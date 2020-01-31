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В Швейцарии 660 000 человек живут за чертой бедности|La Suisse compte environ 660 000 personnes pauvres

Автор: Заррина Салимова, Невшатель, 31. 01. 2020. Просмотров: 99

Когда считаешь каждый сантим… Фото: Claudio Schwarz, @purzlbaum on Unsplash

Об этом говорится в последнем исследовании уровня доходов и условий жизни жителей Швейцарии, проведенном Федеральной службой статистики.

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Tel est le dernier résultat de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

7,8% населения Швейцарии, т.е. 660 000 человек, живут за чертой бедности, сообщает Федеральная служба статистики (OFS). Порог бедности в 2018 году составил 2 293 франка в месяц на одного человека и 3 968 франков в месяц на двух взрослых и двух детей.

От бедности страдают чаще всего домохозяйства с одним родителем (уровень бедности 19,3%), иностранцы из Восточной Европы или неевропейских стран (17,5%), безработные (14,4%), а также люди без образования (12,1%).

12% жителей Конфедерации, т.е. почти каждому восьмому, трудно сводить концы с концами. 5,6% испытывают материальную нужду и сталкиваются с особенно тяжелыми условиями жизни – этот показатель, тем не менее, остается одним из самых низких в Европе (средний уровень по ЕС – 13,2%). Люди, испытывающие серьезные финансовые трудности, гораздо чаще, чем другие, недовольны своей жизнью (27,3% против 2,5%).

Уровень бедности среди занятого трудоспособного населения составляет 3,7% (около 133 000 человек). 20,7% не смогли бы в течение одного месяца покрыть непредвиденные расходы в размере 2 500 франков. 8,8% населения имеют, по крайней мере, один просроченный платеж (в ЕС– 8,9%). В домохозяйствах с одним родителем этот показатель составляет 19,6%. Если учитывать налоги и взносы на оплату медицинской страховки, то доля должников увеличится до 14,6% (28,1% в домохозяйствах с одним родителем).

По сравнению с другими странами ситуация с бедностью в Швейцарии выглядит не такой печальной. Так, в Конфедерации уровень риска бедности ниже среднего показателя по ЕС: 14,6% и 17,1% соответственно. Кроме того, показатель неравенства в распределении доходов в Швейцарии ниже среднеевропейского, при этом уровень жизни, который оценивается на основе среднего эквивалентного располагаемого дохода, скорректированного с учетом цен в каждой стране, остается одним из самых высоких в Европе.

Вклад в сокращение неравенства в Швейцарии вносит государство, которое перераспределяет средства в форме трансфертов, подчеркивает OFS. Трансфертные выплаты в основном состоят из пенсий и социальных пособий, а трансфертные расходы – из взносов на социальное и медицинское страхование, а также налогов и алиментов.

В отличие от Федеральной службы статистики, которая в своем исследовании делает акцент на том, что уровень бедности стабилизировался, благотворительная организация Caritas подчеркивает, что ситуация не улучшается – уровень бедности хоть и не растет, но все равно остается слишком высоким. Вдобавок, показатель детской бедности вырос с 6,9% до 9,6%: в 2018 году за чертой бедности в Швейцарии находились 144 000 детей. Caritas настоятельно призывает Конфедерацию, кантоны и муниципалитеты начать согласованную и эффективную борьбу с нищетой.

 

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