их число входит и российский предприниматель Геннадий Тимченко, занявший в прошлом году шестую строчку в рейтинге богатейших жителей Швейцарии по версии журнала Bilan. Как сообщает агентство Bloomberg, российский миллиардер недавно обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой разморозить его счета в швейцарских банках, которые, напомним, были заблокированы в связи с санкциями со стороны США. По мнению г-на Тимченко, санкции носят политический характер, а их применение в Швейцарии наносит ущерб нейтралитету страны и может создать опасный глобальный прецедент.

Во время коронакризиса супербогачи стали щедрее. Миллиардеры «стали более активными в сфере филантропии, корпоративной ответственности и устойчивых инвестиций», пишет UBS. Как отмечается в докладе, в период с марта по июнь более 200 миллиардеров публично обязались выделить около 7,2 млрд долларов на борьбу с пандемией, что свидетельствует о том, «что миллиардеры жертвуют больше, чем когда-либо в истории».

Добавим, что авторы исследования насчитывают в настоящее время 2189 миллиардеров по всему миру. При составлении доклада Billionaires Report, опубликованного, к слову, уже в седьмой раз, были проанализированы активы двух тысяч миллиардеров на 43 различных рынках, что соответствует 98% всех богатейших жителей планеты.

 

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